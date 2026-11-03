Update am Morgen: Alte Gewissheiten auf dem Prüfstand - erneut

Alte Gewissheiten auf dem Prüfstand - wieder einmal

Guten Morgen,

den schönsten Weitblick auf das Herz der amerikanischen Demokratie - das Kapitol - hat man von der anderen Seite des Potomac, gleich neben dem niederländischen Glockenturm - dem "Netherlands Carillion".

Da war ich an diesem Wochenende, um dem alten Brauch des Glockenschlagens zu lauschen. Warum erzähle ich das? Weil der Turm ein Dankeschön für den amerikanischen Beistand im Zweiten Weltkrieg war. Auf einer Glocke steht eine Inschrift, die übersetzt heißt: "Schulter an Schulter, in der Einigkeit liegt Stärke. Wir reichen die Hände in Arbeit und Gebet. Jeder muss sehen, wir stehen an Deiner Seite, freies Amerika."

ZDFzeit, 31.10.2026, 07:29 Uhr 03.11.2026 | 43:24 min

Die Bewunderung für die amerikanische Demokratie und das Einstehen für gemeinsame Werte haben uns über den Atlantik zusammengeschweißt. Deshalb verfolgen wir so intensiv, wie sehr all das bei dieser Wahl einmal mehr auf dem Spiel steht.

Donald Trump sät schon vor Schließung der Wahllokale Zweifel an den Ergebnissen der Midterms, beschimpft politische Gegner als Verfassungsfeinde und droht, ihren Einzug ins Parlament zu verhindern. Dabei hat der Präsident bei dieser Wahl eigentlich nichts zu sagen. Die Wähler sind am Zug und beteiligen sich in Rekordzahl. Wie sie sich entscheiden, darüber berichten wir von unserer Live-Position am Kapitol. Alles ist bereit.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios Washington

Von hier aus berichten wir für Sie über die Midterms. Quelle: ZDF

Alles Wichtige und alle Entwicklungen rund um die Midterms können Sie auch in unserem Liveblog nachlesen.

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Was heute noch wichtig ist

GdP-Bundeskongress: Die Gewerkschaft der Polizei will bis Donnerstag auf ihrem Bundeskongress über ihre künftigen Forderungen zu Personal, Ausstattung und Arbeitsbedingungen entscheiden. Erstmals findet begleitend ein internationales Treffen statt, bei dem heute Sicherheitsbedrohungen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen.

Sicherheitskonferenz in Berlin: Heute beginnt die zweitägige Berliner Sicherheitskonferenz, bei der rund 2.000 internationale Gäste aus Politik, Militär und Industrie über europäische Verteidigungspolitik, transatlantische Beziehungen und hybride Bedrohungen diskutieren. Partnerland ist Litauen, vertreten unter anderem durch Präsident Gitanas Nausėda; Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am Mittwoch erwartet.

heute journal update, 03.11.2026, 00:00 Uhr 03.11.2026 | 1:06 min

Referendum in Kalifornien über Milliardärssteuer: Im US-Bundesstaat Kalifornien stimmen die Wahlberechtigten heute über eine einmalige Vermögensteuer von fünf Prozent für Milliardäre ab. Die Einnahmen sollen der Gesundheitsversorgung zugutekommen, doch der Vorschlag stößt bei wohlhabenden Unternehmern und auch im demokratischen Lager auf Widerstand.

Sportlich in den Tag

Nach dem Unentschieden im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund wartet auf den FC Bayern München der nächste schwere Brocken: Am 4. Spieltag der Ligaphase in der Champions League muss der deutsche Rekordmeister bei Atlético Madrid antreten. Was die Bayern dort erwartet, weiß unser Autor Florian Haupt:

Und bei den Youth Olympic Games im Senegal steht Tag vier an - mit deutschen Chancen unter anderem im Tischtennis - klicken Sie sich rein. Was wann läuft, sehen Sie in unserer Übersicht:

Zahl des Tages

Männer verunglücken häufiger im Straßenverkehr als Frauen. Im Jahr 2025 waren 58,2 Prozent oder 217.000 der Unfallgeschädigten männlich, teilte das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltmännertages heute mit. Je schwerer die Verletzungen, desto höher war der Männeranteil: Bei den Leichtverletzten lag er bei 57,1 Prozent, bei den Schwerverletzten bei 64 Prozent und bei den Getöteten bei 73,6 Prozent.

planb vom 26.04.2025 um 16:24 Uhr. 26.04.2025 | 29:45 min

Ein Lichtblick

Wenn Kinder zur Welt kommen, dann reicht die Zeit nicht immer, um bis ins Krankenhaus zu kommen. In Bologna setzten bei einer Frau in einem Bus plötzlich starke Wehen ein, die Fahrerin half ihr kurzerhand zusammen mit weiteren Fahrgästen. Dem Neugeborenen und der Mutter geht es auch dank des Einsatzes der Busfahrerin gut.

ZDFheute Xpress vom 02.11.2026 um um 14:12 Uhr. 02.11.2026 | 0:45 min

Gesagt

Quelle: Ehapa Verlag / AP

Vor 80 Jahren erschien der erste Lucky Luke-Comic mit dem Cowboy, der einen Revolver schneller ziehen kann als sein Schatten. Heute kommt zum Geburtstag ein neuer Band mit dem Titel: "Heiliger Lucky!" auf den Markt. Am Ende vieler Abenteuer sang der Cowboy auf dem Rücken seines Pferdes Jolly Jumper:

I’m a poor lonesome cowboy and a long way from home. „ Lucky Luke

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 02.11.2026 | 1:55 min

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So wird das Wetter heute

Heute bleiben die Wolken im Norden und Südosten meist dicht. Im Norden kann etwas Regen dabei sein. Sonst zeigt sich zwischen zahlreichen Wolken auch mal die Sonne. Bei einem lebhaften Ostwind werden 4 bis 11 Grad erreicht. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld