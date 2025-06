Update am Morgen: Putins Bühne, Putins Botschaft

Guten Morgen,

heute beginnt das 28. Internationale Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg, in Wladimir Putins Heimatstadt also. Eine Zeitlang hatte der Kreml es fast geschafft, das Treffen in Russlands europäischster Metropole zu einer Art Gegenentwurf des Weltwirtschaftsgipfels von Davos zu machen. Öl- und Gasfirmen, Auto- und Maschinenbauer feierten rauschende Feste in den Weißen Nächten von Sankt Petersburg. Nicht nur Gerhard Schröder war dabei, 2013 kam Angela Merkel, 2018 adelte der französische Präsident Emmanuel Macron das Forum. Seit Moskaus Überfall auf die Ukraine ist das Treffen allerdings mehr Schein als Sein. Die Kreml-Botschaft nun: "Sehr her, Russland ist kein bisschen isoliert!"