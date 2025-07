Dorota Wiencek kommt aus Polen , lebt aber seit einiger Zeit mit ihrer Familie in Frankfurt (Oder). Zuhause sprechen sie und ihr Mann Polnisch mit den Kindern, aber da Dorota Wiencek großen Wert darauf legt, dass ihre Kinder zweisprachig aufwachsen, schickt sie ihren Nachwuchs in die bilinguale Kita "Oderknirpse". Bereits die Grenzkontrollen auf deutscher Seite machten ihr und ihren Kindern den Alltag schwer. Die ab Montag in Kraft tretenden Kontrollen auf polnischer Seite dürften das verschlimmern.