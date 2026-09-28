München hat sich im Rennen um die deutsche Olympia-Bewerbung durchgesetzt. Jürgen Klopp konnte noch kein Spiel als Bundestrainer gewinnen. Bei der Rad-WM gab es eine Überraschung.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat nicht nur nach dem schwachen Auftritt gegen Griechenland noch einen langen Weg vor sich und seinem Team. Quelle: firo Sportphoto

Liebe Sport-Fans,

die ersten Spiele der DFB-Elf unter Jürgen Klopp hattet ihr euch bestimmt anders vorgestellt. Auf die große Vorfreude folgten ein Unentschieden gegen die Niederlande und eine Niederlage gegen Griechenland.

Doch es gab auch Grund zur Freude an diesem Sport-Wochenende: Seit Samstag steht fest, dass Deutschland sich mit München auf die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben wird. Dazu gab es viele Tore in der 1. Runde im DFB-Pokal der Frauen und eine große Überraschung bei der Rad-WM.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Klopp noch sieglos als Bundestrainer

Nach dem Unentschieden gegen die Niederlande missglückte das Heim-Debüt von Jürgen Klopp. Durch die 0:1-Niederlage gegen Griechenland steht Klopp noch ohne Sieg als Bundestrainer da. Die gute Nachricht: In der kommenden Woche warten bereits die nächsten beiden Chancen auf einen Erfolg.

Viel Ballbesitz, viele Anläufe, wenig Ertrag: Die deutsche Nationalmannschaft tut sich gegen kompakte Griechen schwer und erlebt in Augsburg einen bitteren Abend. 27.09.2026 | 7:38 min

Bundestrainer Jürgen Klopp ist im ZDF-Interview weiter optimistisch:

Die Niederlage bringt mich nicht aus der Ruhe. „ Jürgen Klopp

28.09.2026 | 9:45 min

Highlight-Tipp: Auf die Nations League müsste ihr auch am Montag und Dienstag nicht verzichten. Ab 0 Uhr haben wir jeweils ausgewählte Highlight-Spiele in der Zusammenfassung auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

München macht das Rennen

Habemus Olympia-Bewerbung. Weißer Rauch stieg am Samstag aus dem Kurhaus in Baden-Baden zwar nicht auf, doch der Name "München" war etwas unfreiwillig schon zu sehen, als DOSB-Präsident Thomas Weikert den Umschlag öffnete.

Nachhaltigkeit und Erfahrung : Darum ist München der perfekte Olympia-Bewerber Deutschland kann Sport-Events und München sowieso. Auch wenn die Spiele aus finanzieller Sicht ein Minusgeschäft werden könnten: Die deutsche Bewerbung ist ein Volltreffer. von Eike Schulz mit Video 40:58 Kommentar

Nach der Verkündung durch Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier stand es dann endgültig fest: Deutschland bewirbt sich mit dem Münchener Konzept um die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044.

Warum ist München immer wieder Austragungsort großer Sport-Events? 26.09.2026 | 1:00 min

Überraschung bei der Rad-WM

Nachdem mit Demi Vollering ein großer Name des Radsports den WM-Titel bei den Frauen holte, gab es bei den Männern eine große Überraschung.

Nicht die hochgehandelten Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel oder Paul Seixas standen am Ende ganz oben. Der Überraschungssieger heißt in Montreal Brandon McNulty, der als erster US-Amerikaner seit Lance Armstrong Radweltmeister wird.

Favoriten beim Straßenrennen düpiert : Brandon McNulty erster US-Weltmeister seit Lance Armstrong Brandon McNulty hat das Straßenrennen der WM gewonnen. Der US-Radprofi verwies nach 273,4 km den Australier Michael Matthews und Mathieu van der Poel (Niederlande) auf die Plätze. mit Video 1:08

Favoritinnen setzen sich im DFB-Pokal durch

Im DFB-Pokal der Frauen gab es in der ersten Runde keine Überraschungen, dafür aber kuriose Szenen und spannende Spiele.

Euer Live-Sport für die Woche

Rückblick: das aktuelle sportstudio mit dem Top-Thema "Olympische Spiele in Deutschland"

Im Talk des aktuellen sportstudios könnt ihr mit großer Olympia-Expertise noch einmal anschauen, warum München sich durchgesetzt hat und wie die Chancen auf eine Austragung der Spiele stehen. Im Gespräch mit Moderator Jochen Breyer: Athletin Pia Greiten, IOC-Mitglied Michael Mronz, DOSB-Präsident Thomas Weikert und Sportstaatsminister Ronald Rauhe.

München ist zu Deutschlands Olympia-Bewerber gewählt worden. Wieso die Stadt gewonnen hat und wie hoch ihre Chancen auf die Spiele sind. 26.09.2026 | 40:58 min

Streaming-Tipp: "Go West" - die letzte Elf der DDR

Sport | Sport Dokus : Das große Ziel: WM 1990 DDR-Trainer Ede Geyer steht vor der Herausforderung, sein Team nach dem Mauerfall wieder auf das große Ziel WM einzuschwören. Doch die Gedanken seiner Spieler scheinen längst woanders. von Christoph Eder und Markus Brauckmann Video 32:46

Sport-News gibt es im ZDF die Woche im Morgenmagazin ab 5:30 Uhr und in den Nachrichtensendungen sowie rund um die Uhr auf ZDFheute.de, ZDFsportstudio.de und unseren Social-Kanälen sowie im täglichen WhatsApp-Update: Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Nach diesem Sport-Wochenende zwischen Jubel und Enttäuschung wünschen wir euch einen schwungvollen Start in die Woche.

Sportliche Grüße,

Bastian Grieble und die ZDFsportstudio-Redaktion