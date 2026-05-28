Endometriose: "Ohne Schmerzmittel geht es nicht"

Sie ist eine von zwei Millionen Betroffenen in Deutschland: Ann-Cathrin Friedrich hat Endometriose. Fast wäre ihr Kinderwunsch an der Krankheit gescheitert.

Was das Leben mit Endometriose so herausfordernd macht

Heftige Unterleibsschmerzen während der Regel sind ein Symptom von Endometriose, einer Unterleibserkrankung, unter der etwa zwei Millionen Frauen in Deutschland leiden. Quelle: dpa

Sie hat eigentlich immer "irgendwie irgendwo" Schmerzen, sagt Ann-Cathrin Friedrich. Wenn sie ihre Kinder herumträgt, wenn sie bei ihrer Arbeit als Kinderkrankenschwester viel läuft, wenn sie auf ihrem Pferd ausreitet.

Dass sie Endometriose hat, hat sie erst mit 27 Jahren erfahren. "Ich hatte schon immer Probleme bei der Periode, aber es wird halt im Teenageralter und in den frühen Zwanzigern immer so abgetan, von wegen 'Das ist normal', wie man das so kennt", sagt Friedrich.

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Erst als sie nicht schwanger wird und eine Hormontherapie beginnt, wodurch sich die Schmerzen verschlimmern, betreibt sie Ursachenforschung. Sie landet bei Dr. Hamoud im Endometriose-Zentrum des Uni-Klinikums Homburg.

Die Diagnose war ein Schock

Die Diagnose "Endometriose" war ein Schock, aber auch eine Erleichterung, sagt Friedrich. Wie ihr geht es vielen Frauen, die während der Regel heftige Schmerzen haben und nicht wissen, woran es liegt.

Endometriose-Patientin Ann-Cathrin Friedrich Quelle: ZDF

Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Zwei Millionen Frauen in Deutschland sind betroffen, schätzt die Endometriose-Vereinigung.

Endometriose ist chronisch und eng mit dem weiblichen Zyklus verbunden. Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, setzt sich außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum, etwa am Darm oder den Eierstöcken fest. Es kann sich entzünden und zu Verwachsungen führen.

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Sieben Jahre bis zur Diagnose

Es gibt viele Symptome, zum Beispiel Schmerzen bei der Regel, Blasenentzündungen und Reizdarmsyndrom. Endometriose gilt deshalb als Chamäleon der Gynäkologie, sagt Dr. Hamoud, Leiter des Endometriose-Zentrums in Homburg und stellvertretender Direktor der Frauenklinik. Im Schnitt vergehen sieben Jahre bis zur Diagnose.

In den letzten Jahren wurde die Forschung verstärkt.

Aber die tolle Lösung haben wir leider noch nicht. Also ein Maßstab, wo wir ganz genau wissen, warum die Endometriose entsteht und wie die Therapie sein sollte. „ Dr. Hamoud, Leiter Endometriose-Zentrum Homburg

Bund gibt zehn Millionen Euro zur Erforschung

"Endometriose wurde viel zu lange nicht ernst genommen", sagte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU), als sie im März das Endometriose-Zentrum der Charité in Berlin besuchte. Das soll sich ändern.

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Mit zehn Millionen Euro will das Bundesgesundheitsministerium (BMG) Forschungsvorhaben zum Thema Frauengesundheit und Endometriose fördern. Heilen lässt sich die Krankheit nicht. Und sie kann eine Schwangerschaft erschweren oder sogar verhindern.

Endometriose und ungewollte Kinderlosigkeit

So ging es auch Ann-Cathrin Friedrich, die drei Jahre lang erfolglos versuchte, schwanger zu werden. 2021 ließ sie sich operieren. Dabei wurden Endometriose-Herde unter anderem am Bauchfell und an der Blase entfernt. Ihre Eileiter waren verklebt, wahrscheinlich durch Entzündungen in Folge der Erkrankung. Kurz nach der OP wurde sie durch künstliche Befruchtung schwanger.

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"Ich konnte es gar nicht glauben. Endlich zwei Striche auf dem Schwangerschaftstest", sagt Friedrich. "Ich habe meinen Mann unter einem Vorwand von der Arbeit heimgelockt. Ich habe ihm den Test gezeigt, dann sind wir uns weinend in die Arme gefallen."

Leben mit Endometriose

Heute hat sie zwei gesunde Kinder, knapp vier und anderthalb Jahre alt. "Es ist einfach unglaublich, nach der Zeit, was wir alles durchgemacht haben, jetzt zwei so Wunder an der Hand zu haben", sagt Friedrich.

Vier Jahre nach ihrer OP sind neue Verwachsungen in ihrem Unterleib. Gegen die Schmerzen nimmt sie Schmerzmittel. Ohne ginge es nicht, sagt Ann-Cathrin Friedrich. Sie versucht, das Beste aus ihrem Leben mit der Erkrankung zu machen.

Claudia Oberst ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Saarbrücken.

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