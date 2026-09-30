Update am Morgen: Angriffe auf Kiew und stockende Diplomatie

Guten Morgen,

wenn Deutschland mit sich selbst beschäftigt ist, wie derzeit, wo SPD und CDU den Schock der jüngsten Landtagswahlen mit entschlossenem Handeln auf Bundesebene beantworten wollen, gerät das "Außen" schnell aus dem Blick.

Deshalb lohnt es sich, an dieser Stelle auf eines der Themen zu schauen, von denen viele bei uns - auch das haben die Landtagswahlen gezeigt - zwar längst genug haben, das nur leider nicht von selbst verschwindet. Gemeint ist: der Krieg in der Ukraine - und die Folgen auch für Deutschland.

Seit mehr als vier Jahren überzieht Russland das gesamte Land mit Angriffen. In den vergangenen Tagen wurde klar: Es gibt nichts mehr in der Ukraine, was russische Drohnen und Raketen nicht als Ziel ins Visier nehmen. Auch Hungersnöte im globalen Süden - aufgrund zerbombter Lieferwege - gehören zu den Folgen, die Russland wissentlich in Kauf nimmt, um den Gegner mit Dauerbeschuss in die Knie zu zwingen.

Wer in dieser Lage auf baldigen Frieden hofft, baut vermutlich auf die Kraft der internationalen Diplomatie. Die steht schon länger vor dem Problem, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Kommunikationsbereitschaft zwar regelmäßig signalisiert, ein echter Austausch aber nie zustande kommt. Wie sehr der Versuch schiefgehen kann, mit russischen Top-Diplomaten den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, konnte unser Kollege Andreas Kynast gerade live in New York, beim Aufeinandertreffen der deutschen und der russischen Delegation miterleben.

auslandsjournal-Podcast, 29.09.2026, ab 08:00 Uhr 29.09.2026 | 59:09 min

Im auslandsjournal-Podcast "Der Trump Effekt" schildert er Szenen, die selbst er so noch nie erlebt hat - und das, obwohl er seit vielen Jahren deutsche Außenminister (und eine Außenministerin) als Berichterstatter auf ihren Reisen begleitet.

Wie viel Hoffnung gibt es für die Ukraine? Welche Wege könnten aus dem Krieg hinausführen? Und wie sieht der Alltag in Kiew aus, das Experten schon als "neue Front" im Krieg bezeichnen? Im Podcast und im auslandsjournal erfahren Sie heute mehr, wenn Sie mögen.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 30.09.2026, 00:00 Uhr 30.09.2026 | 0:58 min

Anhörung zu möglichem AfD-Verbotsverfahren: Der Thüringer Landtag in Erfurt beschäftigt sich heute mit einem möglichen AfD-Verbotsverfahren. Zu der öffentlichen Anhörung geladen ist unter anderem der Entertainer Hape Kerkeling. Auch der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, soll sich äußern.

Ostbeauftragte legt Bericht vor: In der Sitzung des Bundeskabinetts befasst sich die Bundesregierung kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit mit der Situation in den ostdeutschen Bundesländern. Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, legt dem Kabinett den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2026 vor. Auch auf der Tagesordnung: mögliche härtere Strafen für Angriffe auf Zugbegleiter und Ärzte.

Die Bundesagentur für Arbeit zieht Bilanz: Am Vormittag werden die Arbeitsmarkt-Zahlen für den Monat September veröffentlicht. Fachleute erwarten, dass die leichte Stabilisierung der deutschen Wirtschaft dazu führt, dass deutlich weniger Stellen abgebaut wurden.

Ausführlich informiert

Nach der Zwangsräumung und Protesten kann eine Seniorin in Madrid zurück in ihre Wohnung. Hohe Mieten und Wohnungsnot gibt es in vielen Städten. Was hilft dagegen? ZDFheute live analysiert:

ZDFheute live, 29.09.2026, ab 17:30 Uhr 29.09.2026 | 27:18 min

Sportlich in den Tag

Fußball: Allein wegen der Querverbindung mit Jürgen Klopp zum FC Liverpool wird auf Florian Wirtz geschaut. Der 23-Jährige soll aus dem Zentrum das deutsche Spiel gegen Serbien lenken:

Es ist einer der größten Skandale im englischen Fußball: Manchester City ist wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln für schuldig befunden worden.

Ein Lichtblick

Kinder mit Herzfehler brauchen teils früh einen Herzschrittmacher, der oft ausgetauscht werden muss. Forschende in Aachen entwickeln "BioPacer" aus körpereigenen Zellen als mögliche Alternative.

heute in Deutschland, 29.09.2026, ab 14 Uhr 29.09.2026 | 1:45 min

Gesagt

Ich bin diejenige, an der sich alle anderen orientiert haben und die leider Gottes oft sehr schlecht nachgeäfft worden ist. „ Désirée Nick

Balletttänzerin, Schauspielerin, Religionslehrerin, Kabarettistin, Autorin, "Playboy"-Modell: Désirée Nick hat in ihrem Leben schon viele Rollen eingenommen. Doch die größte Bekanntheit brachten ihr ihre Auftritte im Reality-TV ein. Erst recht, nachdem sie 2004 zur RTL-Dschungelkönigin gekürt wurde. "Ich habe Reality zu einer Industrie gemacht", sagt die exzentrische Entertainerin. Heute wird sie 70 Jahre alt.

Quelle: action press

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 30.09.2026 | 2:20 min

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So wird das Wetter heute

Heute ist es meist sonnig oder nur locker bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad auf Rügen und bis zu 30 Grad entlang des Rheins. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Torben Heine