Zölle: EU will Handelsabkommen mit USA offenbar auf Eis legen

Das EU-Parlament will offenbar die Arbeit am Handelsabkommen mit den USA aussetzen. Trump hatte nach einem Gerichtsurteil gegen seine Zollpolitik neue weltweite Zölle angekündigt.

Flaggen der Europäischen Union wehen nach einer Sitzung der EU-Kommission zur EU-Erweiterung vor dem EU-Hauptquartier am 04.11.2025 in Brüssel.

Nach dem Zollurteil in den USA und neuen Ankündigungen von Präsident Trump herrscht in der EU Unsicherheit.

Quelle: dpa

Nach dem Zollurteil in den USA und neuen Ankündigungen von Präsident Donald Trump will das Europaparlament die Arbeit an der Umsetzung einer zuvor geschlossenen Handelsvereinbarung mit Washington pausieren.

Die Abgeordneten einer breiten Mehrheit der Fraktionen sprachen sich vor einer Sitzung am Montag für einen solchen Schritt aus. Das Parlament stimmt damit vorerst nicht über eine Abschaffung der EU-Zölle auf US-Industrieprodukte ab.

Der neueste Schritt in Trumps Zollpolitik: Der US-Präsident hat einen globalen Zollsatz von 10 Prozent angekündigt.

US-Präsident Donald Trump kündigt einen neuen globalen Zoll von 15 Prozent auf alle Importe in die USA an.

21.02.2026 | 1:37 min

Trump erhöht Zölle nach Niederlage vor Gericht

Der Oberste Gerichtshof der USA hatte am Freitag die meisten der von Donald Trump verhängten Zölle für unrechtmäßig erklärt. Das von Trump bemühte Notstandsgesetz ermächtige den Präsidenten nicht zur Verhängung von Zöllen. Hierfür sei der Kongress zuständig, urteilten die Richter. Die US-Zollbehörde teilte am Sonntagabend mit, die Zölle ab Dienstag nicht mehr zu erheben.

Trump kündigte jedoch neue Sonderzölle auf Basis eines anderen Gesetzes an. Am Freitag sprach er zunächst von zehn Prozent Aufschlag auf Waren aus aller Welt, am Samstag dann von 15 Prozent.

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs bezeichnete er als "lächerlich, schlecht geschrieben und außergewöhnlich anti-amerikanisch".

Schaltgespräch zwischen der Moderatorin Anne Gellinek und der Korrespondentin Claudia Bates.

Nach der Entscheidung des Obersten Gerichts hat US-Präsident Donald Trump einen neuen globalen Zoll von 15 Prozent angekündigt. ZDF-Korrespondentin Claudia Bates berichtet.

21.02.2026 | 1:54 min

Bundesregierung: "Brauchen Klarheit"

Die EU sollte laut Bundesregierung eine gemeinsame Position zu den neuen US-Zöllen finden. Unternehmen bräuchten Planungssicherheit. "Deswegen brauchen wir Klarheit", sagt Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin.

Die Beratungen mit den EU-Partnern und der Europäischen Kommission liefen. Es gehe zunächst darum, die US-Position zu verstehen. Es brauche eine schnelle Klärung.

Quelle: AFP, Reuters, dpa
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, unter anderem ZDFheute live in dem Beitrag "Schaden für Trump-Regierung ist immens" am 22.02.2026 um 12:37 Uhr sowie das Mittagsmagazin am 23.02.2026 ab 12:00 Uhr.
