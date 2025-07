Update am Morgen: Grenzenlos war gestern

Guten Morgen,

ab heute kontrolliert auch Polen seine Grenzen zu Deutschland – als Reaktion auf deutsche Kontrollen. Geht die europäische Freizügigkeit langsam aber sicher ihrem Ende entgegen? Immerhin ist Polen das zwölfte Schengen-Land, das temporäre Grenzkontrollen einführt.

Dieser Diskussion stellt Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) Zahlen entgegen. Im Juni sind weniger als 7.000 Asyl-Neuanträge gestellt worden. Er verzeichnet das als Erfolg seiner „Migrationswende“. Daran darf man durchaus Zweifel haben, die Zahlen gingen schon deutlich vor Dobrindts Amtsantritt zurück.

So hat auch der Sturz des syrischen Diktators Assad zum Beispiel dazu geführt, dass sich die Zahl der Asylbewerber aus Syrien mehr als halbiert hat. Und Serbien hat seit geraumer Zeit die Schleuserbekämpfung deutlich ausgeweitet. Alles hängt in Europa mit allem zusammen. Wie immer in der Politik lohnt sich also der Blick aufs Ganze.

Um an der deutsch-polnischen Grenze doch noch ein europäisches Signal zu senden, hat übrigens der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vorgeschlagen, dass beide Länder gemeinsam kontrollieren sollten. Ein Zeichen nur, aber immerhin. Wir werden den ganzen Tag auf die deutsch-polnische Grenze schauen, berichten, einordnen - damit Sie sich ein Bild machen können.

Netanjahu in Washington erwartet: In Washington ist ein Treffen zwischen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump geplant. Der Gastgeber hatte angekündigt, entschlossen auf eine Waffenruhe im Gazastreifen zu drängen, die auch eine Freilassung von israelischen Geiseln aus der Gewalt der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas ermöglichen soll.

EU-Parlament debattiert Misstrauensvotum gegen Kommission: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss sich im Europäischen Parlament am Abend der Debatte über einen Misstrauensantrag gegen sie und ihr Team stellen. Der Misstrauensantrag war von einem rechten rumänischen Abgeordneten initiiert worden. Damit über ihn im Parlament diskutiert und abgestimmt werden kann, muss ihn mindestens ein Zehntel der mehr als 700 Abgeordneten unterstützen.

Arbeitsgruppe zur Pflegereform: Angesichts chronischer Finanznöte der Pflegeversicherung soll eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern Vorschläge für eine grundlegende Reform erarbeiten. Das im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehene Gremium kommt am Montag in Berlin zu seiner konstituierenden Sitzung bei Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zusammen.

Zahl der Drogentoten: In einem Klinikum in Berlin werden heute Zahlen vorgestellt, wie viele Menschen im vergangenen Jahr am Konsum illegaler Drogen gestorben sind. Dabei ist auch der neue Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck.

Gegen Portugal haben die Spanierinnen schon ihre Titel-Ambitionen unterstrichen, im zweiten EM-Turnierauftritt treten die Weltmeisterinnen um 18 Uhr gegen Belgien an. Um 21 Uhr geht es in der selben Gruppe B mit der Partie Portugal - Italien weiter. Das ZDF überträgt beide Partien live.

Alle Spiele der UEFA Frauen-EM 2025 finden Sie in einer ausführlichen Zusammenfassung. Dazu Livestreams, Partien in voller Länge, Interviews und Hintergründe zum DFB-Team und zum Turnier in der Schweiz. Im Liveblog zur Fußball-EM der Frauen halten wir Sie über aktuelle Entwicklungen auf Stand.

Das ganze Land hat mich umarmt. Das war sicherlich nett gemeint, aber man hat mich fast erdrückt und mir die Luft zum Atmen genommen. „ Boris Becker im "Stern"

Vor 40 Jahren gewinnt Boris Becker als erster deutscher und bisher jüngster Tennisspieler beim Herren-Einzel in Wimbledon. Der 17-Jährige löst einen Tennis-Boom in Deutschland und einen riesigen Hype um seine Person aus . "Die Menschen haben mich plötzlich mit anderen Augen angeschaut, selbst meine Eltern", sagte er jüngst dem Stern.

54 Welterbestätten gibt es in Deutschland - darunter das Wattenmeer, der Kölner Dom oder die römischen Grenzanlagen des Limes. Kommen bald noch die Schlösser des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. hinzu? Das berühmteste unter ihnen ist der Tourismusmagnet Neuschwanstein. Der Antrag jedenfalls wurde schon vor 28 Jahren gestellt. Seit gestern und bis Mitte Juli berät die Welterbe-Kommission der UNESCO in Paris darüber, was neu auf die Weltkultur- und Weltnaturerbeliste kommt.

Kaum ein Sommer vergeht ohne neue Extreme. Aber warum nehmen gerade die sehr heißen Tage so stark zu und was macht sie extrem? In der Terra-X-Kolumne wirft der Physiker Axel Kleidon einen genaueren Blick in die Forschung.

Am Montag ist der Himmel stark bewölkt oder bedeckt und es gibt viele Schauer und einige Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 17 und 25 Grad mit den höheren Werten im Osten.

