So komme ich schneller an einen Termin beim Facharzt

Tipps im Überblick:So kommen Sie schneller an einen Termin beim Facharzt
Wer einen Termin beim Facharzt braucht, wartet oft wochenlang. Die Politik will mit Reformen Abhilfe schaffen. Schon jetzt gibt es Möglichkeiten, schneller Termine zu erhalten.
Wer einen Termin beim Facharzt braucht, muss teilweise wochenlang darauf warten. Nach einer im Februar veröffentlichten Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linken betrug die Wartezeit im Jahr 2024 bei gesetzlich Versicherten durchschnittlich 42 Tage. Im Jahr 2019 waren es noch 33 Tage.
Nur acht Prozent gaben in einer kürzlich veröffentlichten Umfrage für die Techniker Krankenkasse an, innerhalb weniger Tage einen Termin in einer Facharztpraxis zu bekommen. 35 Prozent der Befragten warteten hingegen mehrere Monate.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will mit Reformen Abhilfe schaffen. Bis diese umgesetzt sind und wirken, dürfte es allerdings noch dauern.
Doch auch jetzt gibt es Möglichkeiten, schneller an einen Facharzttermin zu kommen. Ein Überblick:
116117
Wer am Wochenende oder an einem Feiertag krank ist, dürfte die Telefonnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst kennen. Dass aber per Telefon oder unter www.116117-termine.de auch Facharzttermine vermittelt werden, ist weniger bekannt. Ohne Überweisung lassen sich hier über den akuten Bedarf hinaus Termine für bestimmte Fachmediziner buchen, etwa Augenärzte, Gynäkologen und Kinderärzte.
Um Termine bei anderen Fachärzten über die 116117 vereinbaren zu können, ist ein Vermittlungscode notwendig. Diesen bekommen Patientinnen und Patienten von ihrer Hausarztpraxis. Auch ein Facharzt kann an einen anderen Facharzt überweisen, z.B. der Orthopäde zum Neurologen und dem Patienten dabei einen Vermittlungscode herausgeben.
Offene Sprechstunden
Zu offenen Sprechstunden können Patientinnen und Patienten ohne vorherige Terminvereinbarung in die Praxis kommen. Bestimmte Fachärzte wie Augenärzte, Orthopäden und Psychiater sind gesetzlich verpflichtet, mindestens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunden anzubieten. Dafür bekommen sie von den Krankenkassen zusätzliches Geld in Form einer extrabudgetären Vergütung.
Die genauen Zeiten der offenen Sprechstunden variieren je nach Praxis. Manche veröffentlichen sie auf ihrer Website, andere geben sie auf Anfrage bekannt.
Terminvermittlung der Krankenkassen
Viele gesetzliche Krankenkassen unterstützen ihre Versicherten bei der Suche nach Facharztterminen. Über eigene Terminservicestellen organisieren sie für diese auf Wunsch einen passenden Termin - und das kostenfrei.
Dazu müssen die Versicherten ihre Kasse online oder telefonisch kontaktieren und unter anderem Angaben dazu machen, bei welchem Facharzt sie einen Termin benötigen. Der Terminservice meldet sich dann baldmöglichst mit Terminvorschlägen wieder.
- DAK: www.dak.de
- TK: www.tk.de
- AOK Rheinland / Hamburg: www.aok.de
- Barmer: www.barmer.de
- IKK: www.ikk-gesundplus.de
Online-Portale
Auch über Onlineportale wie Doctolib, Jameda und ähnliche Anbieter lassen sich kurzfristig Arzttermine finden. Nutzerinnen und Nutzer können dort gezielt nach Fachärzten in ihrer Umgebung suchen und filtern, wer in den nächsten Tagen freie Termine hat. Hier hat man auch die Möglichkeit
Allerdings gibt es an den Online-Portalen für Patienten auch Kritik:
Was plant die Politik?
Gesundheitsministerin Warken will ein sogenanntes Primärarztsystem einführen. Der Hausarzt soll demnach künftig die erste Anlaufstation sein, ein Facharzt könnte erst danach aufgesucht werden. Dies soll für weniger Arztbesuche und zugleich schnellere Termine sorgen.
Bis zum Sommer will Warken einen ersten Gesetzentwurf vorlegen - "mit den ersten Wirkungen" des neuen Systems rechnet sie allerdings erst 2028.
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