Norweger feiern WM-Heimkehr mit Kronprinz Haakon

Die Teilnahme am Viertelfinale war das beste Ergebnis für ein norwegisches Team bei einer WM. Daher wurden die Heimkehrer gebührend gefeiert. Das "Ruuh" durfte nicht fehlen.

Nach dem WM-Aus im Viertelfinale gegen England ist die norwegische Nationalmannschaft zurück in der Heimat. Zehntausende Fans feierten die Mannschaft vor dem Königlichen Schloss in Oslo. 13.07.2026 | 1:11 min

Das letzte "Ruuh" hatte es noch einmal in sich: Oslo hat der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem historischen WM-Auftritt einen begeisterten Empfang bereitet.

Zehntausende Menschen feierten das Team am Montagabend auf dem Schlossplatz in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Kronprinz Haakon und den Fans stimmten die Spieler ihren mittlerweile legendären Wikinger-Schlachtruf an.

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90.000 Fans feiern in Oslo

"Es ist einfach unglaublich, die ganze Unterstützung zu sehen, die wir erfahren, und wie das ganze Land hinter uns steht. So viel Freude, Lächeln und gute Laune. Es ist wirklich fantastisch", sagte Norwegens Kapitän Martin Ödegaard dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK.

Nach Polizeiangaben strömten rund 90.000 Menschen zu den Feierlichkeiten. Norwegen war am Samstag durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen England ausgeschieden, hatte bei der vierten WM-Teilnahme mit dem Erreichen des Viertelfinals aber das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte erzielt.

Nach dem Achtelfinalsieg über Brasilien hält die Begeisterung der norwegischen Fans an, die mit ihrer "Viking Row" für Furore sorgen. Erfunden von einem Grundschullehrer rudert die ganze Nation. 08.07.2026 | 2:17 min

König Harald ehrt das erfolgreiche norwegische Team

Das Team war um kurz nach 19:00 Uhr in Oslo gelandet. Anschließend ging es mit dem Bus direkt zum Königsschloss, wo König Harald die Mannschaft ehrte. Entlang der Strecke begrüßten zahlreiche Fans ihre Mannschaft mit Fahnen und Trikots.

Als das Team dann gegen 21:30 Uhr zur Party auf dem Schlossplatz eintraf, wurde es von frenetischem Jubel empfangen. Nicht mehr dabei war da allerdings Starstürmer Erling Haaland, der nach dem Königsempfang nach NRK-Informationen einen Flug erreichen musste.

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Quelle: dpa