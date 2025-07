Update am Abend: Palantir und Polizei, Protest und Propaganda

10.643 Menschen leben auf dem Inselstaat Tuvalu. Mehr alsvon ihnen hat bereits ein neuartiges Klima-Asyl in Australien beantrag t. Denn Tuvalu ist eines der am stärksten durch den Klimawandel betroffenen Gebiete der Welt. Laut Expertinnen und Experten wird der Staat in den kommenden 80 Jahren wegen des steigenden Meeresspiegels unbewohnbar werden.