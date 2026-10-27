Update am Morgen: Merz in einer Reihe mit Mandela, Bush, Merkel

Merz in einer Reihe mit Mandela, Bush und Merkel

Guten Morgen,

es ist jetzt 15 Jahre her, da hält Angela Merkel als erste Frau überhaupt eine der wichtigsten Reden, die man im asiatischen Raum halten kann: die Singapore Lecture, auf der Staatschefs und Regierungschefinnen grundsätzlich werden.

2011 bekennt sich die damalige Kanzlerin zum Euro, nennt ihn ein "Herzensanliegen" Deutschlands. 1997 redet hier der südafrikanische Präsident Nelson Mandela über die Zukunft seines Landes. Und 1992 erläutert US-Präsident George Bush die US-Politik im asiatischen Raum.

Heute nun wird sich Friedrich Merz einreihen. Um 15 Uhr Ortszeit hält der deutsche Kanzler die 49. dieser Reden. Thema: "Germany and the Indo-Pacific: Partnership, Competitiveness, and Resilience in a Changing World".

Partnerschaft, Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz in einer sich wandelnden Welt - damit dürfte Merz auf China zielen. Schon Mitte Oktober hatte Merz in Richtung Peking gesagt:

Wir sehen nicht länger tatenlos zu, wenn andere Staaten durch hohe Subventionen, künstlich abgewertete Währungen, Überkapazitäten und aggressive Preissetzung unserer Wirtschaft schaden. „ Friedrich Merz, 14. Oktober 2026

Berlin direkt vom 07.10.2026 um 00:09 Uhr. 04.10.2026 | 4:16 min

Wer den Handelskonflikt suche, der "wird erfahren, dass wir uns jetzt zur Wehr setzen", hatte Merz gesagt. Was damit gemeint ist? Etwa ein Handelsschutzinstrument, mit dem die EU-Kommission bei gezielten Angriffen auf Industrien und Lieferketten schnell reagieren soll.

Merz wird nach seinem Besuch in Singapur weiterreisen nach Japan und Südkorea. Sein Ziel: "Sehr systematisch und strategisch die Partnerschaft mit den Staaten des Indopazifiks" auszubauen, heißt es aus Regierungskreisen. Neue Bündnisse - gegen China? Heute dürfte der Kanzler erläutern, wie er sich das vorstellt.

Herzliche Grüße aus Berlin

Dominik Rzepka, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio

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Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Begrenzte Waffenruhe in Oleschky: In der Nacht ist rund um die von Russland besetzte Frontstadt Oleschky eine Feuerpause in Kraft getreten. Nun sollen Lebensmittel und Medikamente an die Bewohner geliefert werden. Auch die Evakuierung soll ermöglicht werden.

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 26.10.2026, 23:50 Uhr 26.10.2026 | 1:08 min

Parlamentswahl in Israel: Israel steht vor einer richtungsweisenden Parlamentswahl. Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte sind heute aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 26. Knesset zu bestimmen. Angesichts der tiefen gesellschaftlichen Spaltung und der zunehmenden internationalen Isolation Israels gilt die Abstimmung als Weichenstellung für die Zukunft des Landes.

Steinmeier beginnt Staatsbesuch in China: Zum Auftakt seines viertägigen Staatsbesuchs in China wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute den VW-Standort in Hefei besuchen. Der mit großen Absatzproblemen kämpfende Volkswagenkonzern hat dort ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für den chinesischen Markt errichtet.

BGE zur Endlagersuche: Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) veröffentlicht heute ihren aktuellen Arbeitsstand zur Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle.

Sportlich in den Tag

Fußball - Ballon d'Or: Bayern-Star Harry Kane ist für sein herausragendes Fußballjahr mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der 33 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde am Abend in seiner Heimatstadt London geehrt. Er nahm zudem die Auszeichnung für den besten Stürmer mit nach Hause.

Weltfußballerin wurde zum dritten Mal Alexia Putellas, die im Sommer aus Barcelona zu den London City Lionesses gewechselt war.

Fußball - DFB-Pokal: Im deutschen Fußball-Vereinspokal der Männer stehen heute und morgen die Partien der zweiten Runde an. Das ZDF überträgt die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen live ab 20:15 Uhr.

Dortmund geht zwar als Favorit ins Spiel, der BVB wird vor den formstarken Bremern aber gewarnt sein. Zumal das Team von Niko Kovac mit seinen eigenen Defiziten kämpft.

Das sollten Sie sich mal anschauen

ZDFheute, 26.10.2026, 15:26 Uhr 26.10.2026 | 0:57 min

Mit einem Motorrad über Wasser fahren? Klingt unglaublich - und sieht auch so aus. Motorradfahrer Zhang Xue hat einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Mit einem mit Kufen ausgestatteten Spezial-Konstrukt raste er 40,74 Kilometer über Wasser.

Zahl des Tages

Zwischen sechs und neun Millionen US-Dollar: Das ist die Preisschätzung für ein Dino-Skelett bei einer Versteigerung in New York. Wenige Monate nach dem Rekordverkauf eines T-Rex-Skelettes steht dort heute ein weiterer Dinosaurier auf dem Auktionsprogramm. Es handelt sich um ein knapp zwei Meter hohes und sechs Meter langes Skelett von Nanotyrannus "Jodi".

Gesagt

Überreiche treiben die Welt in den Klimakollaps. „ Oxfam-Referent Manuel Schmitt

Die Entwicklungsorganisation Oxfam stellt heute einen Bericht zur Klimabilanz von Überreichen vor. Deren Lifestyle trägt der Oxfam-Berechnung nach an nur einem Tag mehr zum Klimawandel bei als andere Menschen im ganzen Jahr. Besonders Reisen im Privatjet und Investitionen in klimaschädliche Industrien wie Öl, Gas oder Chemie sind dem Bericht zufolge maßgebliche Treiber.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 27.10.2026 | 2:36 min

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Heute bleiben die Wolken im Nordwesten dicht. Gegen Abend kommt hier auch Regen auf. Sonst startet der Tag teils mit Wolken, ab Mittag sollte dann aber die Sonne scheinen. Die Temperatur steigt auf Werte von zwölf bis 20 Grad.

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Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter