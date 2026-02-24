Update am Morgen: Ein seltener Blick in die russische Seele

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

zu Beginn des Krieges gab es, auch hier in Deutschland, diese vage Hoffnung: Dass innerhalb Russlands der Widerstand irgendwann stark anschwellen, dass das System Putin dadurch destabilisiert werde. Weil zu viele Särge von der Front in die Provinzen transportiert werden, weil das Leben mühsamer und unkomfortabler werde, wenn so viel russisches Geld in den Krieg fließt.

Heute, exakt vier Jahre nach Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine, zeigt sich: Das ist nicht passiert. Über Proteste in Russland ist wenig zu vernehmen. Zum einen, weil die Berichterstattung dort schon lange stark eingeschränkt ist, zum andern: Weil es ihn vielfach nicht gibt, den Widerstand - jedenfalls nicht öffentlich.

Liegt das an unermüdlicher Kriegsbegeisterung? Oder eher an den drakonischen Strafen, die schon bei harmlos erscheinender Kritik drohen - und somit Widerstand zersetzen, bevor er sich materialisiert? Fragen, die - genau aus diesem Grund - schwer zu beantworten sind, weil viele Menschen in Russland sich lieber gar nicht erst äußern.

Umso bemerkenswerter, was meine Kollegen Joachim Bartz und Katja Belousova mithilfe eines russischen Oppositionspolitikers nun geschafft haben: Mehr als ein Dutzend in Russland lebender Menschen haben sie interviewen können, aus unterschiedlichsten Winkeln des Landes, mit unterschiedlichen Perspektiven - zu sehen heute in Frontal ab 21 Uhr.

frontal, 19.02.2026, 06:00 Uhr 23.02.2026 | 22:36 min

In unserem Schwerpunkt zum Jahrestag zieht zudem unser Reporter Arndt Ginzel Bilanz, der seit dem 24. Februar 2022 oft und lange in der Ukraine war. Er schildert seine Beobachtungen - etwa, wie sich das Surren russischer Drohnen auf Kinder auswirkt. Zudem begleiten wir einen deutschen Mann an die Front, dessen Bruder dort für die Ukraine gekämpft hat - ehe er sich das Leben nahm.

Darüber hinaus blicken wir auf die AfD. Diesmal nicht im Zusammenhang mit Russland, sondern mit Blick auf die sehr elastische Moralvorstellung vieler ihrer Abgeordneten: Während man den so bezeichneten "Altparteien" wortreich Vetternwirtschaft vorwarf, wenn dort Vertraute mit hochdotierten Posten bedacht wurden, sei das im eigenen Laden kein Problem - finden manche derer, die nun dabei ertappt wurden, gleich mehrere Familienangehörige und/oder Bekannte in ziemlich viel Lohn und Brot zu bringen.

Bis heute Abend, wenn Sie mögen - oder danach in unserem Stream!

Kommen Sie gut durch den Tag

Daniel Pontzen, Moderator "frontal" und Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Die Karte der Ukraine zeigt, welche Gebiete im Osten des Landes von russischen Truppen besetzt sind. Zudem sind die Separatistengebiete und die annektierte Krim hervorgehoben. Sehen Sie in der Scroll-Story eine Chronologie des Kriegsgeschehens:

Was heute noch wichtig ist

Staatsakt für Rita Süssmuth / Merz-Reise nach China / Wahl der Deutschen Bischofskonferenz 23.02.2026 | 0:44 min

Trauerstaatsakt für Rita Süssmuth: Die frühere Bundestagspräsidentin wird mit einem Trauerstaatsakt im deutschen Parlament gewürdigt. Zu Ehren der am 1. Februar verstorbenen CDU-Politikerin sprechen unter anderem Merz sowie der Journalist und Autor Heribert Prantl. Zuvor wird es einen ökumenischen Gottesdienst in der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale geben.

Bischofskonferenz entscheidet über Bätzing-Nachfolge:

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz wählt auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Würzburg einen neuen Vorsitzenden. Der Limburger Bischof Georg Bätzing hatte den Vorsitz in den vergangenen sechs Jahren inne und hatte erklärt, nicht für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Der Vorsitzende fungiert als Sprecher der aktuell 59 Mitglieder der Bischofskonferenz und vertritt deren Positionen nach außen.

Merz reist nach China: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bricht heute nach China auf. Dort wird er ab Mittwoch zahlreiche Termine wahrnehmen. In Peking wird es unter anderem um Handelsfragen gehen. Merz wird von einer größeren Wirtschaftsdelegation begleitet.

Ausführlich informiert

Warum die Lage in Mexiko eskaliert: Nach dem Tod von Drogenboss "El Mencho" kommt es in Mexiko zu massiven Ausschreitungen. ZDFheute live erklärt, was die Unruhen bedeuten.

ZDFheute live, 23.02.2026, 17:15 Uhr 23.02.2026 | 34:45 min

Sportlich in den Tag

Nach den Olympischen Spielen ist vor den Paralympics: Monoskifahrerin Anna-Lena Forster und Snowboarderin Brenna Huckaby sind zwei der beeindruckendsten Athletinnen des paralympischen Wintersports und kämpfen aufopfernd für ihre Ziele. Wir stellen die beiden Ausnahme-Sportlerinnen vor.

19.02.2026 | 0:43 min

Und auch der Fußball rollt wieder, diesmal in der Champions League, Bayer 04 empfängt am Dienstag Olympiakos Piräus zum Playoff-Rückspiel. Und die Leverkusener sind gewarnt:

Zahl des Tages

0

Null Verkehrstote innerhalb eines Jahres: Was für deutsche Großstädte unerreichbar klingt, ist in Helsinki Realität. Das war nicht immer so. Früher lag die Stadt bei 35 Verkehrstoten pro Jahr. Der Unterschied kam nicht über Nacht, sondern durch konsequente Entscheidungen, die über Jahre durchgezogen wurden. Wie? Das erfahren Sie bei ZDFheute auf Instagram.

Ein Lichtblick

Feuerwehr rettet Stute vor dem Ertrinken: Mit steigenden Temperaturen tauen Eis und Schnee - doch unter dem Tauwasser werden verborgene Eisplatten zur Gefahr. Auf einem Feld wurden sie einer Reiterin und ihrem Pferd fast zum Verhängnis.

ZDFheute, 23.02.2026, 12:00 Uhr 23.02.2026 | 1:55 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 23.02.2026 | 1:59 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag regnet es von Nordrhein-Westfalen bis nach Bayern. Sonst ist es unterschiedlich, meist aber stark bewölkt mit wenigen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen im Nordosten zwischen 5 und 11, sonst zwischen 9 und 17 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher.