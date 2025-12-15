Stichwahl in Chile: Rechtskonservativer Kast gewinnt

Der Rechtspolitiker José Antonio Kast hat die Präsidentenwahl in Chile gewonnen. Das Land steht damit vor der tiefgreifendsten politischen Wende seit Ende der Militärdiktatur.

Chiles neu gewählter Präsident José Antonio Kast Quelle: AFP

Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast hat die Präsidentenwahl in Chile gewonnen. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen kam er auf 58,30 Prozent. Seine linke Konkurrentin Jeannette Jara von der Kommunistischen Partei erhielt 41,70 Prozent und räumte am Sonntag (Ortszeit) ihre Niederlage ein.

Chile steht vor einem Rechtsruck

Damit steht das südamerikanische Land vor einem Rechtsruck - und vor der tiefgreifendsten politischen Wende seit dem Ende der Militärdiktatur von Augusto Pinochet im März 1990. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes um die Nachfolge des linken amtierenden Präsidenten Gabriel Boric standen die Themen Kriminalität und Migration. Boric konnte aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht erneut kandidieren.

Wird die zukünftige Regierung in Chile ultrarechts oder radikal links? Das war die Frage im Vorfeld der Wahl. 13.12.2025 | 1:44 min

Der neunfache Vater und strenggläubige Katholik Kast stammt aus einer einflussreichen Familie. Mehrere Geschwister des 59-jährigen Rechtspolitikers waren wie er Abgeordnete oder Senatoren, ein Bruder diente während der Militärdiktatur von Augusto Pinochet als Präsident der Zentralbank. Sein Vater - ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier und NSDAP-Mitglied aus Bayern - wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Chile aus und gründete dort eine Fabrik für Fleisch- und Wurstwaren.

Kast hat sich bereits mit zwei vorherigen Kandidaturen um das Präsidentenamt des südamerikanischen Landes bemüht. Diesmal machte er einen Bogen um Aspekte, die seinen Kritikerinnen und Kritikern missfallen - so die Nazi-Vergangenheit seines deutschen Vaters und seine positive Einstellung gegenüber der Pinochet-Diktatur.

Bei der Wahl in Chile hatte die linke Kandidatin Jara die erste Runde noch mit fast 27 Prozent der Stimmen knapp gewonnen. 17.11.2025 | 0:19 min

Wähler wünschen sich vor allem mehr Sicherheit

Obwohl Chile noch immer eines der sichersten Länder der Region ist, hat die Kriminalität in einigen Bereichen zugenommen. Zudem ist der Anteil der Migranten in Chile zuletzt auf rund zehn Prozent der Bevölkerung gestiegen - der größte Teil stammt aus dem Krisenland Venezuela. Umfragen zufolge wünschten sich die Wähler angesichts der Sorgen über Kriminalität und Migration vor allem mehr Sicherheit.

Kast hat ein hartes Vorgehen gegen Kriminalität und illegale Migration angekündigt. So will der Jurist die Grenzen stärker sichern, die irreguläre Einreise zu einer Straftat machen und Migranten ohne Papiere abschieben. Zudem kündigte er an, neue Gefängnisse zu bauen. Kast hat außerdem zugesagt, das Militär in Vierteln mit hoher Kriminalitätsrate einzusetzen sowie Grenzmauern und -gräben zu errichten. Um die Wirtschaft anzukurbeln, will Kast die Unternehmenssteuer senken und die öffentlichen Ausgaben deutlich reduzieren. Er tritt sein Amt am 11. März 2026 an.

Quelle: dpa, Reuters, AFP