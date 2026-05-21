Update am Morgen: Ein offener Brief zum Frühstück

Guten Morgen,

Friedrich Merz überrascht heute Morgen zum Frühstück seine Kolleginnen und Kollegen in der EU mit einem besonderen Vorschlag. Er möchte die Ukraine stärker an die EU binden und schlägt deshalb eine "assoziierte Mitgliedschaft" vor, wie er es nennt. In seinem Schreiben macht Merz deutlich, dass er Verständnis dafür hat, dass die Beitrittsprozesse in der EU ihre Zeit brauchen, aber es gäbe noch "zahllose Hürden" und mit "Blick auf den Friedensprozess haben wir keine Zeit für weitere Verzögerungen".

Merz' Vorstoß kommt nicht von ungefähr. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert in letzter Zeit immer wieder, dass er sich einen schnelleren Beitritt wünsche. In diesem Zusammenhang sprach er auch bereits vom 1.1.2027. Eine Vollmitgliedschaft bis dahin gilt aber in Brüssel als unrealistisch. Der EU-Kommission schwebte hier eher eine "reverse enlargement", also eine umgekehrte Erweiterung vor. Was so viel heißt wie: Ihr seid Mitglied, aber habt kein Stimmrecht etc. Das käme erst im Laufe der Zeit in Verhandlungen. Manch einer bezeichnete das auch als eine "Mitgliedschaft zweiter Klasse".

ZDFheute Xpress am 21.05.2026 21.05.2026 | 0:30 min

Und in diese Gemengelage kommt nun der Vorschlag des Bundeskanzlers. Man kann davon ausgehen, dass nicht alle Regierungschefs sich heute Morgen beim Frühstück vor Überraschung verschlucken werden. Beim EU-Gipfel auf Zypern vor ein paar Wochen kam die Idee wohl schon auf den Tisch. Nun macht Merz das, was so viele von Deutschland und ihm einfordern: Er geht voran. Was Merz vorschwebt, macht er an verschiedenen Punkten fest. So soll die Ukraine an allen EU-Gipfeln teilnehmen können, ebenso ihren Platz in der Kommission und im Parlament haben, aber eben kein Stimmrecht. Schritt für Schritt soll die Ukraine auch erst beispielsweise auf EU-Budget zugreifen können. Sie muss sich also beweisen, zeigen, dass sie Teil des EU-Teams sein kann und sich in der Mannschaft bewähren.

Bleibt abzuwarten, wie die Reaktion der restlichen "EU-Mannschaft" ausfallen wird und vor allem die von Selenskyj selbst.

Einen guten Tag wünscht Ihnen

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Drohnenalarm in Litauen: Russland macht die baltischen Staaten für Drohnenangriffe aus der Ukraine mitverantwortlich. Estland, Lettland und Litauen wehren sich - und suchen Rückhalt bei EU und Nato.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Bundesarbeitsgericht entscheidet über Grundsatzstreit zum kirchlichen Arbeitsrecht / Treffen der NATO-Außenminister / WM-Kader der deutschen Nationalelf wird veröffentlicht 21.05.2026 | 0:58 min

Jobs nur für Kirchenmitglieder? Das Bundesarbeitsgericht (BAG) verhandelt in Erfurt zum dritten Mal über die passende Konfession als Voraussetzung für einen Job bei der Kirche. Der Rechtsstreit dauert schon mehr als zehn Jahre. Die konfessionslose Klägerin bewarb sich 2012 auf eine Stelle bei der Diakonie, wurde aber nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen.

Bekanntgabe des WM-Kaders: In drei Wochen startet die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Wem genau wir dann bei den deutschen Spielen zujubeln dürfen, will Bundestrainer Julian Nagelsmann heute bekanntgeben.

Nato-Außenminister treffen sich in Schweden: Vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen den USA und den übrigen Nato-Verbündeten treffen sich am Nachmittag die Außenminister der Allianz im schwedischen Helsingborg.

Ausführlich informiert

ZDFheute live: Russlands Präsident zu Gast in China: Mit welchem Ergebnis kehrt Putin nach Moskau zurück? ZDFheute live hat die Lage analysiert.

ZDFheute live am 20.05.2026, 17 Uhr 20.05.2026 | 39:33 min

Sport

Der große Europapokal-Traum des SC Freiburg ist geplatzt. Im Finale der Europa League unterliegen die Breisgauer Aston Villa mit 0:3. Es ist das Ende einer beeindruckenden Pokalsaison der Badener.

Außerdem: Die Saison neigt sich dem Ende zu, Zeit für einen Rückblick: Das waren die schönsten Tore der Bundesliga-Saison:

Sportstudio am 18.05.2026 18.05.2026 | 11:25 min

Und auch im Angebot: Die kuriosesten Szenen der Bundesliga-Saison 2025/2026.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Ein Lichtblick

Tierpark-Chefin Nicole Hoffmeister hat in der Bauchtasche ihres Pullovers einen kleinen Gast untergebracht: das Känguru-Baby Elli. Nach dem Tod der Mutter wurde sie zur Ersatz-Mama.

ZDFheute Xpress, 20.05.2026, 18:47 Uhr 20.05.2026 | 2:00 min

Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.05.2026 | 2:06 min

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So wird das Wetter heute

Der Donnerstag bringt im Norden und Osten noch viele Wolken. Dazu kann es im Nordosten ein paar Schauer geben. Sonst zeigt sich häufiger die Sonne - im Südwesten sogar den ganzen Tag. Dort wird es auch schon sommerlich warm mit bis zu 26 Grad. Insgesamt werden 19 bis 26 Grad erreicht. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider.