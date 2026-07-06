Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Ein doppelter Haaland, ein doppelter Bellingham und ein plötzlich nicht mehr rot-gesperrter US-Stürmer Balogun. Die WM-Nacht im Überblick.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

die Norweger rudern weiter! Nach einer wilden Anfangsphase mit Abseitstor, VAR-Entscheid und einem vergebenen Elfmeter von Brasilien dreht Erling Haaland auf. Per Doppelpack schießt er die Norweger ins Viertelfinale - eine Sensation für die Skandinavier. Für Rekordweltmeister Brasilien mit seinen Star-Spielern Neymar und Vinicius Jr. ist der Traum vom WM-Titel hingegen geplatzt.

Auf Norwegen wartet im Viertelfinale ein Team mit noch größeren Titelambitionen: England gewinnt im altehrwürdigen Aztekenstadion mit 3:2 (2:1) gegen Mexiko und macht sich allmählich Hoffnungen auf den ersten WM-Titel seit 1966. Die Tore von Jude Bellingham und Harry Kane bringen die Three Lions am Ende trotz Unterzahl über die Zeit - und ins WM-Viertelfinale.

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Das ist in der Nacht passiert

Erling Haaland und Co. haben in der Wintersportnation Norwegen eine nie gekannte Fußballeuphorie ausgelöst, die sie jetzt sogar bis ins Viertelfinale weiter trägt. Die brasilianischen Rekordweltmeister verpassten in der ersten Hälfte ihre Chance, per Elfmeter in Führung zu gehen. In der Schlussviertelstunde schoss Haaland die Wikinger per Doppelpack ins Viertelfinale.

Die norwegischen Wikinger gegen die Selecao, Erling Haaland gegen Vini Junior: In New Jersey steigt eines der Top-Duelle des Achtelfinales. Welcher Superstar macht den Unterschied? 06.07.2026 | 11:41 min

Zwei Tore von Jude Bellingham, zwei Elfmeter, eine rote Karte: England hat in einem epischen Duell die Fiesta Mexicana beendet. Die Three Lions rangen die Mexikaner in Unterzahl im legendären Aztekenstadion mit 3:2 (2:1) nieder. England trifft damit im Viertelfinale auf Norwegen, Mexiko ist als zweiter Gastgeber nach Kanada ausgeschieden.

Können die Three Lions bei den so heimstarken Mexikanern bestehen? Die großen Erwartungen an die Partie werden nicht enttäuscht. Elfmeter, Platzverweis und eine phantastische Stimmung inklusive. 06.07.2026 | 11:05 min

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Das Südeuropa-Duell ist auch das zweier Superstars aus verschiedenen Epochen. Portugals ewiger Anführer Cristiano Ronaldo trifft auf Spaniens Hochbegabten Lamine Yamal. Schon einmal trafen beide Länder in einem WM-Achtelfinale aufeinander: 2010 in Südafrika siegte Spanien 1:0 - und wurde kurz darauf Weltmeister.

US-Coach Mauricio Pochettino muss gegen den WM-Dritten Belgien von 2018 nun doch nicht auf seinen Top-Torjäger Folarin Balogun verzichten - seine Rotsperre wird zur Bewährung ausgesetzt. Ob er den Unterschied machen kann? Beim Freundschaftsspiel in Atlanta Ende März siegte Belgien deutlich mit 5:2.

Unsere Hintergründe

Die USA sind eine der erfolgreichsten Sportnationen der Welt. Nur im Fußball hängen sie bei den Männern hinterher. Deshalb gehen immer mehr junge Spieler den Weg der "Export-Pipeline":

Hingucker der Nacht

130 Länderspiele, 80 Tore und nun der Rücktritt. Nach dem WM-Achtelfinale gegen Norwegen verabschiedet sich Brasiliens Rekordtorschütze Neymar aus der Selecao:

Verwarnung, Tor, Tränen: Für Brasiliens einstigen Weltstar ist bei der Niederlage gegen Norwegen alles dabei. Nach dem WM-Aus kündigt Neymar seinen Rücktritt aus der Selecao an. 06.07.2026 | 0:19 min

Zitat des Tages

Vor dem Brasilien-Spiel sorgte eine kuriose Geschichte um den Namen des brasilianischen Nationalspielers Carlos Casemiro für Aufsehen: Ein Rechtschreibfehler bei seinem Jugendclub blieb für die Ewigkeit. Eigentlich heißt der 34-jährige Mittelfeldspieler nämlich Casimiro.

Ich werde für alle immer Casemiro sein. Das ist alles São Paulos Schuld. Sie haben aus Versehen meinen Namen auf dem Trikot mit 'e' geschrieben. „ Carlos Casemiro

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion