Update am Morgen: SPD mit so wenig Zustimmung wie nie

Guten Morgen,

Waren das noch Zeiten, als SPD-Vorsitzende ihr Amt das "schönste außer Papst" nannten. Als Franz Müntefering im März 2004 diese Schwärmerei zum Besten gab, lag seine Partei im Politbarometer bei 29 Prozent. Das galt damals als Krise. Dem Krisen-Gipfel, der heute in der SPD-Zentrale stattfindet, geht ein Ergebnis von 5,5 Prozent in Baden-Württemberg und der Machtverlust in Rheinland-Pfalz voraus. Und auch im neuen Politbarometer fällt die SPD - als nunmehr viertstärkste Partei - auf ihren Tiefstwert. Weniger Zustimmung war noch nie.

Quelle: ZDF

Beim Krisen-Treffen heute ab 13:30 Uhr im Willy-Brandt-Haus kommt das Präsidium der Partei im erweiterten Kreis zu einer Sondersitzung zusammen. Neben Mitgliedern des Präsidiums nehmen Bundesministerinnen und -minister der Partei teil, SPD-Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, Mitglieder des geschäftsführenden Fraktionsvorstands sowie die Spitzenkandidaten der Partei. Eine Debatte über sich selbst haben die beiden Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas gleich am Montag versucht abzumoderieren.

Doch wie sehr es in der Partei rumort, zeigt ein Befund aus unserem Politbarometer: Mehr als die Hälfte der SPD-Anhänger glaubt nicht, dass es Bas und Klingbeil gelingen wird, die SPD aus der Krise zu führen.

Quelle: ZDF

Jenseits der Personal-Diskussion steht die SPD vor einer inhaltlichen Richtungsentscheidung. Braucht es eine neue Agenda-Politik? Oder soll sich die Partei mit einem dezidierten Links-Kurs von der Union absetzen? Lars Klingbeil hat mit seiner Grundsatzrede vom Mittwoch eher Richtung Gerhard Schröder geblinkt, fragt man die SPD-Anhänger, gehen die Meinungen auseinander.

Quelle: ZDF

Was den Deutschen aber gerade große Sorge bereitet, sind die Folgen des Iran-Kriegs für die deutsche Wirtschaft. Das zarte Pflänzchen Aufschwung droht zertreten zu werden von steigenden Rohstoffpreisen, Nervosität an den Märkten und immer unberechenbarerer US-Außenpolitik.

Quelle: ZDF

Dass der Krieg bald endet, glaubt nur eine Minderheit der Deutschen. Umso verschärfter stellt sich die Frage nach der Straße von Hormus. Trumps Forderung nach einer deutschen Beteiligung an deren militärischer Sicherung stößt jedenfalls nicht nur auf die Ablehnung des Kanzlers, sondern auch die einer breiten Mehrheit der Deutschen.

Quelle: ZDF

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag!

Stefan Leifert, Redaktionsleiter des ZDF heute journal

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trump verlängert Ultimatum an Iran zum zweiten Mal: Bis zum 6. April um 20 Uhr (US-Ostküstenzeit) soll es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte der US-Präsident an. Dabei verweist er auf "sehr gute" Gespräche mit Iran - und dass die iranische Seite mehreren Öltankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormus gewährt habe.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Warum die Ukraine Anti-Drohnen-Teams an den Golf schickt: Ukrainische Anti-Drohnen-Teams sind in der Golfregion im Einsatz. Kiew will so den Einfluss Russlands zurückdrängen - und hofft im Gegenzug auf Patriot-Raketen und Geld.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog

Was heute noch wichtig ist

Was am Freitag wichtig wird - der Ausblick im heute journal update. 27.03.2026 | 0:55 min

G7-Außenminister beraten über Iran-Krieg: Vor dem Hintergrund anhaltender Angriffe der USA und Israels ringen die G7-Außenminister an diesem Freitag mit ihrem US-Kollegen Marco Rubio um einen Weg heraus aus dem Iran-Krieg. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zum Start der Beratungen der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien im französischen Vaux-de-Cernay auf eine gemeinsame Haltung gepocht.

Bundesrat entscheidet über Spritpreise und Zuckersteuer: Der Bundesrat entscheidet am Freitag über die erst am Vortag vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen gegen hohe Spritpreise. Weitere Themen werden die neue Grundsicherung, die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht sein sowie die Einführung einer Zuckersteuer mitsamt einer Altersbegrenzung für den Verkauf von Energy-Drinks.

Bahn legt Jahresbilanz vor: Die Deutsche Bahn zieht am Freitag (11 Uhr) wirtschaftliche Bilanz für das Jahr 2025. Die Situation für den bundeseigenen Konzern gilt weiter als äußerst angespannt. Sorgenkinder sind der Fern- und insbesondere der Güterverkehr, der nach wie vor tief in der Krise steckt. Im ersten Halbjahr machte die Bahn unterm Strich einen dreistelligen Millionenverlust.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: So wehrt die Ukraine Putins neue Offensive ab

ZDFheute live am 26.03.2026 ab 19:30 Uhr 26.03.2026 | 44:29 min

Sport

Bundestrainer Julian Nagelsmann sendet vor dem Härtetest der DFB-Elf in der Schweiz interessante Botschaften. In der Innenverteidigung legt sich der Bundestrainer bereits auf seine WM-Besetzung fest.

Italien durfte in der WM-Qualifikation indes aufatmen: Nicht souverän, aber erfolgreich setzten sich die Italiener im ersten Playoff-Spiel gegen Nordirland durch. Am Dienstag geht es gegen Bosnien-Herzegowina.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF/iStock

Hunde begleiten den Menschen schon deutlich länger als bisher angenommen. Das zeigt eine im Fachjournal Nature veröffentlichte Studie eines internationalen Forscherteams. Für die Studie wurden DNA-Proben von Tieren aus dem Vereinigten Königreich, der Türkei und der Schweiz analysiert. Die älteste der Proben wird von den Forschenden auf 15.800 Jahre datiert. Die ältesten zuvor bekannten genetischen Spuren von Hunden gehen rund 10.900 Jahre zurück.

Gesagt

Quelle: ZDF/Action Press

Angesichts der aktuellen Debatte um Gewalt gegen Frauen warnt Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) in der Wochenzeitung "Die Zeit" vor der Pauschalisierung aller Männer. Man müsse zwar benennen, welche Strukturen zu solchen Missständen führten. "Trotzdem muss man sich dringend davor hüten, alle Männer in einen Topf zu werfen."

Weitere Schlagzeilen

Zehntausende Menschen verfolgten den über zehnstündigen ZDFheute-Livestream der Rettungsversuche am Donnerstag. Geplant ist ein weiterer Livestream am Freitag, voraussichtlich ab 9 Uhr.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 27.03.2026 | 1:46 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Freitag beruhigt sich das Wetter. Am Alpenrand kann es noch etwas schneien, sonst ist es meist trocken und zeitweise zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 12 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion