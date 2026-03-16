Eilmeldung
Unter anderem in NRW und Bayern:Verdi kündigt ÖPNV-Warnstreiks am Donnerstag an
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Nach den Warnstreiks Ende Februar soll in dieser Woche erneut gestreikt werden. Fahrgäste müssen mit Ausfällen bei Bus und Bahn in mehreren Bundesländern rechnen.
Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag in mehreren Bundesländern erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen sind Fahrgäste in Bayern, dem Saarland, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sowie möglicherweise in Hessen und in Bremen, wie die Gewerkschaft mitteilte.
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Quelle: dpa, AFP