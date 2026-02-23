NRW: Tausende Demonstranten gegen Höcke-Reden

Thüringens AfD-Chef:Tausende Demonstranten gegen Höcke-Reden in NRW
Begleitet von Protesten reist der thüringische AfD-Chef Höcke derzeit durch Nordrhein-Westfalen. Am Montagabend trat er in Düsseldorf auf. Tausende Menschen demonstrierten gegen ihn.
Begleitet von Protesten reist der thüringische AfD-Chef Björn Höcke derzeit durch Nordrhein-Westfalen. Am Montagabend hielt er auf einer Veranstaltung der AfD in Düsseldorf eine Rede. Dagegen demonstrierten nach Polizeiangaben Tausende Menschen.
Am Sonntag hatte Höcke sich mit AfD-Politikern an den Externsteinen im Teutoburger Wald getroffen und anschließend eine Rede beim AfD-Neujahrsempfang im Dortmunder Rathaus gehalten. 3.300 Menschen hatten dort laut Polizei auf dem Friedensplatz gegen den Auftritt protestiert.
Machtkampf in der AfD vor NRW-Parteitag
Die Auftritte des Rechtsaußen Höcke werden von vielen als Signal in den AfD-Landesverband wahrgenommen. Denn dort tobt vor dem Landesparteitag am 7. und 8. März ein Richtungskampf.
Der als gemäßigt geltende amtierende Landeschef Martin Vincentz bekommt zwei Gegenkandidaten, die vor allem vom rechten Parteiflügel unterstützt werden: Die beiden Bundestagsabgeordneten Christian Zaum und Fabian Jacobi haben angekündigt, als Doppelspitze gegen Vincentz anzutreten.
Umstrittene Redner: Helferich trotz Parteiausschluss präsent
Ebenfalls auf der Liste der Redner in Dortmund: der nach wie vor einflussreiche Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich. Der Landesverband um Vincentz hatte lange versucht, Helferich aus allen Parteiämtern zu drängen. Im Sommer 2025 wurde er schließlich in erster Instanz aus der AfD ausgeschlossen.
In einem Antrag an das Landesschiedsgericht hieß es, Helferich habe grundgesetzwidrig "die Außerlandesbringung von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund und weiteren Personenkategorien unter Anwendung staatlicher Zwangsmittel als politische Zielsetzung artikuliert". Helferich geht allerdings weiter juristisch gegen dieses Urteil vor und bemängelt Rechtsfehler.
Höckes Unterstützung stärkt rechtes Lager
Das Lager der AfD-Rechten bekommt nun Unterstützung von Höcke, der zweimal wegen der Verwendung einer verbotenen Nazi-Parole rechtskräftig verurteilt wurde. In Thüringen wird die von ihm geführte AfD zudem vom dortigen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.
Laut "Süddeutscher Zeitung" haben der gemäßigte Vincentz sowie das rechte Gegenduo derzeit fast gleich viele Unterstützer unter den 500 Delegierten. Die Richtungswahl am 7. und 8. März könnte also ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden.
AfD-Auftritt an historisch belastetem Ort
Einige Symbolik hat auch ein Besuch von Höcke am Sonntagmittag an den Externsteinen im Teutoburger Wald. Der Thüringer Landesparteichef hatte sich dort mit mehreren nordrhein-westfälischen AfD-Politikern getroffen.
Eigentlich war laut Polizei ein Besuch am Hermannsdenkmal geplant. Dort hatten sich aber rund 350 Gegendemonstranten versammelt. Höcke war mit seinem Besuchsprogramm dann kurzfristig auf die nahegelegenen Externsteine ausgewichen.
Sowohl das Hermannsdenkmal als auch die Externsteine bekamen im Nationalsozialismus eine propagandistische Bedeutung - und spielen für rechtsextreme Kreise bis heute als Kultort eine besondere Rolle.
Der Landesverband Lippe als Betreiber der beiden Ausflugsziele kämpft seit Jahren gegen die Vereinnahmung der Orte durch Rechtsextreme.
Großdemonstrationen bei Rede in Düsseldorf-Garath
Am Montagabend wollte der 53-jährige Thüringer Landesparteichef nun auf Einladung des Düsseldorfer AfD-Kreisverbands eine Rede im Stadtteil Garath halten. Dort hatte die AfD bei den Kommunalwahlen im vergangenen Herbst einen Spitzenwert von rund 32 Prozent erzielt.
Drei Bündnisse meldeten bei der Polizei Protestaktionen an. Bei der ersten Demo unter dem Motto "Garath tolerant und weltoffen" seien schätzungsweise 3.000 Menschen losgelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Später startete die Aktion "Düsseldorf stellt sich quer", bei der die Polizei zunächst von 4.000 Teilnehmern sprach.
Eine weitere Demo war geplant. Vor dem Veranstaltungsort wurde auch ein Anti-AfD-Wagen des Düsseldorfer Künstlers Jacques Tilly aufgefahren. Die Polizei berichtete, dass eine Gruppe von Demonstranten in unmittelbarer Nähe des AfD-Veranstaltungsortes versuchte, eine Absperrung zu durchbrechen. Das sei ihnen nicht gelungen. Es sei niemand verletzt worden.
