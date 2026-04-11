So komme ich schneller an einen Termin beim Facharzt

Wer einen Termin beim Facharzt braucht, wartet oft wochenlang. Die Politik will mit Reformen Abhilfe schaffen. Schon jetzt gibt es Möglichkeiten, schneller Termine zu erhalten.

So kommen Sie schneller an einen Termin beim Facharzt

Quelle: ZDF

Wer einen Termin beim Facharzt braucht, muss teilweise wochenlang darauf warten. Nach einer im Februar veröffentlichten Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linken betrug die Wartezeit im Jahr 2024 bei gesetzlich Versicherten durchschnittlich 42 Tage. Im Jahr 2019 waren es noch 33 Tage.

Nur acht Prozent gaben in einer kürzlich veröffentlichten Umfrage für die Techniker Krankenkasse an, innerhalb weniger Tage einen Termin in einer Facharztpraxis zu bekommen. 35 Prozent der Befragten warteten hingegen mehrere Monate.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will mit Reformen Abhilfe schaffen. Bis diese umgesetzt sind und wirken, dürfte es allerdings noch dauern.

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Doch auch jetzt gibt es Möglichkeiten, schneller an einen Facharzttermin zu kommen. Ein Überblick:

116117

Wer am Wochenende oder an einem Feiertag krank ist, dürfte die Telefonnummer 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst kennen. Dass aber per Telefon oder unter www.116117-termine.de auch Facharzttermine vermittelt werden, ist weniger bekannt. Ohne Überweisung lassen sich hier über den akuten Bedarf hinaus Termine für bestimmte Fachmediziner buchen, etwa Augenärzte, Gynäkologen und Kinderärzte.

Um Termine bei anderen Fachärzten über die 116117 vereinbaren zu können, ist ein Vermittlungscode notwendig. Diesen bekommen Patientinnen und Patienten von ihrer Hausarztpraxis. Auch ein Facharzt kann an einen anderen Facharzt überweisen, z.B. der Orthopäde zum Neurologen und dem Patienten dabei einen Vermittlungscode herausgeben.

Gesetzlich Krankenversicherte müssen offenbar immer länger auf einen Termin beim Facharzt warten. Laut einer Befragung von Versicherten betrug die Wartezeit 2024 im Schnitt 42 Tage. 04.02.2026 | 0:20 min

Offene Sprechstunden

Zu offenen Sprechstunden können Patientinnen und Patienten ohne vorherige Terminvereinbarung in die Praxis kommen. Bestimmte Fachärzte wie Augenärzte, Orthopäden und Psychiater sind gesetzlich verpflichtet, mindestens fünf Stunden pro Woche als offene Sprechstunden anzubieten. Dafür bekommen sie von den Krankenkassen zusätzliches Geld in Form einer extrabudgetären Vergütung.

Die genauen Zeiten der offenen Sprechstunden variieren je nach Praxis. Manche veröffentlichen sie auf ihrer Website, andere geben sie auf Anfrage bekannt.

Junge Ärztinnen und Ärzte zieht es oft in die Städte – auf dem Land fehlen jedoch Haus- und Fachärzte. Der Ansturm auf die wenigen Praxen ist groß, Termine zu bekommen schwierig. 22.05.2025 | 1:29 min

Terminvermittlung der Krankenkassen

Viele gesetzliche Krankenkassen unterstützen ihre Versicherten bei der Suche nach Facharztterminen. Über eigene Terminservicestellen organisieren sie für diese auf Wunsch einen passenden Termin - und das kostenfrei.

Dazu müssen die Versicherten ihre Kasse online oder telefonisch kontaktieren und unter anderem Angaben dazu machen, bei welchem Facharzt sie einen Termin benötigen. Der Terminservice meldet sich dann baldmöglichst mit Terminvorschlägen wieder.

Vermittlung von Arztterminen: Angebote der Krankenkassen DAK : www.dak.de

: www.dak.de TK : www.tk.de

: www.tk.de AOK Rheinland / Hamburg : www.aok.de

: www.aok.de Barme r: www.barmer.de

r: www.barmer.de IKK: www.ikk-gesundplus.de

Online-Portale

Auch über Onlineportale wie Doctolib, Jameda und ähnliche Anbieter lassen sich kurzfristig Arzttermine finden. Nutzerinnen und Nutzer können dort gezielt nach Fachärzten in ihrer Umgebung suchen und filtern, wer in den nächsten Tagen freie Termine hat. Hier hat man auch die Möglichkeit

Allerdings gibt es an den Online-Portalen für Patienten auch Kritik:

Das Landgericht Berlin bewertet die Terminfilter von Doctolib als irreführend, da trotz Einstellung für gesetzlich Versicherte auch Selbstzahlertermine angezeigt werden. 22.01.2026 | 0:46 min

Was plant die Politik?

Gesundheitsministerin Warken will ein sogenanntes Primärarztsystem einführen. Der Hausarzt soll demnach künftig die erste Anlaufstation sein, ein Facharzt könnte erst danach aufgesucht werden. Dies soll für weniger Arztbesuche und zugleich schnellere Termine sorgen.

Bis zum Sommer will Warken einen ersten Gesetzentwurf vorlegen - "mit den ersten Wirkungen" des neuen Systems rechnet sie allerdings erst 2028.

Neues Primärversorgungssystem : Warum Patienten künftig zuerst zum Hausarzt sollen Volle Praxen, lange Wartezeiten auf Facharzttermine - Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will das ändern. Der Hausarzt als Lotse soll Patienten besser steuern. von Dorthe Ferber mit Video 0:35

Quelle: AFP