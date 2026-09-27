Die Schwedin Caroline Andersson ist bei der Rad-WM in Montreal schwer gestürzt. Es gehe ihr inzwischen den Umständen entsprechend gut.

Stürzte beim WM-Straßenrennen der Frauen schwer: Die Schwedin Caroline Andersson Quelle: IMAGO / frontalvision.com

Der bei der Straßenrad-WM in Montreal schwer gestürzten Caroline Andersson geht es den Umständen entsprechend gut. Das sagte der schwedische Nationaltrainer Lucas Persson dem Sender SVT. "Sie ist ansprechbar und bei Bewusstsein."

"Das ist sehr positiv", sagte Persson. "Sie wird noch immer untersucht. Wir wissen aber, dass sie ein gebrochenes Schlüsselbein hat. Zudem ist sie hart auf den Kopf gefallen."

Andersson in Massensturz verwickelt

Andersson war in einen Massensturz etwa 95 Kilometer vor dem Ziel verwickelt. Die 25-Jährige lag zunächst regungslos und mit blutüberströmten Gesicht auf dem Asphalt. "Als wir zu ihr kamen, war sie bewusstlos. Sie war komplett weg. Es war angsteinflößend, man weiß einfach nicht, was man in diesem Moment tun soll", berichtete Persson. Zwei Sanitäter waren schnell am Ort des Geschehens und legten Andersson eine Halskrause an.

Das Straßenrennen der Frauen bei der Rad-WM im kanadischen Montreal. Kommentar: Andreas Kürten, Experte: Simon Geschke 26.09.2026 | 179:55 min

Ihre Teamkollegin Julia Borgström war von dem Sturz so mitgenommen, dass sie das Rennen nicht fortsetzen konnte. Weinend stieg die 25-Jährige im Zielbereich auf der Avenue du Parc vom Rad. "Ihr geht es wieder gut. Sie ist froh, dass Caroline reden kann", sagte Trainer Persson.

Blasi kritisiert Risiko

Neben Andersson war auch die Australierin Lauretta Hanson ins Krankenhaus gebracht worden. Die 31-Jährige hatte nach dem Crash lange regungslos auf dem Asphalt gelegen. Über ihren Zustand gab es zunächst keine weiteren Informationen. Laut australischen Medienberichten soll Hanson später wieder bei Bewusstsein gewesen sein.

Franziska Koch hat zum Auftakt der Radsport-WM die Bronzemedaille im Zeitfahren geholt. Nur Siegerin Marlen Reusser und Zoe Backstedt waren nach 39,2 Kilometern durch Montreal schneller. 20.09.2026 | 1:39 min

Die Titelverteidigerin Magdeleine Vallieres aus Kanada, die WM-Zweite Niamh Fisher-Black aus Neuseeland, Kim le Court aus Mauritius sowie das spanische Top-Talent Paula Blasi waren ebenfalls in den Sturz involviert - und büßten dadurch ihre Medaillenchancen ein.

"Als wir auf den Rundkurs gekommen sind, wurde es verrückt. Da wurde viel zu hohes Risiko gegangen", sagte Blasi nach ihrer Aufgabe. Vallieres und Fisher-Black gaben das Rennen später ebenfalls auf.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.