Update am Morgen: Helle Aufregung

Guten Morgen,

und einen guten Start in eine spannende Woche. Dafür sorgt - mal wieder - Donald Trump. Dessen Ankündigung, den Gegnern seiner Grönland-Ambitionen Strafzölle aufzubrummen, sorgt für helle Aufregung. In Brüssel, wo das europäische Parlament diesen Montag eigentlich das im Sommer vereinbarte Zollabkommen der EU mit den Vereinigten Staaten hätte beschließen sollen. Liegt jetzt auf Eis. Und in Berlin, wo die Bundesregierung lange hoffte, den US-Präsidenten einlullen zu können.

18.01.2026 | 1:37 min

Massig Schmeicheleien für Trump haben das nicht gebracht. Die Entsendung ganzer fünfzehn Bundeswehrsoldaten nach Grönland, die die Insel am Sonntag nach zwei Tagen wieder verlassen haben, auch nicht.

Ob die Mahnung des deutschen Außenministers, man sehe sich nun an einem Punkt, um zu fragen, was man bereit sei gemeinsam zu machen, mehr bewirkt? Kaum. Entschlossenheit zeigen, der Konflikt mit Washington könne gar die "Stunde Europas" werden, das stärker sei als man denke - Johann Wadephul (CDU) sagt, was ein Außenminister sagen muss, es bleibt ein Pfeifen im Walde.

Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) fällt ein, man lasse sich nicht erpressen und werde eine europäische Antwort geben. Welche? Bleibt offen. Der Chef der konservativen EVP im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU) sprach gestern Abend in "Berlin direkt" von einem "Schock".

18.01.2026 | 5:32 min

Und der Kanzler? Taucht übers Wochenende aus der Öffentlichkeit weitgehend ab, berät sich mit anderen europäischen Regierungschefs. Man werde geeint und koordiniert reagieren, sei entschlossen, Europas Souveränität zu wahren. Details? Keine.

Da freut man sich, dass es Montag wird. Merz wird erklären müssen, Europa reagieren, Trump könnte zurückschlagen. Spannend? Dramatisch!

Kommen Sie gut durch die Woche,

Ihr Klaus Brodbeck, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.

Ausführlich zum Streit um Grönland informiert

Streit um Grönland: So erpresst Trump Europa - die Analyse mit Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver-Ashbrook, ZDF-Korrespondent Ulf Röller und ZDF-Korrespondentin Winnie Heescher bei ZDFheute live (39 Minuten):

18.01.2026 | 39:00 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Streit um Grönland.

Was heute noch wichtig ist

Weltwirtschaftsforum beginnt: Fünf Tage lang treffen sich, wie jedes Jahr, im schweizerischen Davos die Spitzen aus Politik und Wirtschaft. Auch Trump will anreisen - mit einer 100-köpfigen Delegation - sowie der ukrainische Präsident Selenskyj.

Prozess gegen "Daily Mail" beginnt: Jahrelang sollen Journalisten der Zeitung Prominente wie Prinz Harry und Elton John mit illegalen Methoden überwacht haben - unter anderem durch abgehörte Telefonate und Wanzen. Der Verlag weist die Vorwürfe zurück, heute beginnt in London der Prozess.

17.01.2026 | 1:00 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern seine Ausnahmestellung am Wochenende wieder einmal unter Beweis gestellt. Im Spitzenspiel bei RB Leipzig liefen die Münchner der Musik im ersten Durchgang hinterher, um nach der Pause umso dominanter zurückzuschlagen.

19.01.2026 | 13:05 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

18,3 Billiarden US-Dollar

So viel Geld besaßen die 3.208 Milliardäre der Welt zusammen im vergangenen Jahr, geht aus einem Bericht hervor, den die Entwicklungsorganisation Oxfam am Montag veröffentlicht. Damit seien die Superreichen - inflationsbereinigt - seit 2020 um mehr als 80 Prozent reicher geworden. Gleichzeitig lebe, so Oxfam, fast die Hälfte der Menschen in Armut.

Ein Lichtblick

Für den Blobfisch war es ein gutes Wochenende. Seit Samstag ist das erste UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee in Kraft. Große Schutzgebiete, Umweltprüfungen und geteilte Forschung - ZDF-Umweltexpertin Elisa Miebach erklärt in 90 Sekunden, was es mit dem Abkommen auf sich hat:

17.01.2026 | 1:29 min

Gesagt

Nichts an mir ist echt, aber alles kommt von Herzen. „ Dolly Parton

Für solch flotte Sprüche ist Dolly Parton bekannt, aber vor allem als "Queen der Countrymusik". Seit 60 Jahren steht sie auf der Bühne und feiert am Montag ihren 80. Geburtstag.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Warum Krafttraining wie Medizin wirkt - dieser Frage geht Neurowissenschaftler Lars Dittrich in der Terra-X-Kolumne nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 19.01.2026 | 2:38 min

So wird das Wetter heute

Am Montag ist es im Südwesten teils trüb durch Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint verbreitet die Sonne. Im Osten weht ein lebhafter Südostwind. Die Temperatur steigt auf Werte von 1 bis 9 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt vom ZDFheute-Team.