Und so geht es am Ende wieder um russisches Gas, das Putin an den amerikanischen Mann bringen will. Alles andere scheint nur PR und Begleitmusik zu sein. Immerhin die Europäische Union scheint verstanden zu haben, worum es Trump und Putin wirklich geht. Im nächsten, im 18. Sanktionspaket gegen Russland, das jetzt ganz schnell kommen soll, wird laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die gesprengte Pipeline gelistet werden.