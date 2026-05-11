Update am Abend: Rente mit 63, U10 für Kinder, Harry und Meghan

Rente mit 63, U10 für Kinder und Warten auf Harry und Meghan

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die Abschaffung der Rente mit 63 ist nicht nur politisch umstritten, auch eine große Mehrheit der Befragten im ZDF-Politbarometer lehnt das Reformvorhaben der Bundesregierung ab. Für Kinder soll es bald eine neue U10-Untersuchung geben, um Gesundheitsrisiken früh zu erkennen. Und in Großbritannien zeichnet sich eine Rückkehr von Prinz Harry und seiner Frau Meghan ab.

Rente mit 63: Klare Mehrheit gegen geplante Abschaffung

Das ist passiert: Eine klare Mehrheit im ZDF-Politbarometer lehnt eine Abschaffung der Rente mit 63 ab. Drei Viertel der Befragten sprechen sich gegen das Vorhaben der Bundesregierung aus. Nur ein Fünftel findet es richtig.

Eine klare Mehrheit im ZDF-Politbarometer lehnt eine Abschaffung der Rente mit 63 ab. Drei Viertel der Befragten sprechen sich gegen das Vorhaben der Bundesregierung aus. Nur ein Fünftel findet es richtig. Das ist der Hintergrund: Die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 wurde von einer von der Regierung eingesetzten Reformkommission empfohlen, die Bundesregierung will dies übernehmen. Die vorgezogene Rente ab 45 Beitragsjahren konnte ursprünglich ab einem Alter von 63 Jahren in Anspruch genommen werden.

Die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 wurde von einer von der Regierung eingesetzten Reformkommission empfohlen, die Bundesregierung will dies übernehmen. Die vorgezogene Rente ab 45 Beitragsjahren konnte ursprünglich ab einem Alter von 63 Jahren in Anspruch genommen werden. Darum ist das wichtig: Die Rentenreform gehört zu den zentralen Vorhaben der schwarz-roten Regierungskoalition. Sie soll im Herbst beschlossen werden. Die geplante Abschaffung der Rente mit 63 stieß aber auch in Reihen von SPD und CDU zum Teil auf Kritik. Zuletzt hatten etwa drei ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten längere Übergangsfristen gefordert.

Das aktuelle ZDF-Politbarometer vom 20.08.2026 20.08.2026 | 1:28 min

Neue U10 für Kinder geplant

Das ist passiert: Es soll eine neue Früherkennungsuntersuchung U10 für Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren eingeführt werden. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen beschlossen.

Es soll eine neue Früherkennungsuntersuchung U10 für Kinder im Alter von neun bis zehn Jahren eingeführt werden. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen beschlossen. Das ist der Hintergrund: Bislang gibt es für Kinder die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9, um mögliche Gesundheitsstörungen oder Auffälligkeiten in der Entwicklung früh zu erkennen. Die neue U10 soll die große zeitliche Lücke zwischen der bisherigen letzten Kinderuntersuchung U9 und der ersten Jugenduntersuchung J1 schließen. Die U9 setzt im Alter von ungefähr fünf Jahren an; die nächste Früherkennungsuntersuchung, die J1, wird dann erst im Alter von 13 bis 14 Jahren angeboten.

Bislang gibt es für Kinder die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9, um mögliche Gesundheitsstörungen oder Auffälligkeiten in der Entwicklung früh zu erkennen. Die neue U10 soll die große zeitliche Lücke zwischen der bisherigen letzten Kinderuntersuchung U9 und der ersten Jugenduntersuchung J1 schließen. Die U9 setzt im Alter von ungefähr fünf Jahren an; die nächste Früherkennungsuntersuchung, die J1, wird dann erst im Alter von 13 bis 14 Jahren angeboten. Das versprechen sich Experten von der neuen U10: In der fehlenden Zeitspanne der Untersuchungen manifestierten sich bei betroffenen Kindern zum Beispiel Übergewicht, psychische Leiden oder ein bedenklicher Medienkonsum, sagte die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Ursula Felderhoff-Müser, dem Science Media Center in Köln. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit sprach von einem wichtigen Schritt in Richtung mehr Prävention.

ZDFheute Xpress vom 20.08.2026 20.08.2026 | 0:26 min

Harry und Meghan vor der Rückkehr

Das ist passiert: Der britische Prinz Harry, seine Ehefrau Meghan und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet kehren britischen Medienberichten zufolge nach Großbritannien zurück. Die Rückkehr des jüngeren Sohns von König Charles III. aus den USA solle bereits "bis Ende des Monats" stattfinden.

Der britische Prinz Harry, seine Ehefrau Meghan und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet kehren britischen Medienberichten zufolge nach Großbritannien zurück. Die Rückkehr des jüngeren Sohns von König Charles III. aus den USA solle bereits "bis Ende des Monats" stattfinden. Das ist der Hintergrund: Vor ihrem Umzug 2020 in Meghans US-Heimat, die in Anlehnung an den Brexit als "Megxit" in die britische Geschichte einging, waren Harry und Meghan unter den royalen Anhängerinnen und Anhängern beliebt. Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit im Mai 2018 folgte der Bruch. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte Harry in einem emotionalen BBC-Interview über seinen Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner britischen Familie gesprochen.

Vor ihrem Umzug 2020 in Meghans US-Heimat, die in Anlehnung an den Brexit als "Megxit" in die britische Geschichte einging, waren Harry und Meghan unter den royalen Anhängerinnen und Anhängern beliebt. Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit im Mai 2018 folgte der Bruch. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte Harry in einem emotionalen BBC-Interview über seinen Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner britischen Familie gesprochen. Das sagt eine Königshausexpertin: "Ich habe mit Menschen gesprochen, die ihm (Harry) nahe sind. Er will unbedingt Zeit mit seinem Vater verbringen, mit seinen Kindern", sagt Königshausexpertin Roya Nikkhah in der am Dienstagabend ausgestrahlten ZDF-Dokumentation "Kommt Prinz Harry zurück?".

ZDFroyal vom 19.08.2026 18.08.2026 | 43:30 min

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Volle Kanne vom 20.08.2026 20.08.2026 | 5:29 min

Die Sauce aus frischen Brombeeren, Senf, Honig und Kräutern ergänzt die zarten Hähnchenbrustfilets mit der richtigen Mischung aus Süße und Säure. Als Beilage empfiehlt Mario Kotaska eine Polenta.

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