Antisemitischer Terror: Zwölf Tote in Australien

Bei einem Angriff am Bondi Beach in Australien hat es zwölf Tote gegeben, darunter ein Angreifer. Die Polizei geht von einem antisemitschen Terrorakt am Tag des Chanukka-Fests aus.

Bei einem Schusswaffenangriff am Strand von Sydney wurden zahlreiche Menschen getötet. Was am Sonntagmittag über die Tat bekannt ist – ZDFheute live. 14.12.2025 | 17:34 min

Was wir wissen Am australischen Bondi Beach sind zwölf Menschen getötet worden, etliche weitere wurden verletzt.

Unter den Toten befindet sich auch einer der mutmaßlichen Angreifer. Ein zweiter mutmaßlicher Täter ist in kritischem Zustand. Ob noch weitere Menschen an der Tat beteiligt waren, ist unklar.

Hunderte Feiernde hatten sich an dem berühmten Strand zum jüdischen Chanukka-Fest versammelt.

Die Behörden gehen davon aus, dass der Angriff ein antisemitischer "Terroranschlag" war.

Der Einsatz ist noch nicht abgeschlossen.

Bei einem Terrorangriff in der australischen Millionenmetropole Sydney hat es am Tag des Chanukka-Fests mindestens zwölf Tote gegeben. Der Anschlag habe sich gegen die jüdische Gemeinde gerichtet, sagte der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns. Unter den Toten befindet sich einer der Angreifer, ein zweiter ist in einem kritischen Zustand.

Elf weitere Personen sollen laut Polizeiangaben verletzt sein, bei zwei von ihnen handelt es sich demnach um Polizisten. Der australische Premierminister Anthony Albanese sprach in einer Erklärung von einem "schockierenden und erschütternden" Angriff.

Am australischen Bondi Beach sind bei einem Schusswaffenangriff nach Polizeiangaben mindestens zehn Menschen getötet worden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. 14.12.2025 | 0:20 min

Israels Staatspräsident: "Grausamer Angriff auf Juden"

Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog sprach in einer ersten Reaktion von einem Anschlag auf die jüdische Gemeinde. Er bezeichnete die Tat laut seinem Büro als "äußerst grausamen Angriff auf Juden, die sich versammelt hatten, um am Bondi Beach die erste Chanukka-Kerze zu entzünden".

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, zeigte sich "entsetzt und traurig über den Terrorangriff" auf die Chanukka-Feier in Sydney. Es sei "eine verwerfliche Tat des Hasses, die durch nichts auf der Welt gerechtfertigt werden kann", schrieb Seibert im Onlinedienst X.

