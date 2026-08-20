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Panorama

Schwere Unwetter in Teilen Deutschlands: Frau tödlich verletzt

Eine Tote in Rheinland-Pfalz:Schwere Unwetter wüteten in Teilen Deutschlands

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Heftige Unwetter haben in der Nacht in mehreren Bundesländern schwere Schäden angerichtet. In Rheinland-Pfalz ist eine Frau ums Leben gekommen, eine weitere wurde schwer verletzt.

Rheinland-Pfalz, Höhr-Grenzhausen: Nach einem heftigen Gewittersturm sind mehrere Häuser stark beschädigt worden.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

19.08.2026 | 1:18 min

In der Nacht haben Unwetter in Teilen Deutschlands schwere Schäden angerichtet. Mindestens eine Person kam dabei auch ums Leben, weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Dutzende Gebäude wurden teils zerstört.

Unwetter bei Spaziergang: Frau von Baum erschlagen

Im rheinland-pfälzischen Waldorf ist eine Frau von einem herabstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Eine weitere Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Frauen im Alter von 58 und 47 Jahren waren den Angaben nach gemeinsam spazieren, als das Unwetter aufzog und sie Schutz bei einer überdachten Sitzgruppe suchten. Als ein nahegelegener Baum durch das Unwetter entwurzelt wurde und auf die Sitzgruppe stürzte, wurden beide Frauen getroffen.

Die 58-Jährige sei am Unfallort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Die 47-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Özden Terli, Leonie Imhäuser, Dr. Katja Horneffer, Christa Orben

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

19.08.2026 | 1:18 min

Sturm reißt Hauswände ein

In rheinland-pfälzischen Höhr-Grenzhausen im Westerwald riss der Sturm Wände aus Häusern. Mindestens zwei Bauwerke seien betroffen, sagte ein dpa-Reporter vor Ort. Es gab Schäden durch abstürzende Fassadenteile und umherfliegende Gegenstände. Und überall seien Bäume umgestürzt.

In der Gemeinde Bannberscheid (Westerwaldkreis) wurden Teile der Fassade der Aubachhalle weggeweht. Zudem fiel vor Ort großflächig der Strom aus. Auf der A61 stürzte ein Lastwagen wegen Sturmböen um.

Ein Mann steht im knietiefen Wasser bei einer Überschwemmung nach heftigen Regenfällen.

Rekord-Niedrigwasser, Waldbrände, Hitzetote – Europas Sommer ist diesmal extrem. Im Pazifik baut sich nun ein Super-El-Niño auf: Was das Wetterphänomen für die nächsten Monate bedeutet.

19.08.2026 | 6:29 min

Zahlreiche Einsätze

Auch in Hessen, Thüringen, Brandenburg und Bayern gab es in der Nacht zahlreiche wetterbedingte Einsätze. Im hessischen Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) beschädigte das Unwetter rund 60 Häuser, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Schäden reichen demnach von einzelnen fehlenden Dachziegeln bis hin zu einer totalen Dachabdeckung. Teilweise seien Dachteile bis zu 100 Meter weit geflogen, hieß es in einer Mitteilung.

Laut Polizei sind auch Häuser in Solms (Lahn-Dill-Kreis) betroffen. Mutmaßlich sei eine Windhose für die Zerstörung verantwortlich, sagte ein Sprecher. Teilweise seien komplette Dachstühle angehoben worden und einige Häuser unbewohnbar.

In Laubach (Landkreis Gießen) beschädigte ein umstürzender Baum einen Gastank in einem Wohnhaus. Weil Gas austrat, wurde der Bereich im Umkreis von 200 Metern geräumt.

Gewitter: Zwischen Faszination und Gefahr

Gewitter sind verblüffende Naturereignisse. Stormchaser Lukas Kanzler liebt es, ihnen hinterherzujagen. Helga Thiel hingegen ist sich der Gefahr bewusst: Sie wurde vom Blitz getroffen.

20.04.2026 | 6:55 min

Im bayerischen Unterfranken wurden durch das Unwetter am Abend mehrere Autos beschädigt. Laut einem Sprecher der Polizei fielen wegen des Sturms zahlreiche Bäume um und stürzten auf Straßen sowie die Autos.

Auch ein parkender Wohnwagen wurde demnach von einem Baum getroffen. Menschen kamen den Angaben zufolge dabei nicht zu Schaden.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten die heute-Nachrichten am 19.08.2026 ab 19 Uhr.
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Rheinland-PfalzHessenThüringen

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