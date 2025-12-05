Update am Abend: Rentenpaket statt Regierungskrise

Guten Abend,

wissen Sie genau, was im Rentenpaket der Regierung steht? Haben Sie über Haltelinien beim Rentenniveau, Mütterrente und Aktivrente diskutiert - oder sich zuletzt nur noch gefragt, ob die schwarz-rote Koalition zerbricht? Weil sich vor allem junge Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion gegen Festlegungen beim Rentenniveau ab 2031 wandten, war die Mehrheit für das Gesetz in Gefahr - mit unabsehbaren Folgen für die Koalition.

"Kanzlermehrheit" für Rentenpaket im Bundestag

Am Ende reichte es: Der Bundestag stimmte mit "Kanzlermehrheit" für das Paket. Bei der namentlichen Abstimmung gab es sieben Nein-Stimmen aus den Reihen der Union.

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) sprach von einem "guten Tag" für die Koalition. Vor allem auf ihm hatte der Druck gelastet, in dieser Frage eine Mehrheit für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu sichern. Er forderte zwar "Manöverkritik" nach dem Streit, deutete das Ergebnis aber zugleich als Beleg dafür, dass die Koalition liefert:

Sie debattiert, aber dann entscheidet sie auch. „ Jens Spahn, Unionsfraktionschef

Ob das die Wählerinnen und Wähler auch so sehen? Das Ansehen der schwarz-roten Koalition dürfte unter dem Streit um die Rente - und es war nicht der erste Zwist - gelitten haben. Merz und Spahn, aber auch die SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil können zumindest aufatmen, dass sie kurz vor Weihnachten nicht um die Zukunft des Regierungsbündnisses kämpfen müssen.

Falls Sie genauer wissen wollen, was im Rentenpaket steht und was es bedeutet - mein Kollege Robert Meyer hat es aufgeschrieben:

Mehrheit auch für neuen Wehrdienst

Auch über ein anderes Gesetz, das heute im Bundestag auf der Tagesordnung stand, stritten die Koalitionspartner wochenlang - nun gab es auch für die Wehrdienst-Pläne der Regierung eine Mehrheit. Vorgesehen ist unter anderem eine verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Geburtsjahr 2008, der Wehrdienst bleibt aber freiwillig. Vorerst zumindest. Denn ob es gelingt, die Zahl der Soldaten wie geplant zu erhöhen, ist alles andere als ausgemacht.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zeigte sich auch am Freitag wieder überzeugt, dass sich auf freiwilligem Weg genügend Menschen für die Bundeswehr entscheiden:

Es gibt das Gefühl der Verantwortung. „ Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister

Aber an diesen Erfolg glauben längst nicht alle. Und deshalb öffnet das Gesetz auch eine Hintertür: Auf dieser Tür steht der Name "Bedarfswehrpflicht". Diese könnte eingeführt werden, wenn sich die Lücken beim Personal doch nicht schließen lassen. Allerdings müsste diesen Schritt der Bundestag erneut beschließen. Auch über das umstrittene Losverfahren könnte dann wieder diskutiert werden.

Fußball-WM-Auslosung im Livestream

Spannend wird es heute noch für alle Fußball-Fans. Denn in Washington D.C. werden die Gruppen für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Ab 17:55 Uhr überträgt das ZDF live. Auf wen die DFB-Elf und die anderen Teams treffen, können Sie dann auch in einem Liveblog auf ZDFheute verfolgen.

Wörter des Jahres

Nach "Ampel-Aus" im vergangenen Jahr ist "KI-Ära" das Wort des Jahres 2025. Diese Wörter schafften es noch auf die Liste der Gesellschaft für deutsche Sprache:

Weitere Schlagzeilen

