Lange sah alles nach einer Pokal-Überraschung aus: Gladbach bringt die Bayern-Frauen ins Wanken. Dann schlägt München doch noch eiskalt zurück. Ein Pokalkrimi mit spätem Comeback.

Borussia Mönchengladbach hat im DFB-Pokal der Frauen lange an der großen Überraschung geschnuppert. Der Außenseiter trat gegen die favorisierten Bayern-Frauen mutig auf, verteidigte leidenschaftlich und belohnte sich mit einer starken Leistung. Die Münchnerinnen taten sich schwer, Tempo und Kontrolle in ihr Spiel zu bringen.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Bayern den Druck, doch Gladbach hielt kämpferisch dagegen und ließ nur wenige klare Chancen zu. Als die Sensation bereits greifbar schien, zeigte der deutsche Meister seine individuelle Klasse. Die Gäste fanden schließlich die entscheidenden Lücken und drehten die Partie noch zu ihren Gunsten.

Klassischer Arbeitssieg

Am Ende steht für Bayern das Weiterkommen, auch wenn der Auftritt mehr Arbeit als erwartet bedeutete. Gladbach dagegen kann trotz des Ausscheidens stolz auf eine couragierte Vorstellung sein, die den Favoriten an den Rand einer Pokal-Blamage brachte.

Die Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Palmen – Zielsinski, Arici, Drissen, Deyß - Bartsch, Graf - Kessels, Giesen, Abdii – Baidoe.

Trainer: Jonas Spengler

Bayern München: van Eijk – Mattner, Naschenweng, Gilles, Kett – Alara, Zadrazil – Potsi, Damnjanovic, Proost – Imade.

Trainer: Jose Barcala

Schiedsrichterin: Julia Boike (Hainchen)