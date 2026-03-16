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Wirtschaft

Unter anderem in NRW und Bayern: Verdi kündigt ÖPNV-Warnstreiks am Donnerstag an

Eilmeldung
vor 11 Minuten
ÖPNV-Warnstreiks für Donnerstag in mehreren Bundesländern angekündigt
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Unter anderem in NRW und Bayern:Verdi kündigt ÖPNV-Warnstreiks am Donnerstag an

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Nach den Warnstreiks Ende Februar soll in dieser Woche erneut gestreikt werden. Fahrgäste müssen mit Ausfällen bei Bus und Bahn in mehreren Bundesländern rechnen.

U-Bahnen stehen am Hamburger Bahnhof Farmen auf Abstellgleisen am 27.02.2026.

U-Bahnen stehen am Hamburger Bahnhof Farmen auf Abstellgleisen.

Quelle: dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag in mehreren Bundesländern erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind Fahrgäste in Bayern, dem Saarland, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sowie möglicherweise in Hessen und in Bremen, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Mehr in Kürze.

Quelle: dpa, AFP