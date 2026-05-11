Update am Abend: Gefahr für Webseiten und Merz als Antreiber

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Webseitenbetreiber sind im Alarmzustand. Von Verwaltungen über geschäftliche Onlineauftritte bis hin zu privaten sind Millionen Seiten von einer gravierenden Sicherheitslücke bedroht, die wohl noch Monate offen bleiben könnte. Lieber nur für Monate als für Jahre würde derweil Bundeskanzler Friedrich Merz gern die Frage der EU-Erweiterung nach Südosten offenhalten. Heute wollte er bei einem Gipfeltreffen in Montenegro aufs Tempo drücken. Und: Das Finanzministerium von Lars Klingbeil rechnet damit, dass die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren höher ausfallen als bisher angenommen.

Weltweite Sicherheitskrise bei Website-Betreibern

Das ist passiert: Millionen Webseiten weltweit sind von einer akuten Sicherheitslücke betroffen. Über zwei Schwachstellen in der Programmiersprache PHP ist es Kriminellen möglich, aus der Ferne Schadsoftware auf fremden Servern auszuführen. Viele Webseitenbetreiber haben ihre Internetauftritte vorsorglich vom Netz genommen. Alles, was Sie jetzt wissen müssen, haben wir hier für Sie erklärt.

Millionen Webseiten weltweit sind von einer akuten Sicherheitslücke betroffen. Über zwei Schwachstellen in der Programmiersprache PHP ist es Kriminellen möglich, aus der Ferne Schadsoftware auf fremden Servern auszuführen. Viele Webseitenbetreiber haben ihre Internetauftritte vorsorglich vom Netz genommen. Alles, was Sie jetzt wissen müssen, haben wir hier für Sie erklärt. Das ist der Hintergrund: Die PHP-Sicherheitslücke besteht offenbar schon länger und wurde erst jetzt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entdeckt. Das Entwicklerteam hat bereits am Mittwoch entsprechende Notfall-Updates bereitgestellt. Die Gefahr dürfte dennoch Wochen oder Monate anhalten, denn es läuft eine weltweite Welle automatisierter Angriffe. Wenn Sie eine Website betreiben, erfahren Sie hier, was zu tun ist.

Die PHP-Sicherheitslücke besteht offenbar schon länger und wurde erst jetzt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entdeckt. Das Entwicklerteam hat bereits am Mittwoch entsprechende Notfall-Updates bereitgestellt. Die Gefahr dürfte dennoch Wochen oder Monate anhalten, denn es läuft eine weltweite Welle automatisierter Angriffe. Wenn Sie eine Website betreiben, erfahren Sie hier, was zu tun ist. Das wird jetzt getan: Weil sich die Angriffe auf Stadtverwaltungen, Unternehmen und die digitale Infrastruktur allgemein häufen, steigt der Bedarf an sogenannten White-Hat-Hackern oder ethischen Hackern. Sie sollen Firmen vor Cyberangriffen schützen und Sicherheitslücken schließen. Rund 400.000 Spezialisten wurden bislang vom EC-Council, einem US-Anbieter für Cybersecurity-Zertifizierung, ausgebildet und zertifiziert. Meine Kollegin Susanne Pohlmann hat sich angeschaut, wie das funktioniert und was die "guten Hacker" leisten können.

ZDFheute live, 22.10.2026, 14:22 Uhr 22.10.2026 | 12:09 min

Merz besucht EU-Beitrittskandidaten Montenegro

Das ist passiert: Bundeskanzler Friedrich Merz will bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro aufs Gaspedal drücken. Im Küstenort Sveti Stefan nimmt er am Treffen von EU-Vertretern und Mitgliedstaaten mit den sechs Staaten des Westbalkans, dem sogenannten "Berlin Prozess", teil.

Bundeskanzler Friedrich Merz will bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro aufs Gaspedal drücken. Im Küstenort Sveti Stefan nimmt er am Treffen von EU-Vertretern und Mitgliedstaaten mit den sechs Staaten des Westbalkans, dem sogenannten "Berlin Prozess", teil. Das ist der Hintergrund: Merz hatte zuletzt immer wieder betont, den EU-Erweiterungsprozess in Richtung Südosteuropa vorantreiben zu wollen. Auch beim Gipfel sagte er nun: "Ihr Beitritt zur EU ist es, den wir uns wünschen." Dazu sei es jedoch notwendig, dass die Westbalkanstaaten ihre Reformbemühungen verstärkten. Für Montenegro wird erwartet, dass die Beitrittsverhandlungen im kommenden Jahr abgeschlossen werden könnten.

Merz hatte zuletzt immer wieder betont, den EU-Erweiterungsprozess in Richtung Südosteuropa vorantreiben zu wollen. Auch beim Gipfel sagte er nun: "Ihr Beitritt zur EU ist es, den wir uns wünschen." Dazu sei es jedoch notwendig, dass die Westbalkanstaaten ihre Reformbemühungen verstärkten. Für Montenegro wird erwartet, dass die Beitrittsverhandlungen im kommenden Jahr abgeschlossen werden könnten. Das sagt mein Kollege Wulf Schmiese: Es gehe Merz jetzt um Tempo bei der EU-Erweiterung, "weil ja auch andere Mächte, die teils für finster gehalten werden von der EU, sich hier sozusagen bedienen - an den Bodenschätzen und an den Immobilien". Das seien Russland, China - und auch die USA, die etwa in Albanien Geschäftsinteressen verfolgten, so der stellvertretende Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios.

heute Xpress, 22.10.2026, 11:31 Uhr 22.10.2026 | 0:23 min

Mehr Steuereinnahmen erwartet

Das ist passiert: In den kommenden vier Jahren können Bund, Länder und Gemeinden mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Durchschnittlich elf Milliarden Euro pro Jahr mehr sollen es nach der neuesten Steuerschätzung aus dem Finanzministerium sein. In diesem Jahr dürften demnach 997,9 Milliarden Euro in die Staatskassen fließen - etwa so viel, wie schon im Mai angenommen.

In den kommenden vier Jahren können Bund, Länder und Gemeinden mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Durchschnittlich elf Milliarden Euro pro Jahr mehr sollen es nach der neuesten Steuerschätzung aus dem Finanzministerium sein. In diesem Jahr dürften demnach 997,9 Milliarden Euro in die Staatskassen fließen - etwa so viel, wie schon im Mai angenommen. Das ist der Hintergrund: Der Staat, vor allem der Bund, braucht das Steuergeld, um einen soliden Haushalt auf die Beine zu stellen. Finanzminister Klingbeil warnte bei der Vorstellung der Schätzung allerdings, für 2027 würden sich "keine neuen Spielräume" ergeben. Es müssten dafür auch keine neuen Lücken geschlossen werden.

phoenix vor ort, 22.10.2026, ab 13 Uhr 22.10.2026 | 15:26 min

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Ratgeber: So behandeln Sie Schulterschmerzen effektiv

Haare kämmen schmerzt, eine Tasche tragen noch viel mehr. Den Teller oben aus dem Regal holen: unmöglich. Schulterschmerzen schränken den Alltag ein. Alles zu Ursachen und Therapie erfahren Sie von meiner Kollegin Anja Braunwarth.

Volle Kanne, 22.10.2026, ab 09:05 Uhr 22.10.2026 | 5:22 min

Sport

Fußball: Harry Kane unterstrich gestern im Spiel gegen den FC Arsenal einmal mehr seine Klasse. Was genau beeindruckte so im Spiel gegen den englischen Meister? Mein Kollege Sebastian Ungermanns erklärt die überragende One-Man-Show.

Harry Kane, Lamine Yamal oder doch ein anderer: Der "Bolzplatz" blickt schon mal auf den am Montag anstehenden Ballon d’Or, die prestigeträchtige Auszeichnung, bei der die besten Fußballer der vergangenen Saison ausgezeichnet werden:

Bolzplatz, 22.10.2026, 17 Uhr 22.10.2026 | 16:24 min

Zu den Sport-Highlights im kommenden Jahr zählt wie immer die Tour de France. In Paris wurde heute der komplette Parcours der 114. Ausgabe enthüllt. Im Juli 2027 wird es eine spektakuläre S-förmige Route quer durch Großbritannien und Frankreich geben:

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Diana Löber war selbst zweimal an Brustkrebs erkrankt. In ihrem Koblenzer Dessousgeschäft berät sie Frauen nach einer Brust-OP. Dort finden Betroffene passende BHs und Verständnis:

ZDF-Mittagsmagazin, 22.10.2026, ab 12 Uhr 22.10.2026 | 3:38 min

Bild des Tages

Sie soll Botschafterin für das Ökosystem von Flussauen sein: Die Gelbe Wiesenraute wird die Blume des Jahres 2027. Die Jury erklärt zu der Auszeichnung, die Pflanze sei für den Hochwasserschutz wichtig.

Quelle: IMAGO / imagebroker

Streaming-Tipps für den Abend

"Das verschwundene Kind": Mitten im idyllischen Wendland verschwindet der zwölfjährige Aaron spurlos. Seine Eltern sowie die Freunde aus der Hofgemeinschaft müssen befürchten, dass er ertrunken ist. Die verzweifelte Suche lässt zwischen den beiden Familien unbewältigte Konflikte aufbrechen. Das Misstrauen wächst, und eine Lüge stellt plötzlich alles infrage, was sie sich gemeinsam aufgebaut haben. (Drama, 1 Std. 29 Min.)

10.10.2026 | 88:44 min

"Tierische Überflieger": Tiere haben Verhaltensweisen entwickelt, von denen auch der Mensch lernen kann. Die Doku-Reihe stellt einige der anpassungsfähigsten Tiere der Erde vor, die auf unterschiedliche Weise beeindrucken. (fünf Folgen à 45 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Verwandlungskünstler" 21.10.2026 | 44:34 min

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