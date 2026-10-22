Seit fast 20 Jahren läuft "Der Bergdoktor". Die Schauspieler freuen sich über den Erfolg und sind auch während der Drehs für die 20. Staffel dankbar für den Zuspruch der Fans.

Seit fast 20 Jahren spielt Natalie O'Hara Wirtin Susanne Dreiseitl im "Bergdoktor". In den Tiroler Alpen gab die Schauspielerin einen Einblick hinter die Kulissen der ZDF-Erfolgsserie. 21.10.2026 | 7:16 min

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Seit fast 20 Jahren begeistert die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" das Publikum. Geschichten rund um medizinische Notfälle und Geschichten rund um Liebe, Schicksal und das Leben der Familie Gruber. Ein Serienkonzept, das Erfolg hat und mit der 20. Staffel, die Anfang 2027 ausgestrahlt werden soll, einen Meilenstein feiert.

"Bergdoktor": Am Anfang ahnte noch keiner den großen Erfolg

In diesem Jahr wird die 20. Staffel "Der Bergdoktor" gedreht. Vor herrlicher Bergkulisse traf die ganze "Bergdoktor"-Schauspielfamilie zusammen und fast alle sagen, es fühle sich jedes Mal ein bisschen wie Nachhausekommen an. Natalie O’Hara ist seit Anfang an dabei und spielt die Wirtin Susanne Dreiseitl.

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Sie erinnert sich gerne an den Dreh der ersten Staffel 2007, als noch keiner ahnte, dass man sich im Jahr darauf wiedertreffen werde, geschweige denn fast 20 Jahre später Touristen aus aller Welt anreisen, um die Serienmotive des Drehortes zu besichtigen.

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Da muss man sich immer mal wieder ein bisschen kneifen, dass es immer noch so funktioniert. „ Natalie O’Hara, Schauspielerin

"Der Bergdoktor" als ein Stück Fernsehgeschichte

In fast 20 Jahren ist nicht nur die Serie "Der Bergdoktor" gewachsen beziehungsweise erwachsen geworden, sondern auch die Schauspieler. Neben Natalie O’Hara gibt es da Ronja Forcher, die mit zwölf Jahren das erste Mal als Lilli Gruber zu sehen war.

Alle Folgen von "Der Bergdoktor" und Bonusmaterial sehen hier.

Und natürlich Hans Sigl als Doktor Martin Gruber. Er spielt nicht einfach nur die Hauptrolle der Serie, sondern ist der Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Hans Sigl erzählt seinen jungen Kollegen gerne, wie man früher Fernsehen gemacht hat. Und er ist stolz auf das, was die Serie "Der Bergdoktor" geschaffen hat.

Es ist ein großes, großes Glück. Ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen Fernsehgeschichte hinter uns. „ Hans Sigl, Schauspieler

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Für Heiko Ruprecht war "Der Bergdoktor" die erste größere Fernsehrolle

Auch für Heiko Ruprecht hat die Serie viel verändert. Für ihn sei es damals die erste größere Fernsehrolle gewesen, erzählt der 54-Jährige und dass aus dieser jetzt so eine Wegstrecke wird, das hätte er nicht gedacht.

Das ist echt ein Moment, auch mal innezuhalten und zu sagen: Wow, das ist was, worüber man sehr froh und sehr dankbar sein kann. „ Heiko Ruprecht, Schauspieler

Der Bergdoktor ist 90 Minuten Kurzurlaub für die Seele

Warum "Der Bergdoktor" schon so lange so gut funktioniert und mittlerweile eine riesengroße Fangemeinde hat, darauf hat Schauspielerin Rebecca Immanuel, die seit 14 Jahren die Klinikleiterin Dr. Vera Fendrich spielt, die passende Antwort.

Weil er Werte verkörpert, ein soziales Miteinander, das Ringen um Problemlösungen, die Hilfsbereitschaft, die Nächstenliebe. „ Rebecca Immanuel, Schauspielerin

Und natürlich ein Arzt, dem man vertrauen könne, fügt die 55-Jährige noch hinzu. Dass das alles auch noch in dieser traumhaften Kulisse funktioniere, ist natürlich für jeden so "90 Minuten Kurzurlaub für die Seele auf dem Sofa".

Für Natalie O’Hara ist die 20. Staffel der Serie nicht nur ein Fest, sondern es seien auch ein langer gemeinsamer Lebensweg und enge Freundschaften entstanden. Wenn es nach ihr ginge, dann können die nächsten 20 Staffeln "Der Bergdoktor" gerne kommen.

Serien : Der Bergdoktor Im idyllischen Alpendorf Ellmau kümmert sich Dr. Martin Gruber aufopfernd um die Sorgen und Nöte seiner Patienten. Auch daheim auf dem Gruberhof und in Martins Liebesleben geht es turbulent zu.