Update am Morgen: Wichtige Zahlen - was kommt rein in die Kasse?

Wichtige Zahlen - auch für die Stimmung in der Koalition

Guten Morgen,

wer wird entlastet? Und wer zahlt künftig mehr Steuern? Über diese Frage diskutieren Union und SPD in diesen Tagen, denn sie haben die Reform der Einkommensteuer angekündigt. Außerdem bastelt die Koalition am Haushalt für 2027, nachdem sie sich vergangene Woche auf dessen Eckpunkte verständigt hat.

Nicht ganz unwichtig bei dieser Debatte ist die Zahl, die Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) heute Nachmittag verkünden wird. Dann nämlich stellt er die Ergebnisse der Frühjahrs-Steuerschätzung vor. Wie hoch werden die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen ausfallen?

Als sie die Eckpunkte ihres Haushalts beschlossen hat, musste die Koalition noch mit einer internen Schätzung arbeiten. In ihr waren die Folgen des Iran-Kriegs oder die gesenkte Konjunktur-Prognose noch nicht enthalten. Erst kürzlich senkte die Regierung ihre Prognose von einem auf ein halbes Prozent im laufenden Jahr.

Sind die Einnahmen entsprechend auch niedriger als ursprünglich geplant? Und würde Klingbeil dann Steuern erhöhen wollen? Die SPD will jedenfalls höhere Einkommen stärker belasten. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will das nicht. Er sagt im ZDF:

Die unteren und mittleren Einkommen zu entlasten und die oberen noch zusätzlich zu belasten, geht einfach nicht. Und das ist ein Dissens mit der SPD. „ Friedrich Merz, CDU

Die SPD wolle umverteilen, die Union insgesamt entlasten. "Ob wir da zu einem gemeinsamen Weg finden, ist offen."

heute-Nachrichten am 06.05.2026 um 17:00 Uhr 06.05.2026 | 1:30 min

Eine kleine Hintertür scheint Merz zu öffnen. Für den Fall nämlich, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird. Nur: Macht Merz der SPD zu viele Zugeständnisse, dürfte der Druck auf ihn aus den eigenen Reihen weiter ansteigen.

Insofern ist es nicht ganz unwichtig, welche Zahlen Klingbeil heute vorstellen wird. Nicht zuletzt für die Stimmung in der Koalition.

Herzliche Grüße aus Berlin

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was heute noch wichtig ist

Bundeskanzler besucht IHK-Tag 2026 / Klingbeil stellt Steuerschätzung vor / Verwaltungsgericht Berlin tagt zu Millionen-Spende für AfD 07.05.2026 | 0:51 min

Verfahren um Millionenspende an AfD: Das Berliner Verwaltungsgericht verhandelt ab dem Vormittag über die Rechtmäßigkeit einer Parteispende an die AfD. Die Partei will sich 2,3 Millionen Euro von der Bundestagsverwaltung zurückholen - die hatte das Geld wegen Verdachts auf eine sogenannte Strohmann-Spende einbehalten.

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Champions League

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sportstudio am 06.05.2026 um 23 Uhr 06.05.2026 | 2:59 min

Zahl des Tages

985 Menschen spendeten nach Angaben der Stiftung Organtransplantation im vergangenen Jahr in Deutschland nach ihrem Tod Organe - zwar etwas mehr als im Jahr zuvor, aber bei Weitem nicht genug. Abgeordnete mehrerer Parteien wollen heute einen neuen Anlauf nehmen, um die Organspende in Deutschland neu zu regeln. Sie plädieren für die Widerspruchslösung, also dafür, dass Organe entnommen werden dürfen, wenn kein Widerspruch vorliegt. Widerstand formiert sich bereits - mehrere Parlamentarier warnten vor einem "Grundrechtseingriff".

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.