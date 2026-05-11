Update am Abend: Osten und E-Autos im Rückstand, Temu bestraft

Quelle: ZDF

Guten Abend,

gäbe es Brandenburg nicht, gäbe es (wirtschaftlich gesehen) im Osten nichts Neues: Er kann noch immer nicht mit dem Westen mithalten. Bei E-Autos haben deutsche Hersteller Probleme, mit den günstigeren, kleinen Flitzern aus dem Ausland mitzuhalten. Und: Viele Temu-Produkte sind erschreckend unsicher und gesundheitsgefährdend.

Wirtschaft im Osten hinkt weiter hinterher

Das ist passiert: Der Aufholprozess der ostdeutschen Bundesländer kommt laut einer neuen Studie nur schleppend voran. Der Wettbewerbsreport Ostdeutschland zeigt, dass der Osten in Bereichen wie etwa Investitionen und Firmengründungen dem Westen noch hinterherhinkt.

Der Aufholprozess der ostdeutschen Bundesländer kommt laut einer neuen Studie nur schleppend voran. Der Wettbewerbsreport Ostdeutschland zeigt, dass der Osten in Bereichen wie etwa Investitionen und Firmengründungen dem Westen noch hinterherhinkt. Das sind die Details: Die Wirtschaftskraft lag der Studie zufolge in den ostdeutschen Ländern zuletzt bei rund 85 Prozent des westdeutschen Durchschnittswerts. Doch es gibt auch positive Entwicklungen: Brandenburg hat mittlerweile das Saarland, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz wirtschaftlich überholt. Von einer pauschalen Benachteiligung Ostdeutschlands könne nicht mehr die Rede sein, heißt es in dem Report.

Die Wirtschaftskraft lag der Studie zufolge in den ostdeutschen Ländern zuletzt bei rund 85 Prozent des westdeutschen Durchschnittswerts. Doch es gibt auch positive Entwicklungen: Brandenburg hat mittlerweile das Saarland, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz wirtschaftlich überholt. Von einer pauschalen Benachteiligung Ostdeutschlands könne nicht mehr die Rede sein, heißt es in dem Report. Das sagt der Präsident des Unternehmerverbands Sachsen-Anhalt: Nach Einschätzung von Jürgen Sperlich, dem Präsidenten des Unternehmerverbands Sachsen-Anhalt, spielt auch die Demografie im Osten eine Rolle. Den Unternehmen "fehlen Fachkräfte, denen fehlen Nachfolger. Keiner ist mehr mutig, sich selbstständig zu machen".

ZDF-Morgenmagazin, 28.05.2026, 05:30 Uhr 28.05.2026 | 2:36 min

Kaufprämie für E-Autos motiviert viele zum Umstieg

Das ist passiert: Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos zeigt offenbar Wirkung. Laut dem "E-Barometer" der Versicherung HUK Coburg sind im ersten Quartal 2026 so viele Deutsche privat vom Verbrenner auf ein E-Auto gewechselt wie nie zuvor.

Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos zeigt offenbar Wirkung. Laut dem "E-Barometer" der Versicherung HUK Coburg sind im ersten Quartal 2026 so viele Deutsche privat vom Verbrenner auf ein E-Auto gewechselt wie nie zuvor. Das sind die Details: Besonders im März ist die Umstiegsquote laut Auswertung stark angestiegen - von 5,5 auf 8,9 Prozent der gesamten Fahrzeugwechsel. Die staatliche Kaufprämie habe bei 18 Prozent der Bürger dazu geführt, "erstmals über den Kauf eines Elektroautos nachzudenken" oder diesen Kauf "wahrscheinlich vorzuziehen". Besonders Marken aus dem Ausland profitieren demnach von der Entwicklung, etwa Citroen, BYD oder Tesla.

Besonders im März ist die Umstiegsquote laut Auswertung stark angestiegen - von 5,5 auf 8,9 Prozent der gesamten Fahrzeugwechsel. Die staatliche Kaufprämie habe bei 18 Prozent der Bürger dazu geführt, "erstmals über den Kauf eines Elektroautos nachzudenken" oder diesen Kauf "wahrscheinlich vorzuziehen". Besonders Marken aus dem Ausland profitieren demnach von der Entwicklung, etwa Citroen, BYD oder Tesla. Das sagt ein Experte: Wenig überraschend findet Wirtschaftswissenschaftler Moritz Kuhn die Entwicklung: "Wenn man mit einer Kaufprämie gezielt Haushalte mit niedrigeren Einkommen fördert, kaufen diese eben vor allem kleinere E-Autos." Deutsche Hersteller profitieren dem Experten zufolge nicht, weil sie das Segment nur wenig bedienten. Anbieter aus dem Ausland würden zudem günstigere Elektroautos anbieten.

heute in Deutschland, 28.05.2026, 14:00 Uhr 28.05.2026 | 1:33 min

Temu muss Millionen-Strafe zahlen

Das ist passiert: Die EU-Kommission hat eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den Online-Händler Temu verhängt. Das Unternehmen aus China habe illegale Produkte vertrieben und Risiken für Verbraucher nicht richtig bewertet.

Die EU-Kommission hat eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den Online-Händler Temu verhängt. Das Unternehmen aus China habe illegale Produkte vertrieben und Risiken für Verbraucher nicht richtig bewertet. Das ist der Hintergrund: Die Kommission wirft Temu vor, unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte anzubieten. Der Online-Händler hat in Europa schätzungsweise 130 Millionen Kunden, sodass die Produkte sehr viele Menschen erreichen.

Die Kommission wirft Temu vor, unsichere und gesundheitsgefährdende Produkte anzubieten. Der Online-Händler hat in Europa schätzungsweise 130 Millionen Kunden, sodass die Produkte sehr viele Menschen erreichen. Das sagt die EU-Kommission: Die Behörde verwies unter anderem auf Testkäufe, bei denen viele Produkte durchgefallen seien. Ein "sehr hoher Prozentsatz der ausgewählten Ladegeräte" habe "grundlegende Sicherheitstests nicht bestanden". Ein "hoher Prozentsatz der getesteten Babyspielzeuge" habe die Chemikalien-Grenzwerte überschritten oder es habe Erstickungsgefahr wegen abnehmbarer Teile bestanden.

ZDFheute Xpress, 28.05.2026, 13:52 Uhr 28.05.2026 | 0:22 min

Ratgeber: So überstehen Ihre Pflanzen die Hitze

Welche Pflege benötigen verschiedene Pflanzen im Garten und auf dem Balkon, um heiße Temperaturen zu überstehen? Tipps von Garten-Expertin Anja Koenzen.

Volle Kanne, 28.05.2026, 09:05 Uhr 28.05.2026 | 7:03 min

Sport

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev präsentiert sich bei den French Open in glänzender Verfassung. Was er nach seinem Zweitrunden-Sieg gegen den Tschechen Machac zu sagen hat, sehen Sie hier:

ZDF-Morgenmagazin, 28.05.2026, 08:22 Uhr 28.05.2026 | 1:14 min

Zum Start der WM-Vorbereitung ist Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich guter Laune. Der Bayern-Star verspürt einen gewissen Stimmungsumschwung im deutschen Team. Welche Gründe er dafür ausgemacht hat und wie sich das Trainingslager anlässt, verrät er uns hier:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Seit drei Jahren führt Intendant Christian Spuck das Berliner Staatsballett. Mit der Verbindung aus klassischem und zeitgenössischem Ballett begeistert er ein breites Publikum - die Vorstellungen sind nahezu durchgehend ausverkauft.

ZDF-Morgenmagazin, 28.05.2026, 05:30 Uhr 28.05.2026 | 2:38 min

Zahl des Tages

In Deutschland haben geschätzt zwei Millionen Frauen Endometriose.

Heute ist der Internationale Tag der Frauengesundheit. In der Medizin werden weibliche Bedürfnisse noch immer zu wenig berücksichtigt. Der Männerkörper gilt als Standardmaß in Forschung und Behandlung. Die Folgen sind späte Diagnosen und ungeeignete Therapien. Auch die chronisch-entzündliche Erkrankung Endometriose wird trotz Millionen Betroffener häufig verharmlost.

ZDF-Morgenmagazin, 28.05.2026, 05:30 Uhr 28.05.2026 | 2:45 min

Streaming-Tipp für den Abend

Frankfurt am 5. August 2025: Ein 15-jähriger Niederländer zündet eine Kugelbombe in einem Café. Einen Tag später wird der Minderjährige festgenommen. Es stellt sich heraus, dass er gezielt über die sozialen Netzwerke angeworben wurde. Die Belohnung: 1.500 Euro.

Die ZDF-Recherche "Straftaten auf Bestellung - Wenn Kinder zu Tätern werden" zeigt: Kriminelle rekrutieren über die sozialen Medien zunehmend Minderjährige.

Die Spur, Einzeldoku, 27.05.2026, 17:00 Uhr 27.05.2026 | 28:29 min

Rezept des Tages: Alkoholfreie Sommerdrinks

Volle Kanne, 26.05.2026, 09:05 Uhr 26.05.2026 | 8:31 min

Fruchtig, frisch und ohne Alkohol: Nic Shanker präsentiert zwei Sommerdrinks, die schnell zubereitet sind und an heißen Tagen für Abkühlung sorgen - ideal für Garten, Balkon oder Picknick.

Die Rezepte stehen hier zum Download bereit.

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