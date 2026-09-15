Update am Morgen: Pöbeln für die AfD

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Matthäus Westfal, besser bekannt unter dem Namen "Aktivist Mann", könnte sich wie der nützliche Idiot fühlen. Im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt hat AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund den rechten Streamer noch persönlich begrüßt und gelobt. Aber der AfD-Bundesvorstand distanziert sich jetzt von ihm - genauer: von seinem "pöbelhaften Verhalten" gegenüber einer Spiegel-Journalistin.

Westfal findet das womöglich undankbar. Schließlich haben er und andere rechte Aktivisten der AfD zu "wichtigen Prozentpunkten" verholfen, mault er auf "X" und mahnt die AfD-Spitze: "Wer sich distanziert, verliert."

Tatsächlich sorgen Westfal und Co. für AfD-Reichweite. Journalisten, die ihnen nicht in den rechten Kram passen, werden persönlich angegangen und angebrüllt, die Begegnungen gefilmt und anschließend mit einer Kampagne auf Social Media lächerlich gemacht. Das gibt reichlich Klicks und hämische Kommentare von vielen AfD-Fans - und die Parteichefs haben es bis dato hingenommen (mehr zum Thema heute bei ZDF frontal um 21 Uhr).

heute-Nachrichten, 14.09.2026, 19:00 Uhr 14.09.2026 | 1:32 min

Ganz plötzlich spucken Alice Weidel und Tino Chrupalla neue Töne. "Ein zivilisierter Umgang miteinander versteht sich in einer kultivierten Gesellschaft eigentlich von selbst", heißt es in einer Pressemitteilung.

Aber ist das wirklich eine Absage ans Pöbeln? In den laufenden Wahlkämpfen hört sich das oftmals anders an. Denn wer polarisiert und empört, wird von den Algorithmen mit Reichweite belohnt - das wissen die Strategen der AfD genau.

Einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins frontal

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Was heute noch wichtig ist

Unternehmertag der BGA in Berlin// Veröffentlichung der neuen Konjunkturerwartungen// Zusammentreffen des deutschen und amerikanischen Verteidigungsminister 14.09.2026 | 1:04 min

BGA-Unternehmertag: Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) lädt heute zum Unternehmertag in Berlin. Hunderte Wirtschaftsvertreter fragen dort: Wie krisenfest sind unsere Lieferketten noch? Antworten soll auch Bundeskanzler Friedrich Merz liefern - er spricht und stellt sich anschließend den Fragen der Teilnehmer.

Pistorius in den USA: Heute trifft Verteidigungsminister Boris Pistorius im Pentagon seinen amerikanischen Kollegen Pete Hegseth. Thema dürften die Ukraine und mögliche weitere Rüstungsaufträge sein.

ZEW veröffentlicht Konjunkturerwartungen: Das ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim veröffentlicht heute neue Konjunkturerwartungen. Die Stimmung unter Finanzmarktexperten war zuletzt besser. Gleichzeitig warnt das Bundeswirtschaftsministerium vor einer Abschwächung: Industrieproduktion und Konsum schwächeln, die Energiepreise bleiben hoch.

Ausführlich informiert

Machtkampf um die Arktis: Welche Interessen verfolgen Russland, China und die USA? Und wie viel Einfluss kann Europa in der Arktis noch gewinnen? Darüber hat Jessica Zahedi bei ZDFheute live mit Andreas Raspotnik vom Arctic Institute und ZDF-Korrespondent Ulf Röller in Brüssel gesprochen:

ZDFheute live, 14.09.2026, ab 17:00 Uhr 14.09.2026 | 24:31 min

Sportlich in den Tag

Fußball: Die Champions League hat ihren ersten Spieltag bereits hinter sich, nun ziehen Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim in der Europa League nach. Alles Wissenswerte zum Auftakt des zweithöchsten europäischen Fußball-Wettbewerbs hat Tjard Häusling hier zusammengefasst.

Volleyball: Die deutschen Volleyballer haben bei der EM auch ihr viertes Spiel gewonnen. Nach dem Sieg gegen die Schweiz geht es nun gegen den Olympiasieger Frankreich um den Gruppensieg.

Zahl des Tages

77 von 137 Staaten, die in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung untersucht wurden, werden derzeit autokratisch regiert. Am Internationalen Tag der Demokratie wollen die Vereinten Nationen heute daran erinnern, wie die Demokratie weltweit in die Defensive gerät. Vor 20 Jahren war sie in der Bertelsmann-Untersuchung noch in der Mehrheit. "Der Druck multipler Krisen und der wachsende internationale Einfluss autokratischer Akteure beschleunigen diese Erosion von Demokratie", heißt es von den Studien-Autoren.

Volle Kanne, 14.09.2026, ab 09:05 Uhr 14.09.2026 | 6:35 min

Ein Lichtblick

Quelle: Antagain/E+/Getty Images (Archivbild)

Ab heute können sich junge Erwachsene aus Deutschland von 18 bis 27 Jahren für ein kostenloses Bahnticket für Polen bewerben. Damit sollen sie das Nachbarland unkompliziert erkunden können. Deutschland und Polen stellen jeweils 30.000 spezielle Interrail-Tickets für junge Menschen bereit.

Gesagt

Wir verlieren immer noch viel zu viele Apotheken. Das ist schlecht für die Bürgerinnen und Bürger. „ Thomas Preis, Präsident Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände

Ende Juni gab es bundesweit noch 16.488 Apotheken und damit 113 weniger als zum Jahreswechsel, wie aus Daten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hervorgeht. Ab heute beraten mehr als 300 Delegierte beim Deutschen Apothekertag in München über die künftige Ausrichtung des Berufsstandes.

ZDF-Morgenmagazin, 14.09.2026, ab 05:30 Uhr 14.09.2026 | 5:13 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 15.09.2026 | 2:51 min

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So wird das Wetter heute

Heute überwiegen im Nordwesten die Wolken. Es bleibt aber meist trocken. Sonst gibt es im Norden einen Mix aus Wolken und Sonne. Im Süden ist es oft wolkenlos. Die Temperatur steigt auf Werte von 22 bis 30 Grad. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Torben Heine.