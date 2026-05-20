Weitgehend ist schon bekannt, auf welche 26 Nationalspieler der Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM setzen möchte. Was schon bekannt ist.

Vor DFB-Kadernominierung für die WM: Das Puzzle fügt sich

Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet am Donnerstag (21.05.2026) seinen WM-Kader. Mit dabei ist wohl Manuel Neuer. Wer hat sonst noch gute Karten? 20.05.2026 | 1:15 min

Einige fanden es ulkig, andere skurril - zumindest war es ungewöhnlich, wie tröpfchenweise über die verschiedensten Kanäle der Kader für die Heim-EM 2024 an die Öffentlichkeit gelangten.

Die Nominierung verschiedenster Stars hatten unterschiedlichste Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens noch vor der offiziellen Pressekonferenz bekanntgegeben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzte sich damit ganz bewusst vor die Leakwelle, die vor allem im Umfeld der Spieler und ihrer Berater entsteht.

Viele Namen sickern durch

Zwei Jahre später ist wieder alles wie früher, und es sickert ein Name nach dem anderen durch, noch bevor Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag auf dem DFB-Campus (13 Uhr) sein 26-köpfiges Aufgebot für die WM 2026 verkündet.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann im Gespräch mit Jochen Breyer im aktuellen sportstudio über die Nominierung seines WM-Kaders. Die Torwartfrage lässt Nagelsmann offen. 16.05.2026 | 29:49 min

"Sky" vermeldete, dass der Dribbler Lennart Karl (FC Bayern) eine Einladung erhält, zuvor hatte der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, dass Said El Mala (1. FC Köln) mit dem Großturnier in den USA, Kanada und Mexiko planen kann. Zwei ähnliche Spielertypen, die bereits DFB-Luft schnupperten, aber als Wackelkandidaten galten.

Nur ein Trio kommt wohl vom VfB Stuttgart

Chris Führich (VfB Stuttgart) muss dagegen wohl zu Hause bleiben. Der Flügelmann vom VfB Stuttgart hatte vor Nagelsmanns Augen eine glänzende Halbzeit bei Eintracht Frankfurt (2:2) hingelegt. Doch der 28-Jährige ist offenbar ebenso durchs Rüttelsieb gerauscht wie seine schwäbischen Kollegen Maximilian Mittelstädt und Josha Vagnoman.

19.05.2026 | 0:47 min

Unerfüllt bleibt damit der Wunsch von VfB-Coach Sebastian Hoeneß nach einem mächtigen Stuttgarter Block mit der Begründung: "Dass die Jungs in Form sind, sieht jeder." Trotzdem bekommen vom Pokalfinalisten offenbar nur Deniz Undav, Angelo Stiller und Ersatzkeeper Alexander Nübel eine Einladung. Apropos Torhüter: Die tagelange Hängepartie des Bundestrainers in der T-Frage wirkt wenig glücklich.

Jonas Urbig als Trainingstorhüter dabei?

Die sich abzeichnende Rolle rückwärts zwischen den Pfosten spaltet in den sozialen Medien die Fußball-Nation.

Immerhin soll der 35 Jahre alte Oliver Baumann, der in der gesamten WM-Qualifikation die Stammkraft zwischen den DFB-Pfosten war, der TSG Hoffenheim aus dem Kurzurlaub auf Mallorca sein Einverständnis gegeben haben, die Reservistenrolle anzunehmen. Insgesamt vier Torhüter sollen dabei sein.

Ehe Bundestrainer Nagelsmann am 21. Mai seinen WM-Kader benennt, blickt der Bolzplatz auf die möglichen Kandidaten: Wer ist gesetzt, wer wackelt, wer könnte für eine Überraschung sorgen. 07.05.2026 | 16:20 min

Neben Neuer, Baumann und Nübel noch Bayerns Zukunftslösung Jonas Urbig, der laut "Bild"-Zeitung aber nur als Trainingstorhüter mitreist. Den 22 Jahre jungen Neuer-Kronprinzen lediglich als Azubi mit ins Quartier in Winston-Salem zu nehmen, wäre ein Novum. Könnte aber bei einer Verletzung Neuers - die Wade zwickt ja gerade vor dem DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (Samstag 20 Uhr) - sogar Sinn machen.

Pascal Groß ist der Verbindungsspieler

Die richtige Auswahl sei ein "schwieriges, komplexes Thema", hatte Nagelsmann zuletzt im ZDF-Sportstudio gesagt. Der 38-Jährigen hatte beim Besuch geunkt, er traue sich ein Puzzle mit 26 Teilen gerade noch zu.

Er und seine Assistenten würden sich fragen: "Wer passt zur Gruppe, wer nicht? Wie kriegen wir die beste Dynamik hin?" Eines stellte er auch klar: "Es gibt keinen, der nur der Grüßonkel oder der Gute-Laune-Kumpel ist." Ausnahme nur Pascal Groß (Brighton & Hove Albion).

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. 28.04.2026 | 2:13 min

Den 34 Jahren alten Mittelfeldroutinier adelte Nagelsmann zuletzt im März als Klebstoff für die Gemeinschaft. "Ich sehe ihn wie einen Magneten zwischen Spielern, der ein gutes Gespür dafür hat, wer gerade was braucht."

Unklar ist noch, wie groß die Fraktion von Borussia Dortmund wird. Schaffen es Maximilian Beier oder Karim Adeyemi noch, auf den WM-Zug zu springen? Kein Thema sind dagegen wohl die zu lange verletzten Mittelstürmer Niclas Füllkrug (AC Mailand) und Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach).