Update am Abend: "Wetter-Krimi" und Sieg für einen toten Freund

Von einem "echten Wetter-Krimi" spricht DWD-Meteorologe Adrian Leyser mit Blick auf die kommenden Tage. Sturmtief "Elli" bringt Schnee und Glatteis mit sich, schon jetzt warnt der DWD für einen Streifen vom Norden hin zum Südosten vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Kritisch soll dann auch vor allem der Freitag werden, warnt ZDF-Wetterexperte Benjamin Stöwe im Morgenmagazin. Dann bleibt es im Norden und Osten winterlich, während im Südwesten Tauwetter einsetzt.

Hier warnt der DWD vor Schnee

"Der Vorschlag an alle ist, sehr wachsam und sensibilisiert zu bleiben", rät Stöwe. Jeder solle sich fragen: "Muss ich da jetzt raus?" Vielleicht lasse sich auch der ein oder andere Termin aufs Wochenende verschieben, wenn sich die Wetterlage beruhigt habe.

08.01.2026 | 2:36 min

Wir werden weiter über die Lage berichten und Sie auf dem Laufenden halten. Falls Sie unterwegs sein müssen: Kommen Sie gut und sicher an ihr Ziel!

Tödliche Schüsse in Minneapolis

Die tödlichen Schüsse eines ICE-Beamten auf eine Autofahrerin in Minneapolis haben eine heftige Debatte in den USA ausgelöst. Handelte der Mann in Notwehr, weil die 37 Jahre alte Frau ihn mit ihrem Auto überfahren wollte? Das behauptet zumindest US-Präsident Donald Trump. Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, stellt den Vorfall komplett anders dar. Der ICE-Beamte habe überreagiert und hätte nicht schießen dürfen. An die ICE-Beamten richtete er zudem eine klare Botschaft: "Verpisst euch aus Minneapolis!"

08.01.2026 | 1:06 min

Meine Kollegen Oliver Klein und Jan Schneider haben mehrere Videos aus unterschiedlichen Perspektiven ausgewertet und den Vorfall rekonstruiert. Die detaillierte Analyse zeigt: Die Frau hat den ICE-Beamten nicht überfahren - anders als Trump behauptet.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Sicherheitsabkommen mit USA vor Abschluss? Das bilaterale Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und den USA steht laut Präsident Wolodymyr Selenskyj kurz vor dem Abschluss mit US-Präsident Donald Trump. Bei Treffen von Vertretern beider Länder am Mittwoch in Paris seien "komplexe Fragen" des Rahmenwerks zur Beendigung des Krieges erörtert worden, schreibt Selenskyj auf der Plattform X. "Wir gehen davon aus, dass die amerikanische Seite mit Russland in Kontakt treten wird, und wir erwarten eine Rückmeldung, ob der Aggressor wirklich bereit ist, den Krieg zu beenden."

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Weitere Schlagzeilen

Grafik des Tages

Donald Trump will an Venezuelas Öl. Wie viele Reserven hat das Land?

Anteil an weltweiten Ölreserven

Im Livestream

Bringt Trumps Grönland-Drohung eine neue Weltordnung? Ab 19:30 Uhr analysiert ZDFheute live diese Frage: Als Experte ist Ex-US-General Ben Hodges im Studio zu Gast.

Gesagt

Es ist richtig komisch heute. Es ist einer meiner besten Tage im Biathlon und gleichzeitig einer meiner schlechtesten, weil Sivert nicht mehr hier ist. Das macht mich extrem traurig. „ Tommaso Giacomel, Biathlet

Tommaso Giacomel gewann zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof das Sprintrennen - in tiefer Trauer um seinen plötzlich gestorbenen Freund Sivert Guttorm Bakken. Gut zwei Wochen nach dem Tod des 27 Jahre alten Norwegers stand der erste Weltcup des Olympia-Jahres ganz im Zeichen der Trauer. Erkenntnisse zur Todesursache werden spätestens Ende März erwartet.

Gruß gen Himmel: Sieger Giacomel gedenkt seines gestorbenen Freundes Sivert Guttorm Bakken. Quelle: dpa

Streaming-Tipp für den Feierabend

Heute startet die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" im ZDF, und im Streaming-Portal ist sogar schon die zweite Folge der Kultserie abrufbar. Darin werden Martin und Lisbeth Gruber Zeuge einer Notlandung eines Segelflugzeugs auf ihrer Weide. Bei der Pilotin registriert der Bergdoktor starke Unterleibsschmerzen und muss sofort mit der Behandlung beginnen.

15.01.2026 | 88:33 min

