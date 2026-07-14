Mecklenburg-Vorpommern: Brand im Müritz-Nationalpark

Ein Feuer im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern hat sich auf rund 155.000 Quadratmeter ausgedehnt. Auch in Brandenburg kämpfen die Einsatzkräfte mit den Flammen.

Rauch steigt bei einem Feuer im Müritz-Nationalpark auf. Quelle: dpa

Im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Behörden hat sich der Brand inzwischen auf rund 155.000 Quadratmeter ausgedehnt - das entspricht ungefähr der doppelten Fläche des Leipziger Hauptbahnhofs.

Rund 340 Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort. Weil sich der Wind beruhigt hat, breitet sich der Brand nach Angaben der Behörden derzeit nur noch langsam aus. Im Brandgebiet befindet sich Munition, weshalb auch der Munitionsbergungsdienst im Einsatz ist. Verletzte sind bislang nicht bekannt.

Die zunächst angeordnete Evakuierung von Granzin sowie später auch von Granziner Mühle und Krienke wurde inzwischen vorerst aufgehoben. Die Bewohner werden jedoch gebeten, wenn möglich, zunächst in Ausweichquartieren zu bleiben, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mitteilte.

Auch in Deutschland erhöht Trockenheit die Waldbrandgefahr. In Wesel überwacht die Fire Watch Wälder mit Kameras und Sensoren. Doch entscheidend bleibt, wie sich Menschen im Wald verhalten. 13.07.2026 | 3:32 min

Ehemaliger Truppenübungsplatz betroffen

Auch auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg brennt es. Nach Angaben des Sprechers der Feuerwehrleitstelle in Brandenburg an der Havel erfasste das Feuer eine Fläche von rund 2,4 Hektar - mehr als drei Fußballfelder. "Die Feuerwehr ist weiter im Einsatz", sagte er. Für Menschen bestehe keine Gefahr. Auch dort erschwert munitionsbelastetes Gelände die Löscharbeiten.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte Anwohner vor Rauchentwicklung und rief dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen der Trockenheit galt fast in ganz Brandenburg die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe.

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Quelle: dpa