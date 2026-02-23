Update am Abend: Gewalt in Mexiko, Handelspakt wankt, Orban droht

Guten Abend,

nach dem Tod eines mächtigen Drogenbosses eskaliert die Gewalt in Mexiko, der EU-Handelspakt mit den USA steht auf der Kippe und um den vierten Jahrestag des Ukraine-Kriegs schießt Ungarn mal wieder quer. Außerdem: Stehen freiwillige Krankenkassen-Leistungen vor dem Aus? Der Tag kompakt.

Gewalt nach Tod von "El Mencho"

Das ist passiert: Nach dem Tod des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera alias "El Mencho" überzieht sein Kartell weite Teile Mexikos mit Gewalt. Anhänger brennen Autos nieder, blockieren Straßen und greifen Geschäfte in vielen Bundesstaaten an.

Das ist der Hintergrund: "El Mencho" galt als einer der meistgesuchten Drogenbosse weltweit. Er war Anführer des Kartells Jalisco Nueva Generación (CJNG), das für extreme Brutalität bekannt und global im Fentanyl- und Waffenhandel vernetzt ist. Die USA hatten 15 Millionen Dollar Kopfgeld auf "El Mencho" ausgesetzt.

Darum ist das wichtig: Die Eskalation wirft knapp vier Monate vor der Fußball-WM Schatten auf die Sicherheit im Gastgeberland. Auch der Austragungsort Guadalajara, Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco, ist direkt von den Unruhen betroffen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet nun genau, ob Präsidentin Claudia Sheinbaum die Lage bis zum Anpfiff im Juni stabilisieren kann.

EU-Zoff um Ukraine-Hilfen

Das ist passiert: Außenminister Johann Wadephul wirft Ungarn "Verrat" vor, da Budapest einen EU-Kredit über 90 Milliarden Euro für Kiew blockiert. Auch neue Russland-Sanktionen stehen wegen des Widerstands auf der Kippe.

Das ist der Hintergrund: Grund für die Blockade ist ein Streit über die gekappte Druschba-Pipeline, die russische Ölfelder mit Raffinerien in Ost- und Mitteleuropa verband. Während Kiew russische Angriffe dafür verantwortlich macht, geben Budapest und Bratislava der Ukraine die Schuld.

Das sagt unsere Korrespondentin: Laut Isabelle Schaefers kommt die Verzögerung für die EU zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Zum morgigen vierten Jahrestag des Krieges drohen die EU-Spitzen nun, mit leeren Händen nach Kiew zu reisen.

EU-Handelspakt mit USA vor dem Aus?

Das ist passiert: Nach dem Zollurteil in den USA und neuen Ankündigungen von Präsident Donald Trump will das Europaparlament die Arbeit an der Umsetzung einer zuvor geschlossenen Handelsvereinbarung mit Washington pausieren.

Das ist der Hintergrund: Der US-Supreme-Court erklärte Trumps bisherige Zölle für rechtswidrig, da er seine Kompetenzen überschritten habe. Trump kündigte daraufhin neue weltweite Zölle von zunächst 15 Prozent an.

So reagiert die Bundesregierung: Die EU soll laut Bundesregierung eine gemeinsame Position zu den neuen US-Zöllen finden. Unternehmen bräuchten Planungssicherheit.

Spar-Debatte im Gesundheitssystem

Das ist passiert: Angesichts massiver Defizite fordert Kassenärzte-Chef Andreas Gassen die komplette Streichung freiwilliger Krankenkassen-Leistungen. Sogenannte "Nice-to-have-Angebote" wie Homöopathie oder Fitnesstracker-Zuschüsse könnten demnach vor dem Aus stehen.

Das ist der Hintergrund: Die gesetzlichen Kassen kämpfen mit Milliardenlöchern. Während die Politik über Beitragserhöhungen debattiert, sieht Gassen bei reinen Marketing-Leistungen ein Einsparpotenzial von einer Milliarde Euro pro Jahr.

Ratgeber: Hilfe bei schmerzempfindlichen Zähnen

Kälte, Wärme, Säure - viele Reize können bei empfindlichen Zähnen zu Schmerzen führen. Was die Ursachen für schmerzempfindliche Zähne sind und was Sie selbst dagegen tun können:

Sportlich am Abend

Die Olympischen Spiele sind vorbei, hallen aber noch nach. Beim Deutschen Ski-Verband - vor allem beim Biathlon und der Sparte Nordisch - hat das Stühlerücken bereits begonnen:

Und wer eine leichte postolympische Depression verspürt, kann sich hier nochmal die schönsten Gold-Momente gönnen:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Im Erzgebirge trifft sich die Eisschwimm-Elite zur deutschen Meisterschaft. Geschwommen wird im Natursee, ausgetragen werden mehrere Disziplinen. Teilnehmen darf nur, wer ein aktuelles EKG vorlegt.

Ein Lichtblick, oder?

Die allermeisten Menschen in Deutschland stimmen der Idee der Demokratie zu - das geht aus dem "Deutschland Monitor 2025" hervor. Aber: Nur 60 Prozent sind derzeit mit dem Funktionieren zufrieden.

Streaming-Tipp für den Abend

Die außergewöhnliche Geschichte der Familie Galvin: Sechs schizophrene Brüder und ein medizinisches Rätsel, das zeigt, wie Stigma und Vorurteile psychische Erkrankungen verschärfen können. "Brain Projects - Historische psychologische Experimente und Behandlungen" mit Leon Windscheid.

Rezept des Tages: Linsen-Pastinaken-Taler

Rustikale Hausmannskost mit feinem Gemüsearoma: Die Linsen-Pastinaken-Taler treffen auf einen cremigen Wirsing-Cashew-Rahm. Dazu gibt es Kräuterpolenta mit Kräutern und Zitrone.

