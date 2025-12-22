Update am Morgen: Kann Deutschland Tempo bei Bauprojekten?

Guten Morgen,

endlich eine gute Nachricht. Und das auch noch kurz vor Weihnachten. Heute wird im Beisein von Kanzler Friedrich Merz und Verkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) der Neubau der Rahmedetalbrücke eröffnet. Monate früher als geplant soll der Verkehr über die A45 bei Lüdenscheid wieder rollen. Manch einer reibt sich verwundert die Augen: Kann Deutschland etwa Tempo bei Bauprojekten?

Die alte Rahmedetalbrücke gilt als Symbol für den Sanierungsstau in Deutschland. Wegen Einsturzgefahr musste sie am 2. Dezember 2021 von jetzt auf gleich gesperrt werden. Dabei gilt die A45 als wichtige Nord-Süd-Achse. Die wirtschaftlichen Folgeschäden gehen in die Milliarden.

Jetzt ging es mit einer Planungs- und Bauzeit von nur vier Jahren ungewöhnlich schnell. Ursprünglich war die Eröffnung des Neubaus erst für Sommer 2026 geplant. "Wir können Tempo in Deutschland", freut sich Verkehrsminister Schnieder. Bei Großprojekten wie dem BER (Bauzeit 14 Jahre) oder Stuttgart 21 (Baubeginn 2010) drängt sich dieser Eindruck nicht unbedingt auf.

Geholfen haben dürfte beim Brückenbau der hohe politische Druck, der schnelle Entscheidungen begünstigte. Dazu gab es Bonus-Zahlungen für schnelles Bauen an die beteiligten Firmen.

Auch beim Neubau jetzt ist nicht alles perfekt. So wird zum Beispiel erst ein Teil der Brücke mit verengten Spuren eröffnet. Ganz fertig ist sie noch nicht. Und trotzdem freut man sich schon, wenn ein Bauprojekt zur Abwechslung mal nicht im Desaster endet.

Was heute noch wichtig ist

21.12.2025 | 1:28 min

Geht Tepco-Reaktor in Japan teils wieder ans Netz? Ein Regionalparlament in Japan stimmt darüber ab, ob das weltgrößte Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa teilweise wieder in Betrieb geht. Es wäre die erste Wiederinbetriebnahme eines Reaktors des Betreibers Tepco seit der Atomkatastrophe von Fukushima.

"El Gordo" in Spanien: Die spanische Weihnachtslotterie gilt als größte und älteste Tombola der Welt. Die Gewinnzahlen werden von Schulkindern vorgesungen. Der Hauptgewinn, genannt "El Gordo" (Der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Strategischer Verlust - und Moskau schweigt: Ein russisches U-Boot mit Marschflugkörpern wird schwer beschädigt - eine Reparatur ist kaum möglich. Doch der Kreml zeigt bislang keine Reaktion auf diesen strategischen Verlust.

Ukraine-Gespräche in Miami "konstruktiv" - Kreml dämpft Hoffnung: Die Verhandlungen zwischen USA und Russland zur Ukraine sind offenbar positiv verlaufen. Ergebnisse dringen aus Florida bisher nicht durch, der Kreml dämpft aber die Erwartungen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Mit einer langen Ausfallliste reist der FC Bayern München zum Jahresabschluss zum 1. FC Heidenheim. Nach 90 Minuten steht trotzdem ein deutlicher 4:0-Erfolg. Für das Highlight sorgt einmal mehr Toptorjäger Harry Kane. Alle Höhepunkte des Spiels sehen Sie hier im Video:

22.12.2025 | 7:30 min

Außerdem: Wir präsentieren Zusammenfassungen aller Bundesliga-Partien des aktuellen Spieltags - jedes Tor, alle wichtigen Szenen und strittigen Entscheidungen. Dazu ausgewählte Topspiele der 2. Fußball-Bundesliga.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Ein Lichtblick

Die Tage werden ab heute wieder länger. Gestern war auf der gesamten Nordhalbkugel der kürzeste Tag des Jahres. Wie viele Stunden Tageslicht es dabei gab - von Athen über Hamburg bis Reykjavik - zeigt dieses Video:

17.12.2025 | 0:48 min

Gesagt

Stand da doch, gewohnt leichtfüßig und chillend, ein waschechter Flamingo. „ Mitteilung der Polizei in Ulm.

In Ulm-Ermingen in Baden-Württemberg hat ein Verkehrsteilnehmer am Sonntag einen rosa Vogel im grauen Dauernebel entdeckt und die Polizei verständigt. Woher der tropische Vogel stammt, ist noch unklar.

Weitere Schlagzeilen

Ausführlich informiert

In Afghanistan leiden immer mehr Kleinkinder unter lebensbedrohlicher Mangelernährung. Ohne internationale Hilfe droht vielen der Tod. Krisenreporterin Katrin Eigendorf reist mit dem ersten Fernsehteam seit zwei Jahren nach Afghanistan und wirft einen Blick hinter die Fassade des Taliban-Regimes.

18.12.2025 | 43:09 min

Terra X - die Wissens-Kolumne

Konflikte folgen Mustern. Wer sie erkennt, hat den Schlüssel zu echter Nähe und Raum für friedliches Miteinander - mit einer überraschend einfachen psychologischen Technik. Wie Weihnachtsfrieden in der Familie ohne Streit gelingt, erklärt die Psychologin und Transformationsberaterin Lea Dohm in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 22.12.2025 | 2:39 min

So wird das Wetter heute

Am Montag halten sich im Norden dichte Wolken, es bleibt aber trocken. In der Mitte und im Süden gibt es Chancen auf Sonne, vor allem in höheren Lagen. In den Tälern bleibt es oft neblig-trüb. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 0 und 9 Grad. Die höchsten Werte werden im Bergland erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

