Baden-Württemberg: Wohnhaus in Albstadt eingestürzt - drei Tote

Albstadt in Baden-Württemberg:Wohnhaus eingestürzt - drei Tote
Bei dem Einsturz eines Wohngebäudes in Baden-Württemberg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich um eine Familie, wie die Polizei mitteilte.
Bei dem Einsturz eines Wohngebäudes im baden-württembergischen Albstadt sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es handelt sich dabei um eine Familie im Alter von 33, 30 und sechs Jahren, wie die Polizei mitteilte.
Zuvor hatte es in dem Haus im Ortsteil Tailfingen eine Gasexplosion gegeben. Die Gaszufuhr in der gesamten Straße sei unterbrochen worden, hieß es von der Polizei. Es gebe keinen Anlass zur Befürchtung weiterer Explosionen, so Tralmer. Im Laufe des Tages sollen die umliegenden Häuser demnach wieder mit Gas versorgt werden.
Mehrere Häuser durch Explosion beschädigt
Der Notruf war am frühen Morgen eingegangen. Nach der Explosion stürzte das Wohngebäude den Angaben nach vollständig ein. Mehr als 200 Einsatzkräfte seien vor Ort. Mehrere umliegende Häuser wurden durch die Explosion schwer beschädigt. Der Polizei zufolge wurden die betroffenen Nachbarn in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.
