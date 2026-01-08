Sicherheitsexperte: Sorge vor US-Invasion in Grönland übertrieben

Sicherheitsexperte Nico Lange teilt die Sorge vor einer möglicherweise geplanten militärischen Invasion in Grönland nicht. Er geht von einem "Konföderations"-Angebot aus.

Sicherheitsexperte Nico Lange hält die Sorgen um eine Invasion Grönlands für "übertrieben". 08.01.2026 | 5:24 min

Die ausdrückliche Bekräftigung von US-Präsident Donald Trump, dass die USA einen Anspruch auf das zu Dänemark gehörende Grönland erheben, erregt weltweit die Gemüter.

Nach dem US-Angriff auf Venezuela wächst die Angst der westlichen Partner der USA, Trump könne das an Rohstoffen reiche Grönland einnehmen. Sicherheitsexperte Nico Lange sieht als Grund für die Positionierung der USA, dass Donald Trump davon ausgehe, dass in der jetzigen Konstellation die Sicherheitsinteressen seines Landes nicht gewahrt werden könnten. Dennoch geht Lange nicht von einer bevorstehenden möglichen Invasion der USA auf Grönland aus.

Im ZDF-Morgenmagazin sagte er:

Ich glaube, das wird heißen, dass die Amerikaner ein Angebot machen werden, an die Grönländerinnen und Grönländer, für so eine Art Konföderation - um dann im Rahmen dieser neuen Regelung die Sicherheit auf Grönland durchzusetzen. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Im Konflikt um Grönland, das zu Dänemark gehört, verschärft die US-Regierung den Ton und droht mit einem Militäreinsatz. Die Begründung dafür sei die nationale Sicherheit der USA. 07.01.2026 | 2:31 min

Lange: Spekulationen übertrieben

Was "eine Art Konföderation" am Ende genau heißt, könne man derzeit nicht sagen, so Lange. Er gehe allerdings fest davon aus, dass die USA versuchen werden, Dänemark ein Angebot zu machen.

Ich glaube, diese Spekulationen über militärisches Eingreifen sind übertrieben, das kommt durch die Bilder aus Venezuela. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Grönland liegt im arktischen Meer vor der Küste Kanadas. Nur etwa 56.500 Menschen leben dort. Ein kurzer Überblick. 07.01.2026 | 0:55 min

Lange kritisierte im ZDF, dass in Europa seiner Meinung nach viel zu sehr darauf geschaut werde, was Trump sage und plane.

Ich würde mir manchmal wünschen, das wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen würden, was wollen wir und was machen wir. Also nur vom Trump-Zuschauen wird es, glaube ich, nicht besser. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Europa zeige Trump, wieso eine Übernahme nicht notwendig sei, sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller. Schon jetzt hätten die USA allen nötigen Einfluss in Grönland. 06.01.2026 | 7:22 min

Sicherheitsbedenken ernst nehmen

Die Sicherheitsbedenken, die die USA in Bezug auf Grönland definiert hätten, müsse man ernst nehmen, glaubt Lange. Man könne diese Bedenken nicht einfach als "irgendwelchen Trump-Kram" abtun. Sein Argument:

Die russischen Schiffe, die chinesischen Schiffe - das chinesische, das russische Interesse dort oben im Norden, das ist ja da. Wir reden immer groß als Europäer, aber was würden wir denn tun, wenn russische grüne Männchen auf Grönland auftauchen würden? „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

US-Vizepräsident Vance hat in einem Fox-Interview die dänische Regierung in Bezug auf Grönland kritisiert. Diese hätte, trotz geopolitischer Relevanz, zu wenig für den Schutz der Insel getan. 08.01.2026 | 0:16 min

Wie Europa derzeit mit der Situation umgeht, findet den Beifall des Sicherheitsexperten. Nämlich dass wichtige Staats- und Regierungschefs – darunter auch der Bundeskanzler - sich zusammen mit der dänischen Ministerpräsidentin positioniert hätten und betonten, das, was mit Grönland passieren werde, das würden Grönland und Dänemark entscheiden. Wichtig sei, Grönland und Dänemark nicht alleine zu lassen:

Als Europäer gemeinsam dazustehen, den Amerikanern Angebote zu machen, wie man die Sicherheit gemeinsam verbessert – im Rahmen der Nato. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Man könne befürchten, dass es Trump bei Grönland nicht nur um Rohstoffe gehe, sondern um den "wahnwitzigen Gedanken", das US-Territorium zu vergrößern, sagt Grönland-Experte Volquardsen. 06.01.2026 | 21:22 min

Zusammenführen von Interessen verschiedener Seiten

Es gehe darum, die europäischen und die amerikanischen Interessen zusammen zu bringen. Lange betont, die Amerikaner seien ein wichtiges Mitglied der Nato, er hoffe, das bleibe auch so. Wichtig sei dabei aber:

Wir sind ja nicht ohnmächtig, wir müssen uns ja nicht total kleinmachen als Europa, wir können ja unsere Interessen zum Ausdruck bringen und müssen da das Gespräch suchen. „ Nico Lange, Sicherheitsexperte

Nach dem Angriff auf Venezuela bekräftigt Trump seine Gebietsansprüche auf die Insel Grönland. Was Europa dagegen tun will – die Analyse bei ZDFheute live. 06.01.2026 | 31:19 min

