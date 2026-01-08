Sicherheitsexperte: Sorge vor US-Invasion in Grönland übertrieben

Nico Lange im ZDF:Experte: Sorge vor US-Invasion in Grönland übertrieben
Sicherheitsexperte Nico Lange teilt die Sorge vor einer möglicherweise geplanten militärischen Invasion in Grönland nicht. Er geht von einem "Konföderations"-Angebot aus.
Die ausdrückliche Bekräftigung von US-Präsident Donald Trump, dass die USA einen Anspruch auf das zu Dänemark gehörende Grönland erheben, erregt weltweit die Gemüter.
Nach dem US-Angriff auf Venezuela wächst die Angst der westlichen Partner der USA, Trump könne das an Rohstoffen reiche Grönland einnehmen. Sicherheitsexperte Nico Lange sieht als Grund für die Positionierung der USA, dass Donald Trump davon ausgehe, dass in der jetzigen Konstellation die Sicherheitsinteressen seines Landes nicht gewahrt werden könnten. Dennoch geht Lange nicht von einer bevorstehenden möglichen Invasion der USA auf Grönland aus.
Im ZDF-Morgenmagazin sagte er:
Lange: Spekulationen übertrieben
Was "eine Art Konföderation" am Ende genau heißt, könne man derzeit nicht sagen, so Lange. Er gehe allerdings fest davon aus, dass die USA versuchen werden, Dänemark ein Angebot zu machen.
Lange kritisierte im ZDF, dass in Europa seiner Meinung nach viel zu sehr darauf geschaut werde, was Trump sage und plane.
Sicherheitsbedenken ernst nehmen
Die Sicherheitsbedenken, die die USA in Bezug auf Grönland definiert hätten, müsse man ernst nehmen, glaubt Lange. Man könne diese Bedenken nicht einfach als "irgendwelchen Trump-Kram" abtun. Sein Argument:
Wie Europa derzeit mit der Situation umgeht, findet den Beifall des Sicherheitsexperten. Nämlich dass wichtige Staats- und Regierungschefs – darunter auch der Bundeskanzler - sich zusammen mit der dänischen Ministerpräsidentin positioniert hätten und betonten, das, was mit Grönland passieren werde, das würden Grönland und Dänemark entscheiden. Wichtig sei, Grönland und Dänemark nicht alleine zu lassen:
Zusammenführen von Interessen verschiedener Seiten
Es gehe darum, die europäischen und die amerikanischen Interessen zusammen zu bringen. Lange betont, die Amerikaner seien ein wichtiges Mitglied der Nato, er hoffe, das bleibe auch so. Wichtig sei dabei aber:
Das Interview führte der Moderator im ZDF Morgenmagazin, Mitri Sirin, zusammengefasst hat es ZDFheute-Redakteurin Julia Vonier.
