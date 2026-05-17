Update am Morgen: Welche Regeln braucht die digitale Welt?

Guten Morgen,

haben Sie heute schon bei Instagram oder Facebook reingeschaut? Was Sie da von wem gesehen haben, hängt von Regeln ab, die Mark Zuckerbergs Meta-Konzern erstellt. In der digitalen Welt entscheiden inzwischen sehr wenige über Informationen für sehr viele. Was die Macht der Tech-Konzerne für Demokratien bedeutet, ist ein zentrales Thema auf der re:publica. Unter dem Motto "Never gonna give you up" beginnt heute Europas wichtigste Digital - und Gesellschaftskonferenz in Berlin.

Wie kann demokratisches Miteinander in der digitalen Welt funktionieren? Was tun gegen Desinformation, Hass und digitale Gewalt? Drei Tage lang wird das auf zwanzig Bühnen diskutiert. Mit dabei auch Politiker, neben Bundesdigitalminister Karsten Wildberger tritt unter anderem Altkanzlerin Angela Merkel auf. Weiteres großes Thema in diesem Jahr ist die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Welche Regeln braucht es, was bedeuten automatisierte Entscheidungsprozesse - die re:publica 2026 wird da auch ganz praktisch, mit Panels etwa zur Elektronischen Patientenakte oder zur digitalen Verwaltung.

"Was passiert da eigentlich mit uns, mit diesem Internet?", formuliert es plakativ Markus Beckedahl, Mitgründer der Digitalmesse. Die digitale Öffentlichkeit ist auch Thema für uns Medienmacher. Das ZDF ist auf der re:publica mit vielen Veranstaltungen dabei. Über den Stellenwert der Öffentlich-Rechtlichen geht es beim Talk "ARD und ZDF zwischen Auftrag, Akzeptanz und Algorithmen" mit den Intendanten der Sender. Mit auf der Digitalkonferenz sind diesmal auch Dunja Hayali und Rudi Cerne, die sich Fragen stellen und konkrete Einblicke in ihre Arbeit geben. Für alle, die es nicht nach Berlin zur re:publica schaffen, bietet die Konferenz übrigens ein umfangreiches Streaming an.

Der diesjährige Konferenz-Titel "Never gonna give you up" erinnert an den Internetscherz aus den 2000er Jahren, das "Rickrolling": Da verwiesen User massenhaft auf das Video des gleichnamigen Songs vom damals recht vergessenen Sänger Rick Astley. Der machte bei dem Spaß mit und erlebte prompt ein Comeback: "Nicht aufgeben" war schon immer ein gutes Motto.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,

Dorthe Ferber, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trump droht Iran wieder mit Zerstörung: Der US-Präsident hat Teheran ein weiteres Mal mit vollständiger Vernichtung gedroht. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser schnell bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb Trump. Israel ist offenbar bereit, die Angriffe gegen Iran wieder aufzunehmen.

Aus irakischem Luftraum kommende Drohnen laut Saudi-Arabien abgefangen: Saudi-Arabien meldet erneut Drohnenangriffe. Drei unbemannte Flugobjekte seien abgefangen und zerstört worden, nachdem sie aus dem irakischen Luftraum eingedrungen seien, heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums auf X. Man behalte sich das Recht vor, zu einem geeigneten Zeitpunkt und an einem geeigneten Ort zu reagieren. Die Regierung werde "alle nötigen Maßnahmen" ergreifen, um auf gegen die Souveränität und die Sicherheit des Königreichs gerichtete Angriffsversuche zu reagieren.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland meldet laut Agentur Abschuss von Tausenden ukrainischen Drohnen: Russland meldet einem Agenturbericht zufolge die Zerstörung von mindestens 3.124 ukrainischen Drohnen innerhalb der vergangenen Woche. Die staatliche Nachrichtenagentur RIA beruft sich dabei auf Daten des Verteidigungsministeriums. Die meisten Drohnen seien am 13. und 17. Mai mit 572 beziehungsweise 1.054 Einheiten abgeschossen worden, vor allem über dem europäischen Teil Russlands.

Wohngebäude in Odessa bei Drohnenangriff getroffen: Bei einem Drohnenangriff auf die südukrainische Region Odessa wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs Wohngebäude getroffen. Informationen über mögliche Opfer und Schäden lägen zunächst nicht vor, teilt Gouverneur Oleh Kiper über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Was am Montag wichtig wird - der Ausblick im heute journal update. 16.05.2026 | 0:47 min

Amnesty veröffentlicht Bericht zu Todesstrafe: Insbesondere durch die Exekutionen in Iran ist die Zahl der weltweit erfassten Hinrichtungen im vergangenen Jahr massiv gestiegen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verzeichnete 2025 mindestens 2.707 Hinrichtungen in 17 Ländern - so viele wie seit 44 Jahren nicht mehr.

Finanzminister der G7-Staaten treffen sich: Die Finanzminister der führenden westlichen Industriestaaten (G7) beraten in Paris ab heute über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs und der Blockade der Straße von Hormus. Aus Deutschland reist Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu dem Treffen an.

Ausführlich informiert

Im Kongo verbreitet sich eine tödliche Ebola-Variante. Wie gefährlich ist der Ausbruch und wie wird das Virus übertragen? Epidemiologe Maximilian Gertler ordnet die Lage bei ZDFheute live ein.

ZDFheute live, 17.05.2026, 14 Uhr 17.05.2026 | 12:08 min

Highlights der Fußball-Bundesliga

Der VfL Wolfsburg hat sich gerettet - vorläufig. Mit dem 3:1-Sieg beim FC St. Pauli sichern sich die Wölfe den Relegationsplatz und schießen die Hamburger in die Zweite Liga.

Sportstudio, 16.05.2026, 0 Uhr. 18.05.2026 | 10:24 min

In der Relegation treffen die Wölfe auf den SC Paderborn. Die Westfalen überholten auf der Ziellinie noch Hannover 96. Die Niedersachsen spielten daheim nur 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg - und verspielten so noch Rang drei.

Grenzenloser Jubel dagegen im Saarland: Die SV Elversberg steigt nach dem 3:0-Sieg gegen Preußen Münster erstmals in die Bundesliga auf - ein Fußball-Märchen, das in Elversberg für große Emotionen, aber auch große Herausforderungen sorgt.

heute journal, 17.05.2026, 21:45 Uhr 17.05.2026 | 1:34 min

Das wohl verrückteste Tor gab es am Wochenende übrigens in der Frauen-Bundesliga. Nürnbergs Torfrau Lourdes Romero traf per Freistoß - aus der eigenen Hälfte:

Sportstudio, 17.05.2026, 18:31 Uhr 17.05.2026 | 0:09 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Zahl des Tages

1,99 Euro kostete am Wochenende ein Liter Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt. Der Kraftstoff war damit zum ersten Mal seit Anfang März wieder billiger als die günstigste gängige Benzinsorte E10. Noch Anfang April - zur Zeit der Höchststände bei den Spritpreisen - war Diesel zwischenzeitlich mehr als 25 Cent teurer als E10 - obwohl der Kraftstoff niedriger besteuert wird.

ZDFheute Xpress, 17.05.2026, 11:41 Uhr. 17.05.2026 | 0:21 min

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) möchte lesbischen Paaren eine sogenannte Mitmutterschaft ermöglichen. "Ich halte einen solchen Schritt für richtig - gerade mit Blick auf das Kindeswohl", erklärte Hubig in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Derzeit müssen lesbische Paare in Deutschland ein Adoptionsverfahren durchlaufen, bevor beide Frauen rechtlich Eltern desselben Kindes sind. Hubig betonte, der Umweg über das Adoptionsverfahren sei zeitaufwendig und mühsam.

Gesagt

Nicht nur das musikalische Leben in unserem Land wäre um viele und vieles ärmer ohne Ihr so langjähriges und nachhaltiges Dazutun. „ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Udo Lindenberg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Geburtstagswünsche an Udo Lindenberg zu dessen 80. Geburtstag gerichtet. Der Bundespräsident lobte den Sänger dafür, einer der Ersten gewesen zu sein, der die deutsche Sprache in der Rockmusik etablierte. Auch seine Positionierung gegen Rechtsextremismus und sein Engagement für humanitäre und soziale Projekte innerhalb der Udo-Lindenberg-Stiftung würdigte Steinmeier.

heute journal, 17.05.2026, 21:45 Uhr 17.05.2026 | 3:20 min

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Wie Zoos Artenschutz und Naturschutz zusammendenken können - dieser Frage geht der Kölner Zoodirektor Theo B. Pagel in der Kolumne von NANO und Terra X nach.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 18.05.2026 | 2:28 min

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So wird das Wetter heute

Am Montag ist es von der Ostsee bis nach Niederbayern freundlich und meist trocken. Sonst überwiegen die Wolken und es gibt Schauer und Gewitter. Die Temperatur steigt auf Werte von 14 bis 22 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.