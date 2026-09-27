Rad-WM: Brandon McNulty erster US-Weltmeister seit Lance Armstrong

Brandon McNulty hat das Straßenrennen der WM gewonnen. Der US-Radprofi verwies nach 273,4 km den Australier Michael Matthews und Mathieu van der Poel (Niederlande) auf die Plätze.

Der US-Amerikaner Brandon McNulty hat die favorisierte Konkurrenz in Montreal hinter sich gelassen. Quelle: AFP

Außenseiter Brandon McNulty hat sämtliche Favoriten düpiert und ist als erster US-Amerikaner seit Lance Armstrong neuer Straßenrad-Weltmeister. Der Teamkollege des verletzten Titelverteidigers Tadej Pogacar setzte sich in Montreal vor dem Australier Michael Matthews durch.

Nach 273,4 Kilometern holte sich Niederländer Mathieu van der Poel Bronze. Florian Lipowitz zeigte nach seiner langen Verletzungspause in Kanada eine gute Leistung, spielte aber bei der Entscheidung keine Rolle.

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Favoriten attackieren zu spät

Der US-Amerikaner McNulty, der den an selber Stelle stattfindenden Grand Prix Montreal 2025 gewonnen hatte, attackierte 33 Kilometer vor dem Ziel und sorgte für den ersten US-Triumph bei den Männern seit 1993.

Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe einfach weiter Gas gegeben. Ich habe heute früh mit meiner Frau darüber gescherzt. Es ist wie ein Wunder. „ Brandon McNulty

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Der Slowene Pogacar, Weltmeister von 2024 und 2025 und im Alltag McNultys Teamkollege, konnte seinen Titel aufgrund einer bei der Vuelta erlittenen Sturzverletzung nicht verteidigen. Zu den Geschlagenen gehörte unter anderem der hoch gehandelte Belgier Remco Evenepoel, der eine Woche nach seinem insgesamt vierten WM-Triumph im Einzelzeitfahren als Zwölfter das historische Double verpasste.

Die Favoriten um den Franzosen Paul Seixas, den Mexikaner Isaac Del Toro und Evenepoel arbeiteten zu spät zusammen, um McNulty auf dem harten Kurs mit 3.800 Höhenmetern noch einholen zu können.

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Nur eine deutsche WM-Medaille

Florian Lipowitz verlor in der vorentscheidenden Phase rund 75 km vor dem Ziel den Anschluss an die Favoriten und erreichte das Ziel mit 7:02 Minuten Rückstand auf dem 47. Platz. Bester Deutscher wurde Ex-Meister Georg Zimmermann (38./+6:48). "Es war ein super harter Tag. Mir hat einfach ein bisschen der Punch gefehlt. Die letzte Stunde war heute einfach zu lang für mich", sagte Lipowitz im ZDF: "Aber ich bin trotzdem super happy, hier ins Ziel zu kommen."

Für den deutschen Verband German Cycling ging die WM damit mit nur einer Medaille zu Ende. Franziska Koch hatte direkt im ersten Wettbewerb dieser Titelkämpfe Bronze im Einzelzeitfahren gewonnen.

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Neben einigen beachtlichen Top-Ten-Platzierungen unterhalb der Profis gab es auch Enttäuschungen wie die hoch gehandelten U23-Männer, die sogar die Top 20 nicht erreichten. Im vergangenen Jahr in Kigali war German Cycling komplett ohne Medaille geblieben.

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Quelle: dpa, SID