USA: Erneut Mann bei ICE-Einsatz getötet

Umstrittene US-Migrationsbehörde:Erneut Mann bei ICE-Einsatz getötet
Bei einem Einsatz der US-Migrationsbehörde ICE sind wohl erneut tödliche Schüsse gefallen, ein Mann starb. Ein Senator fordert Aufklärung.
Nur wenige Tage, nachdem bei einem Einsatz der US-Migrationsbehörde ICE im Bundesstaat Texas ein Mann getötet worden war, hat sich im nordöstlichen Bundesstaat Maine Berichten zufolge ein ähnlicher Vorfall ereignet. In der Stadt Biddeford habe es einen Vorfall gegeben, an dem ICE beteiligt gewesen sei, teilte die lokale Polizeibehörde mit. Sie sei darüber informiert worden und es sei dabei ein Mensch zu Tode gekommen, teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, mit.
Der unabhängige Senator Angus King erklärte am Montag unter Berufung auf Heimatschutzminister Markwayne Mullin, ein ICE-Beamter habe das Feuer eröffnet, nachdem der Mann versucht habe, sein Fahrzeug als Waffe gegen die Beamten einzusetzen. Die ICE-Agenten hätten den Mann im Zusammenhang mit einem Abschiebungsverfahren verfolgt. King forderte eine "vollständige, transparente und offene Untersuchung" des Vorgangs.
Bürgerrechtler: Getöteter stammte aus Kolumbien
Lokalen Bürgerrechtsorganisationen zufolge handelt es sich bei dem Getöteten um einen 26 Jahre alten Mann aus Kolumbien, der eine Arbeitserlaubnis in den USA hatte. ICE reagierte auf eine Anfrage der Deutschen Presseagentur zunächst nicht.
Nach dem Vorfall versammelten sich laut der Nachrichtenagentur AP Dutzende Demonstranten in Biddeford. Einige hielten demnach Schilder, die ICE-Einsätze in der Gemeinde und im Bundesstaat verurteilten.
ICE-Beamter erschoss vor wenigen Tagen Einwanderer
Erst vor wenigen Tagen hatte ein ICE-Beamter im texanischen Houston bei einem Einsatz einen Einwanderer aus Mexiko erschossen. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums hatte dieser sich den Anweisungen der Beamten widersetzt, mit seinem Auto ein Einsatzfahrzeug gerammt und anschließend versucht, einen Beamten mit seinem Fahrzeug zu erfassen. Daraufhin habe ein ICE-Beamter geschossen. Nach Angaben des Ministeriums handelte es sich folglich um Notwehr.
Immer wieder tödliche Schüsse bei ICE-Einsätzen
Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. In ähnlichen Fällen hatten zuvor Videoaufnahmen der Einsätze erhebliche Zweifel an den Darstellungen der Behörde aufgeworfen. Im Januar hatten Bundesbeamte die US-Bürger Renée Good und Alex Pretti erschossen. Das Vorgehen der Beamten hatte für einen landesweiten Aufschrei gesorgt.
Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP war der Zwischenfall in Maine mindestens der neunte Todesfall im Zusammenhang mit Einsätzen von Bundesbeamten der Einwanderungsbehörde seit Beginn des verschärften Vorgehens der US-Regierung gegen illegale Einwanderung.
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