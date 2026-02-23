Nick Reiner, Sohn von Regisseur Rob Reiner, wird die Ermordung seiner Eltern vorgeworfen. Vor Gericht plädierte er nun auf nicht schuldig. Ihm könnte die Todesstrafe drohen.

Nach dem gewaltsamen Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele hat der wegen Mordes angeklagte Sohn des Paares vor Gericht auf "nicht schuldig" plädiert. Der 32-Jährige war am Montag zur Anklageverlesung in Los Angeles im Gericht in einem braunen Overall erschienen.

Ihm steht eine Pflichtverteidigerin zur Seite. Der nächste Gerichtstermin wurde für Ende April angesetzt.

Tod von Regisseur Reiner Mitte Dezember in Los Angeles

Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen Mitte Dezember wegen zweifachen Mordes angeklagt. Die Anklage hält es für erwiesen, dass er seinen Vater und seine Mutter erstochen hat. Sie waren Mitte Dezember tot in ihrer Villa in Los Angeles aufgefunden worden.

Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Nick Reiner war in Los Angeles festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei seine getöteten Eltern in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Sie waren an Stichverletzungen gestorben.

Nick Reiner war Sohn von Regisseur Rob Reiner

Der Sohn soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben, berichtete die "Los Angeles Times" unter Berufung auf Freunde der Familie. Nick Reiner hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht und über psychische Probleme gesprochen.

Rob Reiner, Regisseur von Filmen wie "Harry und Sally", "Misery" und "Eine Frage der Ehre", war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele (70) arbeite als Fotografin und Filmproduzentin. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

