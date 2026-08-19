Nach Trump Aussagen: Wer kontrolliert die Straße von Hormus?

Trump behauptet, im Krieg gegen Iran sei die Straße von Hormus offen und will sie zu US-Territorium machen. Iran widerspricht. ZDFheute live zur aktuellen Lage und wie es weitergeht.

Der US-Präsident postete eine Karte, auf der die Meerenge als US-Territorium bezeichnet wird. Irans Vizeaußenminister wies dies zurück. Er nannte Trump einen "Verblendeten". Laut dem iranischen Regime wird die Straße von Hormus erst wiedereröffnet werden, wenn die Forderungen Teherans erfüllt sind.

Weiterhin passieren nur wenige Schiffe die für die Weltwirtschaft wichtige Meerenge. Viele Crews sitzen teils seit vielen Monaten fest.

Das vor wenigen Tagen ausgelaufen 60-tägige Rahmenabkommen machte auch ihre Situation nicht besser. Es sah eigentlich eine Waffenruhe, die Öffnung der Straße von Hormus und Friedensverhandlungen vor.

Wer kontrolliert die Straße von Hormus? Und wie geht es den Crews, die seit Monaten am Persischen Golf festsitzen? Darüber spricht Carsten Rüger bei ZDFheute live mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutsche Reeder, Martin Kröger, und dem Nahost-Experten Hans-Jakob Schindler.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 19:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.