Update am Morgen: Hauptgang Spargel, Dessert Rentendebatte

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

wer darunter leidet, dass neuerdings weniger Fotos von Markus Söder beim Essen zu sehen sind, darf heute auf Linderung hoffen. Der bayerische Ministerpräsident hatte ja - bis zu seiner jüngsten Neuerfindung - das Wahlvolk recht detailliert an seinem Speiseplan teilhaben lassen: Man sah ihn auf seinen Social-Media-Kanälen häufig in Dinge beißen, meistens in Dinge mit hohem Fleischanteil.

Heute nun dürften womöglich neue Fotos entstehen, wobei diesmal ein Gemüse im Vordergrund stehen wird. Eines, das sogar als Namensgeber herhält für jene Veranstaltung, zu der Söder eingeladen ist: der Spargel. Dass Söder dort eingeladen ist, zur traditionsreichen Spargelfahrt des Seeheimer Kreises (dem konservativen Flügel der SPD-Bundestagsfraktion), ist keine Selbstverständlichkeit, denn Sozialdemokraten - selbst Konservative - sehen sich nicht als natürliche Weggefährten des Nürnberger Christsozialen.

Aber: Man muss ja reden, schließlich ist man erstens Koalitionspartner - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ist ebenfalls eingeladen - und steht zweitens unter Druck, jetzt sehr schnell zu liefern, mit Blick auf das angekündigte Reformpaket. Bei den vielen Differenzen, die es dort zwischen SPD und CDU/CSU zu überwinden gilt, sind (auch) jene im Bereich der Rente besonders eklatant: Bei diversen Einzelaspekten liegen die Standpunkte enorm weit auseinander.

heute in Deutschland, 02.06.2026, ab 14 Uhr 02.06.2026 | 1:28 min

So etwa bei jenem Vorschlag, den Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) jüngst - zum wiederholten Mal - in die Diskussion eingebracht hat: Beamte in die gesetzliche Rentenkasse einzubeziehen. Schon als ihr Vorgänger Hubertus Heil dies tat, wertete Söder dies als "Angriff auf das Berufsbeamtentum" - und auch diesmal machte die CSU deutlich: mit uns nicht.

Aber wäre es nicht gerecht, wie Befürworter des Vorschlags argumentieren? Dass Beamte mit ihren Pensionen im Schnitt deutlich höhere Altersbezüge haben als Rentner - ist das fair? Und wäre es nicht zweckdienlich, "wenn alle einzahlen", wie Bas erklärte? "Dann hätten wir mehr im Topf, und der Staat muss nicht so viel zuzahlen."

Wir haben das mal durchgerechnet, in der frontal-Redaktion. Das Ergebnis präsentieren wir Ihnen heute Abend live ab 21 Uhr. Wenn alles nach Plan läuft, wird die Spargelfahrt dann noch eine Stunde dauern. Falls der Gesprächsstoff allmählich ausgegangen sein sollte: Unsere Sendung lässt sich auch dort auf dem Wasser empfangen. Nur als unverbindlicher Sendehinweis - sonst natürlich auch jederzeit anschließend, im Stream.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, nach Möglichkeit auch mit ein bisschen Spargel, ist ja sehr gesund. Und, für wen das relevant ist, auch ziemlich fotogen.

Ihr Daniel Pontzen, Moderator "frontal" und Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

Was im Nahen Osten passiert ist

Israel: Militär fängt im Süden des Landes Drohne aus dem Jemen ab: Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben über dem Süden des Landes eine Drohne aus dem Jemen abgefangen. Die Streitkräfte machten keine Angaben dazu, welche Gruppe sie für den Drohnenangriff verantwortlich machten.

US-Militär greift Tanker mit Ziel iranischer Hafen an: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der einen iranischen Hafen ansteuern wollte. Der unbeladene Öltanker habe gegen die US-Blockade von iranischen Häfen verstoßen, teilte das zuständige US-Regionalkommando (Centcom) mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj spricht mit US-Vermittlern über den Ukraine-Krieg: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eigenen Angaben zufolge mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner über weitere diplomatische Initiativen zur Beilegung des Ukraine-Kriegs gesprochen.

Moskau räumt Kraftstoffprobleme ein: Die Ukraine nimmt mit Angriffen seit Monaten russische Ölinfrastruktur ins Visier. Nun gibt Moskau erstmals zu, dass dies zu Problemen bei der Kraftstoffversorgung führt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Vorstellung neuer Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität / Wahlparteitag CDU Berlin / NB8-Gipfel in Tallinn 08.06.2026 | 1:06 min

Jahresbericht zu politisch motivierter Kriminalität: Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, stellen um 10 Uhr den neuen Jahresbericht zur Entwicklung der politisch motivierten Kriminalität in Deutschland vor. Die Statistik dokumentiert Taten aus Bereichen wie Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus für das Jahr 2025.

Berliner CDU nominiert Spitzenkandidaten: Die Berliner CDU will bei einem Landesparteitag ab 17 Uhr ihr Wahlprogramm beschließen und ihren Spitzenkandidaten nominieren. Der Regierende Bürgermeister und CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner tritt erneut dafür an.

Gipfeltreffen in Tallinn: In der estnischen Hauptstadt treffen sich die Regierungschefs der nordischen und baltischen Staaten zum NB8-Gipfel. Sie beraten über Sicherheit, Ukraine-Hilfe und KI. Die Länder an der Nato-Ostflanke spielen beim Schutz kritischer Infrastruktur eine Schlüsselrolle.

Ausführlich informiert

ZDFheute live, 08.06.2026, ab 19:30 Uhr 08.06.2026 | 24:30 min

Sport

WM-Quali der DFB-Frauen: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft schließt heute in Slowenien die Qualifikation zur WM 2027 ab. Qualifiziert ist die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück bereits. Das ZDF zeigt die Partie in Ljubljana heute ab 18 Uhr live.

Preisgeld im Sport: Der Sieg bei den French Open hat Alexander Zverev die stolze Summe von circa 2,8 Millionen Euro beschert. Aber wie viel davon bleibt nach Abzug der Steuern übrig? Und wie viel ist es im Vergleich zu anderen Sportarten? Petra Philippsen berichtet.

Grafik des Tages

In vielen beliebten Urlaubsländern zahlen Reisende deutlich weniger als in Deutschland. Besonders groß sind die Unterschiede auf dem Balkan.

Quelle: ZDF/Shutterstock

Ein kleines Fußball-Rätsel

Heute vor 20 Jahren fand das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland statt, die als Sommermärchen Geschichte schrieb. Der Gastgeber gewann verdient mit 4:2 gegen Costa Rica. Erinnern Sie sich an die Torschützen der deutschen Nationalelf? Die Auflösung finden Sie am Ende dieses Updates.*

Sehen Sie hier die erste Folge der ZDF-Dokureihe "Mission Sommermärchen". 20.05.2026 | 50:21 min

Ein Lichtblick

Ganz allein wurden die Seehund-Babys Ernie und Bert an der Nordsee entdeckt. In der Seehundstation Norddeich bekommen sie eine zweite Chance.

heuteXpress, 08.06.2026, 17:48 Uhr 08.06.2026 | 1:25 min

Gesagt

Meine Aufgabe ist es, mein Leben bestmöglich zu leben, mein Bestes zu geben, meine beste Arbeit zu leisten. Ich möchte meine Geschichte weiterschreiben, bis der letzte Stift fällt. „ Michael J. Fox, kanadisch-US-amerikanischer Schauspieler

Seit Jahrzehnten kämpft Michael J. Fox, der mit der "Zurück in die Zukunft"-Filmtrilogie weltberühmt wurde, gegen eine Parkinson-Erkrankung. Davon will er sich so wenig einschränken lassen wie möglich, wie er dem "People"-Magazin erzählte. Heute feiert der Schauspieler seinen 65. Geburtstag.

Michael J. Fox bei einer Veranstaltung in Nashville im April. Quelle: action press

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.06.2026 | 2:53 min

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So wird das Wetter heute

Heute sind wiederholt Schauer und Gewitter zu erwarten. Im Südwesten bleibt es auch länger trocken. Die Temperaturen erreichen 15 bis 22 Grad.

Quelle: ZDF

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Zusammengestellt von Torben Heine

*Auflösung des Sommermärchen-Rätsels: Philipp Lahm, Miroslav Klose (zwei Tore) und Torsten Frings