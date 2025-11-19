Zwei Deutsche sterben bei Schneesturm in Patagonien

Ein plötzlicher Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine in Chile hat fünf Touristen das Leben gekostet. Unter den Toten waren auch zwei Deutsche.

Ein Rettungsteam durchsucht den Nationalpark Torres del Paine nach Touristen, die bei einem plötzlichen Schneesturm ums Leben kamen. Quelle: AFP/Carabineros de Chile/Handout

Bei einem Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine in Chile sind fünf Touristen ums Leben gekommen, darunter zwei Deutsche. Unter den Todesopfern seien zudem zwei Mexikaner sowie eine Person mit britischer Staatsbürgerschaft, erklärte José Antonio Ruiz, Vertreter der Region Magallanes, am Dienstag vor Journalisten.

Der Unglücksort sei wegen schweren Schneefalls nur schlecht zu erreichen, sagte Ruiz. Nach Angaben der Regierung herrschten dort bisweilen Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde. Im äußersten Süden von Chile hat gerade der Frühling begonnen.

Schneesturm überrascht Touristen

Die Touristen wurden den Angaben zufolge von dem Schneesturm überrascht, als sie den Nationalpark erkundeten. Zuvor hatte Ruiz bereits den Tod der beiden Mexikaner bekanntgegeben und erklärt, sieben weitere Besucher des Parks würden noch vermisst. Vier der Vermissten wurden lebend gefunden.

Präsident sichert Opferfamilien Unterstützung zu

Chiles Präsident Gabriel Boric schrieb auf der Nachrichtenplattform X: "Den Familien, Freunden und Angehörigen der fünf Personen mexikanischer, deutscher und britischer Staatsangehörigkeit, die bei der Tragödie in Torres del Paine leider ums Leben gekommen sind, spreche ich mein tiefstes Beileid aus."

Seien Sie versichert, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten auf die volle Unterstützung der chilenischen Behörden und Institutionen zählen können. „ Chiles Präsident Gabriel Boric

Torres del Paine: Naturparadies im Süden Chiles

Torres del Paine ist einer der bekanntesten Nationalparks Chiles und seit 1978 von der Unesco als Biosphären-Reservat anerkannt. Besonders bekannt sind die drei nadelartigen Granitberge in der Mitte des Parks, die rund 2.700 Meter in die Höhe ragen. Etwa 600.000 Touristen besuchen die Region offiziellen Angaben zufolge pro Jahr.