Update am Morgen: Nach der Hitze, vor der heißen Wahlkampfphase

Guten Morgen,

wer hätte das gedacht: Ich freue mich über kühle Polarluft und graue Regenschleier - auch wenn es nicht gleich so heftig sein muss, wie heute Nacht. Nach wochenlangen Extremtemperaturen japst der Körper nach Abkühlung und der Kopf nach einer Auszeit vom Hitzestress. Beides gönnt uns das Wetter, zumindest für ein paar Tage - und das ist gut so, denn politisch steht dem Land genug Stresspotenzial bevor.

In Sachsen-Anhalt wird in zweieinhalb Wochen gewählt, zwei Wochen später bestimmen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin die Wählerinnen und Wähler ihre Volksvertreter für die kommenden Jahre. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in Umfragen vorne, in Sachsen-Anhalt kommt sie, je nachdem, wie viele Parteien es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, der absoluten Mehrheit und damit dem ersten AfD-Ministerpräsidenten womöglich zum Greifen nahe.

Quelle: ZDF

Eine AfD-Regierung verhindern - was sich fast alle anderen Parteien auf die Fahnen geschrieben haben - das geht am Ende vielleicht nur unter Aufgabe der Brandmauer, mit der sich die CDU bislang sowohl von der AfD als auch von der Linken abgrenzt.

Das ZDF-Politbarometer hat vor diesem Hintergrund gefragt, ob die Deutschen diese Abgrenzung der CDU weiterhin für richtig halten. Eine Mehrheit sagt Ja, wenn es um die AfD geht. Doch mit Blick auf die Linke halten die meisten Befragten die Brandmauer für falsch. Darin dürfte sich auch die Sorge spiegeln, die die Mehrheit der Deutschen mit einer möglichen AfD-Landesregierung verbindet: Die meisten glauben, dass sich dies negativ auf die Politik im Bundesland auswirken würde.

Quelle: ZDF

Die Wahlen könnten auch die Zukunft der Parteivorsitzenden von CDU und SPD beeinflussen. Deren Rückhalt in den eigenen Parteien halten die Deutschen aktuell für schwach. Dass CDU und SPD voll hinter ihren Parteivorsitzenden stehen, glauben jeweils nur wenige. Die Mehrheit sieht keine volle Rückendeckung für Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Bärbel Bas. Und die schlechte Nachricht für die Parteichefs: Diese Meinung teilen mehrheitlich auch die eigenen Parteianhänger.

Der Wahlkampf wird heiß und auch die Sommerhitze könnte noch einmal zurückkommen, wenn das Wetterphänomen El Niño bald neue Wärme Richtung Europa schaufelt. Viel Hoffnung, dass die Politik ausreichend Maßnahmen ergreifen wird, um auf zukünftige Hitzewellen gut vorbereitet zu sein, hat sich laut ZDF-Politbarometer noch nicht breit gemacht. Drei Viertel der Deutschen sehen die Vorkehrungen auf Seiten der Politik skeptisch - und verlassen sich vermutlich lieber auf den eigenen, kühlen Kopf.

Quelle: ZDF

Einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Nahen Osten passiert ist

Trump droht Iran mit "Wirtschaftskrieg": Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran hat US-Präsident Donald Trump Iran mit einem beispiellosen "Wirtschaftskrieg" gedroht. Auch müsse jedes Land, das Iran unterstütze, mit "gewaltigen wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen, verkündet er auf seiner Plattform Truth Social. Es brauche die Hilfe aller Verbündeten der USA, um die von Iran ausgehende Bedrohung zu stoppen.

Kanada spricht von "unrechtmäßiger Invasion" Israels im Libanon: Kanada arbeite über diplomatische Kanäle daran, den Einwohnern betroffener Gebiete die Rückkehr zu ermöglichen und die israelische Militärpräsenz im Südlibanon zu beenden, sagte Randeep Sarai, Staatssekretär für internationale Entwicklung.

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Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Tote bei russischen Angriffen auf Kiew: Russland hat in der Nacht erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden mindestens fünf Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. In mehreren Stadtteilen gerieten Häuser in Brand, auch ein Krankenhaus sei beschädigt worden, so Klitschko.

Neue Benzin-Engpässe in Russland: Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien führen vermehrt zu Treibstoffengpässen. An Moskauer Tankstellen kommt es zu kilometerlangen Warteschlangen. Das ölreiche Russland hat laut Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak mit dem Import von Kraftstoff begonnen, meldet die Agentur Tass.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

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Was heute noch wichtig ist

Medizinischer Dienst mit neuen Zahlen zu Behandlungsfehlern // Lage am Arbeitsmarkt aus Sicht der DGB-Jugend // Robert-Koch-Institut aktualisiert Zahl der Hitzetoten des Sommers 20.08.2026

Statistik zu Behandlungsfehlern: Jedes Jahr wenden sich Tausende Menschen mit einem Verdacht auf Behandlungsfehler an den Medizinischen Dienst. Heute legen die Gutachter neue Zahlen auf den Tisch. Schon seit Jahren zeigen diese Statistiken: Behandlungsfehler sind keine Einzelfälle.

Ausführlich informiert

ZDFheute live, 19.08.2026, 19:30 Uhr 19.08.2026 | 40:23 min

Sportlich in den Tag

Ein großes Fußballwochenende steht vor der Tür: Die Bundesliga der Frauen startet in die Saison - und das ZDF ist live dabei. Alles, was Sie zur kommenden Spielzeit wissen müssen, lesen Sie hier

Außerdem rollt der Ball auch bei den Männern wieder - nämlich in der ersten Runde des DFB-Pokals. Modus, Teilnehmer, Anstoßzeiten und alles Weitere steht in unserem FAQ

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.08.2026 | 2:02 min

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So wird das Wetter heute

Am Donnerstag gibt es vor allem im Süden weiteren Regen und Gewitter. Auch an der Nordsee sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Sonst sind Schauer selten dabei. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 27 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.