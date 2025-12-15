Update am Morgen: Große Tage für das politische Berlin

Guten Morgen,

der kleine Kabinettssaal des Kanzleramts könnte in diesen Tagen Geschichte schreiben. Fünf Stunden lang sprachen dort die ukrainische Delegation unter Leitung von Präsident Selenskyj und die US-amerikanische unter dem Sondergesandten Steve Witkoff miteinander. Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner war ebenfalls dabei - der ist einfach nur der Schwiegersohn und ein Geschäftspartner von Witkoff. Anwesend auch Günter Sautter, der außenpolitische Berater des Kanzlers, als "Beobachter", wie es hieß. Friedrich Merz hatte sich nach einer kurzen Begrüßung der Gäste zurückgezogen, zeitweise konnte er mithilfe eines Teleobjektivs in seinem Büro gesichtet werden.

Es ging in Berlin darum, die Bühne zu bereiten, zu ermöglichen, dass Witkoff und Selenskyj sich zum ersten Mal begegnen, um den jüngsten Plan für einen Frieden in der Ukraine zu diskutieren. Über den genauen Inhalt der Gespräche gab es gestern keinerlei Informationen, Steve Witkoff ließ immerhin wissen, es seien große Fortschritte gemacht worden. Sicher standen die Knackpunkte, mögliche Gebietsabtretungen und die Frage nach Sicherheitsgarantien im Mittelpunkt.

Klar ist: Trump hat schon vorab einen solchen Druck auf Selenskyj ausgeübt, dass der demonstrativ auf einen ohnehin unrealistischen Nato-Beitritt verzichtete - wenn es denn ausreichend Sicherheitsgarantien gäbe - und anbot, den Konflikt an der aktuellen Frontline einzufrieren.

Heute soll es weitergehen, wann und in welchen Konstellationen ist offen. Die offiziellen Termine Selenskyjs beginnen erst um 13 Uhr mit einem Besuch bei Präsident Steinmeier, am Nachmittag ist er beim ukrainisch-deutschen Wirtschaftsforum und dann stehen Gespräche mit Spitzen europäischer Staaten, der EU und der Nato an.

Es sind große Tage für das politische Berlin, der Kanzler kann zurecht stolz sein, dass es ihm gelungen ist, diese wichtigen Gespräche in seinen Kabinettssaal zu ziehen. Und für die Ukraine beginnt heute eine entscheidende Woche: Gelingt es Amerikanern, Ukrainern und Europäern einen gemeinsamen Plan zu erstellen? Und wie schaffen sie es, Putin davon zu überzeugen?

Eine weitere Entscheidung ist da existenziell wichtig: Ende der Woche soll bei einem EU-Gipfeltreffen beschlossen werden, ob mehr als 200 Milliarden eingefrorener russischer Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine genutzt werden. Die Botschaft, die Europa damit aussenden würde, wäre: Auch wenn die USA die Ukraine fallen lassen - und dass Donald Trump in der Ukraine lieber Geld verdienen will, als es hilfreich auszugeben, ist ja inzwischen klar - werde man nicht zulassen, dass sie kollabiert. Die Hoffnung ist, dass das ein Hebel ist, Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen.

Was heute noch wichtig ist

Anhörung der Corona-Enquete: Die Enquete-Kommission zur Pandemie befasst sich heute mit den umstrittenen Methoden zum Kauf damals knapper Schutzausrüstung. Der Bundesrechnungshof moniert in einer Stellungnahme, das Bundesgesundheitsministerium erkenne Kritik an einer "Überbeschaffung" bis heute nicht an. Zu der öffentlichen Anhörung wird auch Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet.

Projektpartner tagen zu Stuttgart 21: Nach der erneut verschobenen Eröffnung des Bahnprojekts Stuttgart 21 treffen sich die Projektpartner heute zu einer Sitzung des sogenannten Lenkungskreises. Bahnchefin Evelyn Palla hatte wegen der Verzögerung interne Untersuchungen angekündigt. Ursprünglich sollte Stuttgart 21 2019 in Betrieb gehen.

Zukunft der Meyer-Werft: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies wollen sich heute zur Zukunft der Meyer Werft äußern. Bund und Land hatten die Werft Ende 2024 mit Steuergeld gerettet. Am Freitag war bekannt geworden, dass die Papenburger Werft offenbar vor einem Großauftrag durch die Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises steht.

Gesagt

Man kann nur mit den Menschen tanzen, die auf der Tanzfläche sind. „ Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister

Im Interview mit Marietta Slomka im heute journal äußert sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu den Verhandlern der USA beim Ukraine-Treffen in Berlin. Dass einer der Unterhändler enge Beziehungen zu Kreml-nahen Kreisen pflege, bezeichnet er als "alles andere als eine ideale Aufstellung".

Sportlich in den Tag

Titel verpasst, Silber gewonnen: Die DHB-Frauen können ihre sensationelle WM nicht mit dem ganz großen Triumph krönen. Dem Favoriten Norwegen verlangen sie aber alles ab.

Highlights der Fußball-Bundesliga

In der Fußball-Bundesliga ist Tabellenführer FC Bayern knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt: Gegen Schlusslicht Mainz 05 standen die Münchner dicht vor der ersten Niederlage und mussten sich am Ende mit einem 2:2 begnügen.

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Grafik des Tages

Architektur des Tages

Eine ganze Stadt zum Anbeißen: In der britischen Hauptstadt bauen Kinder gemeinsam mit Architekten die Lebkuchen-Version eines Londoner Stadtteils. Zuckerguss statt Dachziegeln, Kandis statt Stahlträger - im Museum der Architektur in London entstehen etwa 50 süße Gebäude. Geplant haben die Stadt Architekten, die so neue Ideen testen und Konzepte zeigen. Wolf-Christian Ulrich hat den jungen Baumeistern über die Schulter geguckt:

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Im Abwasser stecken Energie, Nährstoffe und unterschätzte Daten unserer Gesellschaft. So werden moderne Kläranlagen zu Kraftwerken - und Schlüsselorten der nachhaltigen Zukunft, wie Kai Wellbrock in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X erklärt.

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag scheint längere Zeit im Westen die Sonne. Sonst hält sich der Nebel vor allem im Süden länger. Von Nebelnässen abgesehen bleibt es trocken bei höchsten Temperaturen von 3 bis 11 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

