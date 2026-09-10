Update am Morgen: Gefühle statt Fakten und laute Hosentaschen

Guten Morgen,

heute mit zwei politischen Hauptstadtterminen, die die Fliehkräfte in der Republik deutlich machen. Die AfD-Fraktion im Bundestag lädt in Berlin zum Wirtschaftsgipfel und begreift sich dabei als Medizin gegen weiteren wirtschaftlichen Absturz. Wie das mit ihrem Programm aus Euroaustritt, Abschottung nach außen und Zuwandererfeindlichkeit funktionieren soll, darüber rätseln Fachleute.

Aber viele Wähler, nicht nur die in Sachsen-Anhalt, scheinen Fakten und Expertise allein nicht mehr zu trauen. Das Empfinden löst in diesen krisengeschüttelten Zeiten Wissen und erkenntnisgeleitete Wissenschaft ab. Die Menschen glauben lieber einer AfD oder einem Donald Trump, die jedem Bürgerfrust einen Resonanzboden geben.

So glauben auch viele Menschen in Deutschland, auch AfD- oder BSW-Wähler, dass der russische Bär ein zotteliges und brummiges, aber am Ende doch harmloses Tier und mit Wladimir Putin gut Kirschen essen sei, wenn man nur will. Sie kaufen es nicht, wenn Außenminister Wadephul und Nato-Generalsekretär Rutte heute bei der Botschafterkonferenz, ebenfalls in Berlin, über die Bedrohung durch den Autokraten aus Moskau reden. Stattdessen hält sich der Glaube daran, dass ein Streicheln des Bären und eine Reparatur der Nordstream-Pipeline die guten alten Zeiten gefühlt größerer, auch wirtschaftlicher Sicherheit zurückbringen könnten.

Zukunftsängste, Unzufriedenheit und mangelndes Vertrauen in Politiker, die zu oft enttäuscht haben, sind ein emotionaler Cocktail, der auch mit Hinweis auf belegte Zweifel an der Verfassungstreue großer Teile der AfD nicht verpufft. Erhobene Zeigefinger - auch von uns Medien - wirken da kontraproduktiv. Dem nett-adretten AfD-Kandidaten von nebenan, der gefühlt dieselbe handfeste Sprache spricht, wird man lieber glauben als denen da in Berlin. Deren Polit-Dialekt wird kaum noch verstanden. Aus Magdeburger Sicht bleiben das dann Besserwisser und Besserwessis. Wähler gewinnt man, indem man zeigt, dass man ihnen zuhören kann. Sie ernst nimmt.

Ich wünsche Ihnen einen guten Tag,

Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen in Hannover

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 10.09.2026, ab 00:45 Uhr 10.09.2026 | 0:59 min

Bundesweiter Warntag: Achtung! Um 11 Uhr wird es laut in den Hosen- oder Handtaschen. Beim bundesweiten Warntag werden wieder Alarmsysteme für den Kriegs- und Katastrophenfall getestet. Um diese Zeit sollen Handys schrillen und Sirenen heulen. Eine Dreiviertelstunde später folgt die Entwarnung.

EZB-Zinsentscheid: Als Antwort auf die gestiegene Inflation dürfte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen im Euroraum zum zweiten Mal in diesem Jahr anheben - auf voraussichtlich 2,5 Prozent. Zudem legt die EZB neue Prognosen zu Inflation und Konjunktur im Euroraum vor.

Herausforderungen für Hausärzte: Um 9 Uhr will der Hausärztinnen- und Hausärzteverband sich zur aktuellen Situation in den hausärztlichen Praxen äußern. Zudem soll ein konkreter Maßnahmenkatalog zur Stabilisierung der Situation in den Praxen vorgestellt werden.

Sportlich in den Tag

Am Abend greift der deutsche Rekordmeister FC Bayern in der Champions League ins Geschehen ein: Die Elf von Trainer Vincent Kompany trifft auf den norwegischen Underdog Bodö/Glimt und möchte direkt seine Ansprüche auf die Krone in der Königsklasse untermauern.

Herausfordernder dürfte die Aufgabe für RB Leipzig werden. Die Sachsen erwarten zum Auftakt am Abend Italiens Como 1907.

Und falls Sie gestern Abend die drei schön herausgespielten Tore von Ermedin Demirovic verpasst haben sollten, sehen Sie hier die Zusammenfassung des Champions-League-Auftakts des VfB Stuttgart:

ZDFsportstudio, 09.09.2026 09.09.2026 | 2:56 min

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Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.09.2026 | 2:06 min

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So wird das Wetter heute

Heute gibt es im Norden einen Mix aus zahlreichen Wolken und Sonne. Nur ganz vereinzelt kann es auch mal einen Schauer geben. Im Süden scheint meist die Sonne. Nur am Alpenrand halten sich dichtere Wolken. Die Temperatur steigt auf Werte von 17 bis 23 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider