Update am Morgen: Einmal Luft anhalten - Trump kommt!

Guten Morgen,

kennen Sie das, wenn sich ein bestimmter Gast zur Familienfeier angesagt hat - und alle vorher flüstern, man solle doch dieses eine Thema lieber nicht erwähnen? "Sonst explodiert er wieder!"

Nun: Ungefähr so fühlt sich die Weltpolitik im Jahr 2026 vor jedem großen Gipfeltreffen an. Ob Weltwirtschaftsforum in Davos, G7-Treffen in Evian oder Nato-Gipfel in der Türkei, der ab heute beginnt: Sobald Donald Trump dabei ist, hält der Rest der Welt den Atem an. Kann man den unberechenbaren US-Präsidenten besänftigen? Zumal Donald Trump nicht nur irgendein Onkel ist, der manchmal nervt. Sondern immer noch der wohl mächtigste Mann der Welt. Ein Mann, der globale Märkte in Schockstarre versetzen, Strafzölle verhängen oder - wie im Fall des Iran-Krieges - Energiepreise explodieren lassen kann. Kurz: ein unkalkulierbares Risiko für die Weltwirtschaft. Und für die 77 Jahre alte Nato sowieso.

Und so steht in Ankara auch diese Frage im Vordergrund: Hält das transatlantische Bündnis noch - und kann es die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland weiter unterstützen? Mit Geld und mit Waffen?

Wie nötig das ist, zeigen die russischen Angriffe der letzten Tage. Denn pünktlich zum Nato-Gipfel ließ auch Russlands Präsident Wladimir Putin seine Angriffe auf die Ukraine mal wieder eskalieren - allein in der Nacht auf Montag kamen 18 Menschen in der Ukraine durch russische Luftangriffe ums Leben. Weshalb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schon gestern an die Teilnehmer des Nato-Gipfels appellierte: Er hoffe auf "starke Entscheidungen zur Unterstützung unserer Luftabwehr und zum Schutz von Zivilisten". Ein Appell, den Selenskyj auch persönlich in Ankara vorbringen kann: Der ukrainische Präsident ist zu Gast beim Nato-Gipfel. Und soll dort auch den US-Präsidenten treffen.

Doch ob der noch mitmacht? Und sich von seinen europäischen Partnern einhegen lässt? Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ließ vorher über sein Umfeld wissen, man hoffe auf den "Geist von Ankara".

Als Wirtschaftsjournalist schaue ich bei diesem Gipfel vor allem auf die nackten Zahlen - Trumps Wohlwollen gibt es schließlich nicht umsonst. Aber genau da, bei den Zahlen, liegt diesmal die europäische Strategie: Mit mehr eigenem Geld will man den US-Alliierten besänftigen - und die Ukraine langfristig unterstützen. Meine Kollegin Isabelle Schaefers, die für uns in Ankara über die Nato berichtet, ist zumindest ein klein wenig optimistisch, dass das gelingt: "Die Europäer sagen vorab, sie hätten einiges im Gepäck für diesen Gipfel - und könnten die Nato damit europäischer machen als bisher. Ob Trump das reicht, weiß natürlich niemand."

Wir sind gespannt, was sie heute und morgen zu berichten hat - im ZDF und hier bei ZDFheute.

Ihnen wünsche ich einen schönen Tag!

Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Was im Nahen Osten passiert ist

Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus trotz Waffenruhe: Trotz der derzeit geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg ist ein Öltanker unweit der Straße von Hormus angegriffen worden. Noch hat sich niemand zu dem Angriff bekannt.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Moskau offenbar mit Hunderten Drohnen angegriffen: Die ukrainische Armee hat nach russischen Angaben Moskau mit mehr als 400 Drohnen ins Visier genommen. Seit Montagabend seien von der Ukraine rund 430 Drohnen Richtung Moskau gestartet worden, erklärte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, am Dienstagmorgen auf Telegram. Die meisten seien von der Luftabwehr bereits in großer Entfernung neutralisiert worden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 07.07.2026, 00:00 Uhr. 07.07.2026 | 1:00 min

Urteil im Berufungsverfahren gegen Marine Le Pen erwartet: In einem Berufungsverfahren um mögliche Scheinbeschäftigung wird ein für die französische Präsidentschaftswahl entscheidendes Urteil gegen die Rechtsnationale Marine Le Pen erwartet. Mit Spannung wird vor allem darauf geblickt, ob es Le Pen das passive Wahlrecht entziehen wird, also ihre Möglichkeit, bei Wahlen anzutreten. Le Pen selbst will in den Abendnachrichten verkünden, ob sie für ihr Rassemblement National um das französische Präsidentenamt kandidieren wird.

Karlsruhe prüft bayerisches Polizeiaufgabengesetz: Die Befugnisse der bayerischen Polizei beschäftigen ab heute das Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe verhandelt an zwei Tagen über das Polizeigesetz des Freistaats. Die Frage ist, ob die Polizei schon bei einer drohenden Gefahr Menschen beispielsweise überwachen oder ihre Computer und Handys heimlich durchsuchen darf.

Europäisches Parlament stimmt über Fluggastrechte ab: Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments stimmen heute unter anderem über neue Regeln zu Fluggastrechten ab. Dazu gehören etwa gebührenfreie Sitze für Kinder neben ihrer Begleitperson und schnelle Erstattungsverfahren.

Ausführlich informiert

ZDFheute live, 06.07.2026, 19:30 Uhr 06.07.2026 | 33:20 min

Nach der überraschenden Aussetzung der Spielsperre für US-Spieler Folarin Balogun ist die Fußballwelt in Aufruhr. Nach eigenen Angaben hat sich US-Präsident Trump persönlich für eine Überprüfung der Sperre eingesetzt. FIFA-Chef Gianni Infantino bestätigte das Telefonat, wies allerdings zurück, dass Trump und er selbst einen Einfluss auf die Entscheidung hatten. ZDFheute live berichtet.

Fußball-WM 2026

Auch der ewige Cristiano Ronaldo muss einmal zusammenpacken: Portugal verliert in der Nachspielzeit das WM-Achtelfinale gegen Spanien und scheidet aus. Es war der letzte WM-Auftritt des mittlerweile 41-jährigen Topstürmers - dem ersten Spieler, der bei sechs WM-Turnieren traf.

sportstudio, 06.07.2026, 23:41 Uhr 06.07.2026 | 8:59 min

Begleitet wird Ronaldo dabei vom bis dato letzten verbliebenen Turnier-Gastgeber USA, der 1:4 (1:2) gegen Belgien verlor.

sportstudio, 07.07.2026, 04:36 Uhr 07.07.2026 | 8:45 min

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Das sollten Sie sich mal anschauen

Beim traditionellen Waschzuberrennen im japanischen Ito lieferten sich Hunderte Teilnehmer ein ungewöhnliches Wettrennen. Auch gekenterte Fahrer wurden lautstark angefeuert.

ZDFheute Xpress, 06.07.2026, 14:51 Uhr 06.07.2026 | 0:44 min

Gesagt

Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der Mann sich zu bewähren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den Schulbänken lernte, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir alle uns zu bewähren haben. „ Gustav Heinemann, ehemaliger Bundespräsident

Gustav Heinemann, deutscher Bundespräsident von 1969 bis 1974, ist heute vor 50 Jahren gestorben. Dieses Zitat stammt aus seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 1. Juli 1969.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 07.07.2026 | 1:58 min

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So wird das Wetter heute

Am Dienstag überwiegen im Norden die Wolken. Im Nordosten kann es auch leicht regnen. Dazu erreicht die Temperatur Werte von 19 bis 27 Grad. Sonst bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 28 bis 35 Grad. Es ist überall sehr windig, an der Küste auch stürmisch.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter